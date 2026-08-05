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Số hóa - Xe

Hyundai SantaFe giảm sốc tới 220 triệu đồng, giá lăn bánh thấp kỷ lục

Làn sóng điều chỉnh giá bán ôtô tại Việt Nam tiếp tục ghi nhận cú hích cực lớn khi Hyundai SantaFe chính thức bước vào đợt giảm giá sâu nhất từ trước đến nay.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Hyundai SantaFe Hybrid tại Việt Nam.

Với tổng giá trị ưu đãi tiền mặt và phí lăn bánh lên tới 220 triệu đồng, giá xe Hyundai SantaFe mới hiện đã rơi xuống mức chỉ còn ngang ngửa các mẫu SUV hạng C như Mazda CX-5 hay Honda CR-V.

Đây là thời điểm vàng để khách hàng Việt gia đình cũng như giới mê xe công nghệ sở hữu một chiếc SUV 7 chỗ đa dụng, thiết kế hiện đại cùng hàm lượng trang bị vượt trội với mức chi phí tối ưu nhất.

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Hyundai SantaFe giảm sốc tới 220 triệu đồng, giá lăn bánh thấp kỷ lục.

Đợt khuyến mãi kỷ lục này được áp dụng rộng rãi cho toàn bộ các phiên bản của Hyundai SantaFe thế hệ mới. Mức giảm tiền mặt trực tiếp kết hợp cùng các chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ từ đại lý đã đưa giá bán thực tế của SantaFe chạm mốc vô cùng hấp dẫn.

Để hiểu rõ hơn về biến động giá của mẫu SUV này, chúng ta cần nhìn lại hành trình định giá đầy kịch tính của Hyundai SantaFe thế hệ thứ 5 kể từ ngày ra mắt thị trường Việt Nam.

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Mức giảm tiền mặt trực tiếp kết hợp cùng các chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ từ đại lý đã đưa giá bán thực tế của SantaFe chạm mốc vô cùng hấp dẫn.

Thời điểm ra mắt (Tháng 9/2024): Khi All New Hyundai SantaFe vừa trình làng với diện mạo lột lột hoàn toàn, xe rơi vào tình trạng khan hàng cục bộ. Nhiều đại lý áp dụng chính sách bán hàng kiểu bia kèm lạc, người mua muốn nhận xe sớm phải chi thêm từ 20 – 70 triệu đồng hoặc mua thêm các gói phụ kiện đắt đỏ.

Giai đoạn đầu năm 2025: Nhằm kích cầu mua sắm sau Tết và dọn dẹp lô xe VIN 2024, hãng cùng hệ thống đại lý bắt đầu tung đợt giảm nhẹ từ 75 – 115 triệu đồng. Mức giá bản tiêu chuẩn khi đó giảm về khoảng 970 triệu đồng.

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Việc đưa bản Exclusive về mức 849 triệu đồng chính thức đánh dấu mốc giá lăn bánh thấp nhất trong lịch sử phân phối của Hyundai SantaFe mới.

Tháng 6 - Tháng 7/2025: Nhờ chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ Hyundai Thành Công phối hợp cùng đại lý, SantaFe ghi nhận đợt giảm giá từ 165 – 195 triệu đồng tùy phiên bản.

Đợt giảm giá kỷ lục hiện tại: Mức ưu đãi đã chạm đỉnh 220 triệu đồng. Việc đưa bản Exclusive về mức 849 triệu đồng chính thức đánh dấu mốc giá lăn bánh thấp nhất trong lịch sử phân phối của Hyundai SantaFe thế hệ mới tại thị trường Việt Nam.

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Hyundai SantaFe ở thời điểm này chính là sự lựa chọn không thể bỏ qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc SUV 7 chỗ cho gia đình phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch xa, cần một khoang nội thất rộng rãi, ngập tràn công nghệ tiện nghi cùng khả năng cách âm tốt, thì Hyundai SantaFe ở đợt giảm giá 220 triệu đồng này chính là sự lựa chọn không thể bỏ qua.

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