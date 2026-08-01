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Số hóa - Xe

iPhone có thể thành điện thoại cục gạch chỉ với một cài đặt

Assistive Access giúp giới hạn ứng dụng và truy cập Internet trên iPhone, hỗ trợ phụ huynh quản lý trẻ và giảm phụ thuộc vào mạng xã hội.

Thiên Trang (TH)

Apple được cho là sẽ tiếp tục nâng cấp các công cụ kiểm soát của phụ huynh trên iOS 27, dự kiến phát hành vào tháng 9. Tuy nhiên, ngay trên các phiên bản iOS hiện nay, người dùng đã có thể biến iPhone thành một chiếc điện thoại "cục gạch" thông qua tính năng Assistive Access (Truy cập được hỗ trợ). Chế độ này cho phép giới hạn ứng dụng được phép sử dụng mà không cần cài đặt thêm phần mềm từ bên thứ ba, đồng thời đơn giản hóa giao diện với các biểu tượng lớn, dễ thao tác.

Để kích hoạt, người dùng mở Cài đặt > Trợ năng > Truy cập được hỗ trợ (Assistive Access) và chọn những ứng dụng muốn cho phép sử dụng. Nếu Safari không được thêm vào danh sách, thiết bị sẽ không thể truy cập Internet, bao gồm cả trường hợp người dùng nhận được liên kết qua tin nhắn.

Không chỉ giới hạn truy cập web, Assistive Access còn cho phép kiểm soát nhiều tính năng khác trên iPhone. Phụ huynh có thể chỉ định trẻ chỉ được gọi điện hoặc nhắn tin với các liên hệ đã chọn, tùy chỉnh thông báo và giới hạn ứng dụng Music chỉ phát những danh sách nhạc được phê duyệt trước. Theo các chuyên gia, đây là giải pháp phù hợp với những gia đình muốn trang bị điện thoại để trẻ liên lạc hoặc định vị nhưng chưa muốn các em tiếp cận Internet và mạng xã hội. Tính năng này cũng có thể hỗ trợ người dùng muốn giảm thời gian sử dụng điện thoại, chỉ giữ lại các chức năng cần thiết như gọi và nhắn tin.

Theo Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), hơn 77% trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam truy cập Internet hằng ngày. Một khảo sát tại TP.HCM cũng cho thấy 87% trẻ từ 12 đến 17 tuổi sử dụng Internet trung bình 5-7 giờ mỗi ngày, chủ yếu trên điện thoại thông minh. Trước thực trạng này, nhiều ý kiến đề xuất cần tăng cường các biện pháp quản lý việc sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện cũng đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định người dưới 16 tuổi không được đăng bài, bình luận hoặc tương tác trên mạng xã hội. Dự thảo yêu cầu tài khoản của trẻ phải được đăng ký bằng thông tin của cha mẹ hoặc người giám hộ, đồng thời các nền tảng phải triển khai biện pháp xác minh độ tuổi và phân phối nội dung phù hợp. Trong bối cảnh đó, những tính năng có sẵn như Assistive Access được xem là công cụ hỗ trợ để phụ huynh giới hạn ứng dụng, chặn truy cập web và quản lý việc sử dụng

#iPhone #Assistive Access #quản lý trẻ #kiểm soát ứng dụng #mạng xã hội #công cụ phụ huynh

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Các gói "trả góp" này được xem là động thái nhằm duy trì doanh thu khủng của hãng, tránh việc người dùng rời đi khi các thiết bị của Apple tăng giá. Trong thời điểm giá chip, RAM đều tăng giá chóng mặt, động thái tăng giá cũng được xem là yếu tố khách quan.

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Cuộc gọi FaceTime này có thể khiến iPhone mất sạch tiền

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Người dùng iPhone đang được Apple cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới lợi dụng chính ứng dụng FaceTime có sẵn trên mọi thiết bị. Thay vì khai thác lỗ hổng bảo mật, kẻ gian sử dụng các cuộc gọi video giả mạo để tạo lòng tin rồi dụ nạn nhân tự cung cấp mật khẩu, mã xác thực hoặc thông tin thanh toán. Theo các chuyên gia bảo mật, đây là xu hướng tấn công ngày càng phổ biến khi tội phạm mạng chuyển từ tin nhắn và cuộc gọi thoại sang các nền tảng liên lạc trực quan hơn nhằm đánh lừa người dùng.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng kỹ thuật giả mạo số điện thoại (spoofing), khiến cuộc gọi FaceTime hiển thị như được thực hiện từ Apple, ngân hàng hoặc một cơ quan nhà nước. Để tăng độ tin cậy, kẻ gian có thể đọc chính xác một số thông tin cá nhân như địa chỉ nhà hoặc nơi làm việc của nạn nhân ngay từ đầu cuộc gọi. Sau khi thu hút sự chú ý, chúng sẽ tạo ra các tình huống khẩn cấp như thông báo tài khoản iCloud bị truy cập trái phép, Apple Pay phát sinh giao dịch bất thường hoặc tài khoản đang đối mặt với nguy cơ bị khóa. Mục tiêu cuối cùng là khiến người dùng mất cảnh giác và tự tiết lộ mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin tài chính để chiếm đoạt tài sản.

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Số hóa - Xe

Apple sắp cho thuê iPhone, MacBook thay vì bán đứt?

Apple được cho là chuẩn bị triển khai dịch vụ thuê iPhone, iPad, MacBook và Apple Watch theo tháng, cho phép người dùng đổi máy hoặc trả lại linh hoạt.

Thay vì buộc khách hàng phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để sở hữu ngay một thiết bị mới, Apple được cho là sắp thử nghiệm một hướng đi khác: cho thuê sản phẩm theo tháng. Theo thông tin từ Bloomberg, hãng sẽ sớm giới thiệu chương trình Apple Upgrade tại thị trường Mỹ, mở rộng từ iPhone sang cả iPad, Mac và Apple Watch. Động thái này phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến trong ngành công nghệ, khi người dùng ưu tiên trải nghiệm thiết bị mới với chi phí ban đầu thấp hơn, đồng thời có thêm lựa chọn nâng cấp linh hoạt thay vì gắn bó với một sản phẩm trong nhiều năm.

Khác với chương trình iPhone Upgrade Program trước đây chỉ tập trung vào điện thoại, Apple Upgrade được cho là sẽ áp dụng cho nhiều dòng sản phẩm trong hệ sinh thái của Apple. Theo đó, khách hàng không cần thanh toán toàn bộ giá trị thiết bị ngay khi mua mà sẽ trả phí theo từng tháng dưới hình thức thuê tài chính (leasing). Thời hạn hợp đồng dự kiến là 24 tháng đối với iPhone và Apple Watch, trong khi iPad và Mac sẽ kéo dài 36 tháng. Toàn bộ quy trình tài chính được xử lý thông qua đối tác Klarna, đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp thanh toán trả góp và thuê tài sản. Trước khi tham gia, người dùng chỉ cần trải qua bước kiểm tra tín dụng cơ bản (soft credit check), hình thức được cho là không ảnh hưởng đến điểm tín dụng cá nhân.

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