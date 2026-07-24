Apple sắp cho thuê iPhone, MacBook thay vì bán đứt?

Thay vì buộc khách hàng phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để sở hữu ngay một thiết bị mới, Apple được cho là sắp thử nghiệm một hướng đi khác: cho thuê sản phẩm theo tháng. Theo thông tin từ Bloomberg, hãng sẽ sớm giới thiệu chương trình Apple Upgrade tại thị trường Mỹ, mở rộng từ iPhone sang cả iPad, Mac và Apple Watch. Động thái này phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến trong ngành công nghệ, khi người dùng ưu tiên trải nghiệm thiết bị mới với chi phí ban đầu thấp hơn, đồng thời có thêm lựa chọn nâng cấp linh hoạt thay vì gắn bó với một sản phẩm trong nhiều năm.

Khác với chương trình iPhone Upgrade Program trước đây chỉ tập trung vào điện thoại, Apple Upgrade được cho là sẽ áp dụng cho nhiều dòng sản phẩm trong hệ sinh thái của Apple. Theo đó, khách hàng không cần thanh toán toàn bộ giá trị thiết bị ngay khi mua mà sẽ trả phí theo từng tháng dưới hình thức thuê tài chính (leasing). Thời hạn hợp đồng dự kiến là 24 tháng đối với iPhone và Apple Watch, trong khi iPad và Mac sẽ kéo dài 36 tháng. Toàn bộ quy trình tài chính được xử lý thông qua đối tác Klarna, đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp thanh toán trả góp và thuê tài sản. Trước khi tham gia, người dùng chỉ cần trải qua bước kiểm tra tín dụng cơ bản (soft credit check), hình thức được cho là không ảnh hưởng đến điểm tín dụng cá nhân.

Apple được cho là sẽ mở rộng chương trình thuê thiết bị sang cả Mac, iPad và Apple Watch thay vì chỉ giới hạn ở iPhone.

Điểm khác biệt lớn nhất của Apple Upgrade nằm ở sự linh hoạt. Trong suốt thời gian thuê, khách hàng có thể thanh toán trước phần còn lại của hợp đồng để sở hữu thiết bị, đổi sang một mẫu máy mới khi có nhu cầu hoặc trả lại sản phẩm nếu không muốn tiếp tục sử dụng. Đây là mô hình khá giống các chương trình thuê xe hoặc thuê thiết bị công nghệ cao cấp đang phổ biến tại nhiều thị trường phát triển. Mức phí hàng tháng sẽ thay đổi tùy theo lựa chọn của người dùng cũng như giá trị từng thiết bị. Cách tiếp cận này giúp giảm áp lực tài chính ban đầu, đặc biệt với những mẫu máy có giá bán cao như MacBook hay các dòng iPhone Pro mới nhất.

Tuy nhiên, chương trình cũng đi kèm không ít điều kiện mà người dùng cần cân nhắc. Theo nguồn tin, Apple Upgrade sẽ không bao gồm gói bảo hiểm thiết bị. Điều đó đồng nghĩa nếu iPhone, MacBook hay Apple Watch gặp sự cố, hư hỏng hoặc bị mất trong thời gian thuê, khách hàng vẫn phải tiếp tục thanh toán khoản phí hàng tháng theo hợp đồng. Chi phí sửa chữa hoặc thay thế máy cũng không nằm trong phạm vi hỗ trợ của chương trình. Ngoài ra, không phải mọi sản phẩm của Apple đều đủ điều kiện tham gia. Một số mẫu có giá thấp như iPhone 16, iPad tiêu chuẩn, MacBook Neo và Apple Watch SE được cho là sẽ không nằm trong danh sách áp dụng, nhằm tập trung vào nhóm thiết bị cao cấp có giá trị lớn.

Chương trình mới được đánh giá mang đến sự linh hoạt hơn, nhưng người dùng vẫn cần lưu ý các điều khoản liên quan đến bảo hiểm và chi phí phát sinh.

Hiện Apple chưa chính thức xác nhận thông tin về Apple Upgrade, song nếu kế hoạch được triển khai đúng như dự kiến, đây có thể là một bước chuyển đáng chú ý trong chiến lược kinh doanh của hãng. Thay vì chỉ bán phần cứng, Apple đang từng bước mở rộng các mô hình dịch vụ nhằm giữ chân người dùng lâu dài và tạo nguồn doanh thu định kỳ. Đối với khách hàng, hình thức thuê thiết bị có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn khi muốn luôn sử dụng sản phẩm mới mà không cần chi khoản tiền lớn ngay từ đầu. Sau khi triển khai tại Mỹ, nhiều khả năng chương trình sẽ tiếp tục được mở rộng sang các thị trường khác nếu nhận được phản hồi tích cực.