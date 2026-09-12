Hyundai đang phải triệu hồi mẫu xe SantaFe Hybrid tại châu Âu do lỗi dây an toàn. Trước đó, hãng cũng phải thực hiện đợt triệu hồi tương tự tại thị trường Mỹ.

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Cổng An toàn của Ủy ban châu Âu (EC) vừa thông báo đợt triệu hồi đối với mẫu xe Hyundai SantaFe do chốt khóa dây an toàn phía trước có thể bị lệch hoặc lỏng, làm tăng nguy cơ chấn thương cho người lái và hành khách khi có tai nạn xảy ra.

Hyundai SantaFe Hybrid bị triệu hồi tại châu Âu vì lỗi dây an toàn.

Đợt triệu hồi này có hiệu lực từ ngày 3/9/2026 tại thị trường châu Âu, ảnh hưởng trực tiếp đến phiên bản Hybrid của Hyundai SantaFe (mã hiệu sản phẩm MX5 HEV), được sản xuất từ ngày 13/3/2023 đến ngày 24/3/2026 tại nhà máy ở Hàn Quốc.

Vào tháng 4/2026, Hyundai cũng đã công bố triệu hồi hơn 294.000 ôtô (đời 2023 - 2026) tại thị trường Mỹ do nguyên nhân tương tự, ảnh hưởng đến các mẫu xe gồm: SantaFe, SantaFe Hybrid, Genesis G90 và Ioniq 6.

Vào tháng 4/2026, Hyundai cũng đã công bố triệu hồi hơn 294.000 ôtô (đời 2023 - 2026) tại thị trường Mỹ do nguyên nhân tương tự.

Trước đó, hãng cũng thông báo triệu hồi hơn 143.000 xe SantaFe tại thị trường Mỹ vào tháng 12/2025 do lỗi camera lùi khiến người lái có nguy cơ bị giảm tầm nhìn ở phía sau và làm tăng khả năng tai nạn.