iPhone có thể thành điện thoại cục gạch chỉ với một cài đặt

Apple được cho là sẽ tiếp tục nâng cấp các công cụ kiểm soát của phụ huynh trên iOS 27, dự kiến phát hành vào tháng 9. Tuy nhiên, ngay trên các phiên bản iOS hiện nay, người dùng đã có thể biến iPhone thành một chiếc điện thoại "cục gạch" thông qua tính năng Assistive Access (Truy cập được hỗ trợ). Chế độ này cho phép giới hạn ứng dụng được phép sử dụng mà không cần cài đặt thêm phần mềm từ bên thứ ba, đồng thời đơn giản hóa giao diện với các biểu tượng lớn, dễ thao tác.

Để kích hoạt, người dùng mở Cài đặt > Trợ năng > Truy cập được hỗ trợ (Assistive Access) và chọn những ứng dụng muốn cho phép sử dụng. Nếu Safari không được thêm vào danh sách, thiết bị sẽ không thể truy cập Internet, bao gồm cả trường hợp người dùng nhận được liên kết qua tin nhắn.

Không chỉ giới hạn truy cập web, Assistive Access còn cho phép kiểm soát nhiều tính năng khác trên iPhone. Phụ huynh có thể chỉ định trẻ chỉ được gọi điện hoặc nhắn tin với các liên hệ đã chọn, tùy chỉnh thông báo và giới hạn ứng dụng Music chỉ phát những danh sách nhạc được phê duyệt trước. Theo các chuyên gia, đây là giải pháp phù hợp với những gia đình muốn trang bị điện thoại để trẻ liên lạc hoặc định vị nhưng chưa muốn các em tiếp cận Internet và mạng xã hội. Tính năng này cũng có thể hỗ trợ người dùng muốn giảm thời gian sử dụng điện thoại, chỉ giữ lại các chức năng cần thiết như gọi và nhắn tin.

Theo Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), hơn 77% trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam truy cập Internet hằng ngày. Một khảo sát tại TP.HCM cũng cho thấy 87% trẻ từ 12 đến 17 tuổi sử dụng Internet trung bình 5-7 giờ mỗi ngày, chủ yếu trên điện thoại thông minh. Trước thực trạng này, nhiều ý kiến đề xuất cần tăng cường các biện pháp quản lý việc sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện cũng đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định người dưới 16 tuổi không được đăng bài, bình luận hoặc tương tác trên mạng xã hội. Dự thảo yêu cầu tài khoản của trẻ phải được đăng ký bằng thông tin của cha mẹ hoặc người giám hộ, đồng thời các nền tảng phải triển khai biện pháp xác minh độ tuổi và phân phối nội dung phù hợp. Trong bối cảnh đó, những tính năng có sẵn như Assistive Access được xem là công cụ hỗ trợ để phụ huynh giới hạn ứng dụng, chặn truy cập web và quản lý việc sử dụng