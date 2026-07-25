Apple thông qua iOS để khóa iPhone nợ tiền trả góp

Mã nguồn được phát hiện trong bản beta iOS 27 cho thấy Apple phát triển hệ thống có thể hạn chế quyền sử dụng thiết bị cho thuê khi khách hàng chậm thanh toán.

Apple có thể sắp ra mắt chương trình cho thuê thiết bị mới mang tên “Apple Upgrade” để khách hàng trả góp hàng tháng nhưng không bao gồm gói bảo hiểm cho các thiết bị.

Các gói "trả góp" này được xem là động thái nhằm duy trì doanh thu khủng của hãng, tránh việc người dùng rời đi khi các thiết bị của Apple tăng giá. Trong thời điểm giá chip, RAM đều tăng giá chóng mặt, động thái tăng giá cũng được xem là yếu tố khách quan.

Nhưng dường như, Apple đã chuẩn bị, tính toán kỹ lưỡng hơn nhiều so với dự đoán, họ đã đưa vào iOS những công cụ đối phó với những người trả góp chây ỳ.

Chương trình iPhone Upgrade hiện tại sẽ kết thúc và được thay thế bằng Apple Upgarde.

Mã nguồn được phát hiện trong bản beta iOS 27 cho thấy Apple đã xây dựng một hệ thống có thể hạn chế thiết bị cho thuê khi khách hàng chậm thanh toán.

Theo báo cáo, Apple đang hợp tác với Klarna để tài trợ cho chương trình này, áp dụng cho hầu hết các mẫu iPhone, Mac, iPad và Apple Watch, trừ các mẫu giá rẻ. Hợp đồng thuê đối với iPhone và Apple Watch dự kiến kéo dài 24 tháng, trong khi Mac và iPad là 36 tháng.

Khách hàng có thể thanh toán hết thiết bị hoặc nâng cấp lên mẫu mới trước khi kết thúc hợp đồng thuê, có thể phải trả thêm phí. Khi hết hạn, họ có thể giữ lại thiết bị hoặc trả lại, tương tự như hình thức thuê xe ô tô.

9to5Mac xác nhận rằng mã nguồn trong bản beta iOS 27 tiết lộ một hệ thống quản lý thiết bị iPhone được tài trợ rộng hơn, bao gồm khả năng hạn chế ứng dụng và dịch vụ khi khách hàng không thanh toán đúng hạn.

Mã nguồn mô tả một hệ thống có tên App Managed Features, cho phép ứng dụng tài chính hoặc nhà cung cấp được ủy quyền đăng ký iPhone và thực hiện kiểm tra trạng thái liên tục.

Nếu hợp đồng không còn ở trạng thái tốt, các dịch vụ hệ thống của Apple có thể đưa iPhone vào “Chế độ Hạn chế” (Restricted Mode), chặn quyền truy cập hầu hết các ứng dụng.

Trước khi vấn đề thanh toán hoặc hợp đồng được giải quyết, iPhone, iPad hay những chiếc máy MAC chỉ giữ lại một số ứng dụng thiết yếu mà Apple quyết định. Danh sách ứng dụng được phép truy cập cố định hiện có trong bản beta iOS 27 bao gồm: Accessibility Reader, App Store, Health, Magnifier, Phone, Clock, Settings, Passwords, Giao diện Chế độ Hạn chế.

Và đương nhiên, quan trọng nhất là ứng dụng Wallet để người dùng có thể ...trả nợ và thoát khỏi tình trạng hạn chế tính năng.

Những chiếc iPhone chậm trả góp sẽ bị khóa hạn chế tính năng.

Các ứng dụng có thể gửi cảnh báo quan trọng, như Tin nhắn (Messages), Home và một số ứng dụng về thuốc hoặc an toàn, cũng có thể tiếp tục truy cập được. Tuy nhiên, nhà cung cấp dịch vụ dường như có quyền kiểm soát đối với các ngoại lệ này.

Mã nguồn không cho thấy việc hủy, tạm ngưng hoặc thay đổi các đăng ký App Store liên quan đến các ứng dụng bị chặn. Do đó, người dùng vẫn có thể bị tính phí đăng ký ngay cả khi không thể truy cập ứng dụng đó.

Bên cạnh đó, không có quy định số lần chậm thanh toán cố định nào sẽ tự động kích hoạt chế độ hạn chế. Ứng dụng của nhà cung cấp tài chính sẽ quyết định thời điểm khóa thiết bị dựa trên chính sách riêng.

Cuối cùng, khung hệ thống mới này cũng giới thiệu một loại khóa kích hoạt mới mang tên “Partner Finance Lock”, nhằm ngăn người dùng xóa, bán lại hoặc tháo rời thiết bị bị hạn chế để lấy linh kiện.

Khung hệ thống này được tích hợp trong Find My, nhưng cần lưu ý rằng đối tác tài chính không có quyền truy cập vị trí thiết bị. Việc tích hợp chỉ nhằm giữ khóa tài chính hoạt động, kể cả khi thiết bị bị xóa hoặc khôi phục.

Cũng cần lưu ý rằng các phát hiện này dựa trên phiên bản khung hệ thống hiện tại trong bản beta iOS 27, nên một số chi tiết có thể thay đổi trước khi phát hành chính thức. Tuy nhiên, các tham chiếu được mô tả ở trên chắc chắn đã xuất hiện trong mã nguồn hiện tại.