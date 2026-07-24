Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Apple sắp cho thuê iPhone, MacBook thay vì bán đứt?

Apple được cho là chuẩn bị triển khai dịch vụ thuê iPhone, iPad, MacBook và Apple Watch theo tháng, cho phép người dùng đổi máy hoặc trả lại linh hoạt.

Thiên Trang (th)

Thay vì buộc khách hàng phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để sở hữu ngay một thiết bị mới, Apple được cho là sắp thử nghiệm một hướng đi khác: cho thuê sản phẩm theo tháng. Theo thông tin từ Bloomberg, hãng sẽ sớm giới thiệu chương trình Apple Upgrade tại thị trường Mỹ, mở rộng từ iPhone sang cả iPad, Mac và Apple Watch. Động thái này phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến trong ngành công nghệ, khi người dùng ưu tiên trải nghiệm thiết bị mới với chi phí ban đầu thấp hơn, đồng thời có thêm lựa chọn nâng cấp linh hoạt thay vì gắn bó với một sản phẩm trong nhiều năm.

Khác với chương trình iPhone Upgrade Program trước đây chỉ tập trung vào điện thoại, Apple Upgrade được cho là sẽ áp dụng cho nhiều dòng sản phẩm trong hệ sinh thái của Apple. Theo đó, khách hàng không cần thanh toán toàn bộ giá trị thiết bị ngay khi mua mà sẽ trả phí theo từng tháng dưới hình thức thuê tài chính (leasing). Thời hạn hợp đồng dự kiến là 24 tháng đối với iPhone và Apple Watch, trong khi iPad và Mac sẽ kéo dài 36 tháng. Toàn bộ quy trình tài chính được xử lý thông qua đối tác Klarna, đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp thanh toán trả góp và thuê tài sản. Trước khi tham gia, người dùng chỉ cần trải qua bước kiểm tra tín dụng cơ bản (soft credit check), hình thức được cho là không ảnh hưởng đến điểm tín dụng cá nhân.

Apple được cho là sẽ mở rộng chương trình thuê thiết bị sang cả Mac, iPad và Apple Watch thay vì chỉ giới hạn ở iPhone.

Điểm khác biệt lớn nhất của Apple Upgrade nằm ở sự linh hoạt. Trong suốt thời gian thuê, khách hàng có thể thanh toán trước phần còn lại của hợp đồng để sở hữu thiết bị, đổi sang một mẫu máy mới khi có nhu cầu hoặc trả lại sản phẩm nếu không muốn tiếp tục sử dụng. Đây là mô hình khá giống các chương trình thuê xe hoặc thuê thiết bị công nghệ cao cấp đang phổ biến tại nhiều thị trường phát triển. Mức phí hàng tháng sẽ thay đổi tùy theo lựa chọn của người dùng cũng như giá trị từng thiết bị. Cách tiếp cận này giúp giảm áp lực tài chính ban đầu, đặc biệt với những mẫu máy có giá bán cao như MacBook hay các dòng iPhone Pro mới nhất.

Tuy nhiên, chương trình cũng đi kèm không ít điều kiện mà người dùng cần cân nhắc. Theo nguồn tin, Apple Upgrade sẽ không bao gồm gói bảo hiểm thiết bị. Điều đó đồng nghĩa nếu iPhone, MacBook hay Apple Watch gặp sự cố, hư hỏng hoặc bị mất trong thời gian thuê, khách hàng vẫn phải tiếp tục thanh toán khoản phí hàng tháng theo hợp đồng. Chi phí sửa chữa hoặc thay thế máy cũng không nằm trong phạm vi hỗ trợ của chương trình. Ngoài ra, không phải mọi sản phẩm của Apple đều đủ điều kiện tham gia. Một số mẫu có giá thấp như iPhone 16, iPad tiêu chuẩn, MacBook Neo và Apple Watch SE được cho là sẽ không nằm trong danh sách áp dụng, nhằm tập trung vào nhóm thiết bị cao cấp có giá trị lớn.

Chương trình mới được đánh giá mang đến sự linh hoạt hơn, nhưng người dùng vẫn cần lưu ý các điều khoản liên quan đến bảo hiểm và chi phí phát sinh.

Hiện Apple chưa chính thức xác nhận thông tin về Apple Upgrade, song nếu kế hoạch được triển khai đúng như dự kiến, đây có thể là một bước chuyển đáng chú ý trong chiến lược kinh doanh của hãng. Thay vì chỉ bán phần cứng, Apple đang từng bước mở rộng các mô hình dịch vụ nhằm giữ chân người dùng lâu dài và tạo nguồn doanh thu định kỳ. Đối với khách hàng, hình thức thuê thiết bị có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn khi muốn luôn sử dụng sản phẩm mới mà không cần chi khoản tiền lớn ngay từ đầu. Sau khi triển khai tại Mỹ, nhiều khả năng chương trình sẽ tiếp tục được mở rộng sang các thị trường khác nếu nhận được phản hồi tích cực.

#Apple #thuê thiết bị #iPhone #MacBook #dịch vụ thuê #Apple Watch

Bài liên quan

Số hóa - Xe

[GALLERY] Apple tung "át chủ bài" giữa cơn bão bản quyền Adobe

Apple nâng cấp mạnh hệ sinh thái sáng tạo với AI, Final Cut Pro và Pixelmator Pro, mở ra lựa chọn mới cho creator giữa làn sóng siết bản quyền Adobe.

ad-1.png
Giữa thời điểm nhiều nhà sáng tạo nội dung tại Việt Nam lo ngại trước các đợt rà soát bản quyền phần mềm của Adobe, Apple bất ngờ tung ra bản nâng cấp quy mô lớn cho hệ sinh thái Apple Creator Studio, bổ sung hàng loạt tính năng AI và cải tiến quy trình làm việc nhằm tạo ra một giải pháp sáng tạo nội dung liền mạch hơn trên các thiết bị Mac, iPad và iPhone.
ad-2.png
Điểm đáng chú ý nhất là Pixelmator Pro được tích hợp sâu với Final Cut Pro, Keynote, Pages và Numbers, cho phép người dùng chỉnh sửa hình ảnh trực tiếp trong dự án mà không cần liên tục xuất và nhập tệp giữa nhiều phần mềm, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian xử lý nội dung và nâng cao hiệu suất làm việc cho editor, YouTuber, nhà sáng tạo nội dung hay các studio quy mô nhỏ.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

[GALLERY] Bị từ chối 143 lần, chàng trai Harvard xây đế chế 10,1 tỷ USD

Từng đứng trước nguy cơ phá sản, Will Ahmed vẫn kiên trì theo đuổi ý tưởng, đưa Whoop trở thành đế chế thiết bị đeo trị giá 10,1 tỷ USD.

wo-1.png
Will Ahmed từng là đội trưởng đội bóng quần của Đại học Harvard nhưng chính việc luyện tập quá sức khiến anh rơi vào trạng thái kiệt quệ, từ đó nảy ra ý tưởng phát triển Whoop - thiết bị đeo thông minh chuyên theo dõi các chỉ số sức khỏe như nhịp tim, chất lượng giấc ngủ và khả năng phục hồi, mở ra một hướng đi khác biệt trong thị trường công nghệ chăm sóc sức khỏe. (Ảnh: Brohaus)
wo-2.png
Ngay sau khi tốt nghiệp năm 2012, Ahmed cùng các cộng sự bắt tay xây dựng những nguyên mẫu đầu tiên của Whoop, nhưng hành trình khởi nghiệp nhanh chóng trở thành thử thách khắc nghiệt khi anh không có nền tảng kỹ thuật chuyên sâu, liên tiếp nhận tới 143 lời từ chối từ các nhà đầu tư và phải dựa vào nguồn vốn từ gia đình, bạn bè để duy trì hoạt động của startup.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

[GALLERY] iPhone cũ nào đáng mua nhất 2025? Câu trả lời gây bất ngờ

Giá giảm mạnh nhưng hiệu năng vẫn vượt trội, nhiều mẫu iPhone cũ đang trở thành lựa chọn hấp dẫn, trong đó có một cái tên được đánh giá đáng mua nhất hiện nay.

cu-1.png
Thị trường iPhone cũ đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi giá bán của nhiều mẫu flagship giảm sâu sau vài năm ra mắt, tạo cơ hội cho người dùng sở hữu những thiết bị cao cấp với chi phí tiết kiệm hơn đáng kể so với máy mới mà vẫn đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc, giải trí và sáng tạo nội dung trong năm 2025.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới