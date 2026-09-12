Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Hyundai SantaFe Hybrid bị triệu hồi tại châu Âu vì lỗi dây an toàn

Hyundai đang phải triệu hồi mẫu xe SantaFe Hybrid tại châu Âu do lỗi dây an toàn. Trước đó, hãng cũng phải thực hiện đợt triệu hồi tương tự tại thị trường Mỹ.

Nguyễn Thảo
Video: SantaFe Hybrid có đáng mua? Chọn Destinator hay Innova Cross?

Cổng An toàn của Ủy ban châu Âu (EC) vừa thông báo đợt triệu hồi đối với mẫu xe Hyundai SantaFe do chốt khóa dây an toàn phía trước có thể bị lệch hoặc lỏng, làm tăng nguy cơ chấn thương cho người lái và hành khách khi có tai nạn xảy ra.

1-5703.jpg
Hyundai SantaFe Hybrid bị triệu hồi tại châu Âu vì lỗi dây an toàn.

Đợt triệu hồi này có hiệu lực từ ngày 3/9/2026 tại thị trường châu Âu, ảnh hưởng trực tiếp đến phiên bản Hybrid của Hyundai SantaFe (mã hiệu sản phẩm MX5 HEV), được sản xuất từ ngày 13/3/2023 đến ngày 24/3/2026 tại nhà máy ở Hàn Quốc.

Vào tháng 4/2026, Hyundai cũng đã công bố triệu hồi hơn 294.000 ôtô (đời 2023 - 2026) tại thị trường Mỹ do nguyên nhân tương tự, ảnh hưởng đến các mẫu xe gồm: SantaFe, SantaFe Hybrid, Genesis G90 và Ioniq 6.

2-4538.jpg
Vào tháng 4/2026, Hyundai cũng đã công bố triệu hồi hơn 294.000 ôtô (đời 2023 - 2026) tại thị trường Mỹ do nguyên nhân tương tự.

Trước đó, hãng cũng thông báo triệu hồi hơn 143.000 xe SantaFe tại thị trường Mỹ vào tháng 12/2025 do lỗi camera lùi khiến người lái có nguy cơ bị giảm tầm nhìn ở phía sau và làm tăng khả năng tai nạn.

#Hyundai SantaFe Hybrid bị triệu hồi #Hyundai #SantaFe Hybrid #Triệu hồi #Dây an toàn #Châu Âu

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Hyundai SantaFe facelift EREV lộ diện - SUV điện mở rộng phạm vi hoạt động

Những hình ảnh cho thấy Hyundai SantaFe facelift EREV – phiên bản xe điện mở rộng phạm vi hoạt động được tinh chỉnh mạnh về thiết kế, hiện đại và gọn gàng hơn.

Ra mắt thế hệ thứ 5 vào năm 2023, Hyundai SantaFe từng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều với kiểu dáng thiết kế, đặc biệt là phần đuôi xe. Dù mang tinh thần SUV địa hình khỏe khoắn, thiết kế này lại chưa thực sự thuyết phục được nhóm khách hàng phổ thông – những người vốn ưa chuộng kiểu dáng mềm mại và hiện đại hơn.

Theo các nguồn tin, bản facelift mới của SantaFe sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel”, phong cách từng xuất hiện trên Hyundai Nexo thế hệ mới.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

[GALLERY] Hyundai SantaFe EREV lộ diện khi sạc điện, chạy tới 900km

Hyundai SantaFe EREV mới đây đã lần đầu bị bắt gặp trong khi sạc điện tại Hàn Quốc, qua đó hé lộ thêm nhiều thông tin đáng chú ý về mẫu SUV xăng lai điện này.

1-9656.jpg
Loạt ảnh mới được chia sẻ trên diễn đàn ô tô Hàn Quốc Bobaedream cho thấy nguyên mẫu Hyundai SantaFe EREV mới đang được kết nối với trạm sạc, đồng thời sở hữu hai cổng tiếp nhiên liệu/sạc đặt ở hai bên thân xe. Đây được xem là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Hyundai đang phát triển một hệ truyền động điện hóa hoàn toàn mới dành cho dòng D-SUV của mình.
2-2610.jpg
Trước đó, Hyudnai SantaFe facelift 2027 từng bị bắt gặp chạy thử tại California với nhiều thay đổi đáng chú ý ở thiết kế ngoại thất như dải LED định vị ban ngày mới, cụm đèn hậu đặt dọc cùng dải LED kéo ngang phía sau tạo hình chữ “H”. Nội thất xe cũng được cho là sẽ sử dụng hệ thống màn hình Pleos thế hệ mới của Hyundai.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Hyundai Stargazer giảm hơn 100 triệu, SantaFe ưu đãi tới 220 triệu đồng

Hyundai Thành Công vừa tung ra “cơn bão” ưu đãi, giúp khách hàng Việt dễ dàng sở hữu xe Hyundai chất lượng cao với chi phí ưu đãi lên tới 220 triệu đồng.

Video: Giới thiệu mẫu xe MPV Hyundai Stargazer 2026 m,ới.

Tâm điểm của chương trình là mẫu SUV Hyundai SantaFe với mức ưu đãi tối đa lên tới 220 triệu đồng, đưa mức giá của SantaFe cạnh tranh hơn khi đặt cạnh những mẫu SUV phân khúc C như Honda CR-V,

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Apple đổi giọng dưới thời John Ternus

Apple đổi giọng dưới thời John Ternus

Ngay keynote đầu tiên với cương vị CEO, John Ternus đã đưa đối thủ vào câu chuyện về iPhone Duo, cho thấy Apple có thể bước vào kỷ nguyên mới quyết liệt hơn.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Apple đổi giọng dưới thời John Ternus

Apple đổi giọng dưới thời John Ternus

Ngay keynote đầu tiên với cương vị CEO, John Ternus đã đưa đối thủ vào câu chuyện về iPhone Duo, cho thấy Apple có thể bước vào kỷ nguyên mới quyết liệt hơn.