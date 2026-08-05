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iOS 27 phá vỡ 15 năm thói quen sử dụng trên iPhone và iPad

Kể từ phiên bản iOS 5 ra mắt năm 2011, iPhone và iPad đã tích hợp Trung tâm Thông báo, giờ đây, sau 15 năm, iOS 27 đã thay đổi tính năng này.

Tuệ Minh

Kể từ iOS 5 ra mắt năm 2011, iPhone và iPad đã tích hợp Trung tâm Thông báo (Notification Center), nơi tập trung các thông báo từ nhiều ứng dụng theo thứ tự thời gian.

Bắt đầu từ iOS 27, Apple sẽ thực hiện một thay đổi lớn về cách người dùng mở Trung tâm Thông báo trên iPhone và iPad.

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iOS 27 chỉ chừa lại một chút xíu ở vị trí này cho Trung tâm thông báo.

iOS 27 hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm beta, và hành vi này đã có một số thay đổi nhỏ giữa hai bản phát hành đầu tiên. Tuy nhiên, bản beta dành cho nhà phát triển thứ tư và bản beta công khai thứ hai cho thấy thay đổi này sẽ chính thức được áp dụng vào mùa thu năm nay.

Siri AI chiếm quyền thao tác vuốt ở cạnh trên

Mặc định, cách mở Trung tâm Thông báo trên iOS 27 và iPadOS 27 không thay đổi. Tuy nhiên, khi kích hoạt Siri AI, một thao tác vuốt quan trọng trên cả iPhone và iPad sẽ được thay đổi.

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Thao tác vuốt từ cạnh bên giờ đây là dành cho Siri.

Một trong nhiều cách để gọi Siri AI, sau khi đã bật, là vuốt xuống từ giữa cạnh trên màn hình iPhone hoặc iPad. Trước đây, thao tác này sẽ mở Trung tâm Thông báo.

Bạn vẫn có thể truy cập Trung tâm Thông báo bằng cách vuốt xuống từ góc trên bên trái khi Siri AI đã được kích hoạt. Các thông báo giờ đây sẽ xuất hiện từ góc trên bên trái. Đây là cách Apple hướng người dùng đến khu vực nhỏ hơn của Trung tâm Thông báo.

Apple đang ưu tiên đáng kể cho việc truy cập Siri AI trên iOS 27. Phần lớn cạnh trên của thiết bị được dành riêng cho việc gọi trải nghiệm Siri mới.

Lần gần nhất Apple thay đổi cách truy cập Trung tâm Thông báo là khi Trung tâm Điều khiển (Control Center) chuyển từ thao tác vuốt lên từ cạnh dưới sang vuốt xuống từ góc trên bên phải trên iPhone X. Sau đó, Apple đã thống nhất trải nghiệm này trên các thiết bị.

Thông báo chuyển sang góc trên bên trái

Giờ đây, đến lượt Trung tâm Thông báo bị “đẩy” vào góc. Đặc biệt trên iPadOS 27 beta 1, khu vực phía trên các biểu tượng ứng dụng màn hình chính gần như hoàn toàn dành cho việc gọi Siri AI. Khu vực để mở Trung tâm Thông báo thực tế còn nhỏ hơn nếu bạn tắt hiển thị AM/PM hoặc ngày tháng.

Apple đã cải thiện điều này ở iPadOS 27 beta 2, tạo ra hai vùng đều nhau ở hai bên. Khu vực này có kích thước tương đương hai cột ứng dụng, với Trung tâm Thông báo ở bên trái và Trung tâm Điều khiển ở bên phải. Phần còn lại dành cho Siri.

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Thói quen sử dụng tồn tại 15 năm trên iOS, iPad OS đã thay đổi.

Sau 15 năm hình thành thói quen sử dụng, sẽ cần thời gian để xác định liệu thay đổi này có thực sự xứng đáng hay nên được cân nhắc lại.

Trong khi đó, phản hồi ban đầu về hệ thống Siri AI mới của Apple nhìn chung rất tích cực. Siri giờ đây đã tốt hơn cũng sẽ cần thời gian để người dùng làm quen.

Có nhiều người muốn tắt thao tác vuốt từ cạnh bên để gọi Siri vì no vướng víu và lắm lúc vô tình ích hoạt. Tuy nhiên, hiện chưa có cách nào để vô hiệu hóa thao tác gọi Siri bằng vuốt xuống từ giữa cạnh trên, nên việc duy nhất có thể làm là hình thành thói quen mới, tránh vuốt ở giữa.

iOS 27 hiện đã có sẵn dưới dạng bản beta dành cho nhà phát triển và công chúng. Phiên bản chính thức dự kiến sẽ phát hành vào đầu tháng tới.

Chiêm ngưỡng iPhone Fold được dựng dựa theo tin đồn.
9to5mac/Rumors/Techcrunch
#thay đổi giao diện Trung tâm Thông báo iOS 27 #ảnh hưởng của Siri AI đến thao tác vuốt #các cách truy cập Trung tâm Thông báo mới #thói quen sử dụng lâu năm trên iPhone #phản hồi ban đầu về cập nhật hệ thống

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