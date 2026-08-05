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Kho tri thức

Người phụ nữ phi thường dám thách thức đế chế mạnh nhất thế giới cổ đại

Giữa thời kỳ Đế quốc La Mã hùng mạnh nhất, một nữ thủ lĩnh đã đứng lên tập hợp hàng vạn chiến binh để thách thức quyền lực của Rome.

Thanh Bình (tổng hợp)

Trong lịch sử cổ đại, có rất ít nhân vật khiến người La Mã vừa khiếp sợ vừa khâm phục như Boudica – nữ hoàng của bộ tộc Iceni ở vùng Britannia (nay thuộc nước Anh). Bà trở thành biểu tượng của cuộc nổi dậy lớn nhất chống lại sự cai trị của La Mã tại Anh vào thế kỷ I, khi dẫn đầu một đội quân khổng lồ đối đầu với một trong những đế chế quân sự mạnh nhất thế giới.

Ảnh: en.wikipedia

Boudica sống vào khoảng thế kỷ I sau Công nguyên, trong thời kỳ La Mã đang mở rộng quyền kiểm soát tại Britannia. Chồng bà, vua Prasutagus của người Iceni, từng duy trì quan hệ đồng minh với La Mã. Tuy nhiên, sau khi ông qua đời, chính quyền La Mã không công nhận quyền thừa kế của gia đình ông mà chiếm đoạt tài sản, đối xử tàn bạo với tầng lớp quý tộc Iceni. Theo các sử gia La Mã như Tacitus, Boudica bị sỉ nhục và các con gái của bà bị tổn thương, trở thành nguyên nhân khiến bà quyết định nổi dậy.

Ảnh: mansioningles

Khoảng năm 60 hoặc 61 sau Công nguyên, Boudica tập hợp người Iceni cùng nhiều bộ tộc Celtic khác đứng lên chống lại La Mã. Đội quân của bà nhanh chóng phát triển lên tới hàng chục nghìn người. Họ tấn công các trung tâm La Mã quan trọng, trong đó có thành phố Camulodunum (Colchester ngày nay), Londinium (London) và Verulamium (St Albans). Các thành phố này bị phá hủy nặng nề, hàng nghìn người thiệt mạng.

Sự nổi dậy khiến chính quyền La Mã rơi vào tình trạng báo động. Ban đầu, lực lượng La Mã tại Britannia bị bất ngờ và không đủ khả năng ngăn chặn cuộc tấn công. Tuy nhiên, thống đốc Gaius Suetonius Paulinus sau đó tập hợp quân đoàn, lựa chọn địa hình thuận lợi và đối đầu với quân nổi dậy trong trận chiến cuối cùng, thường được xác định là gần đường Watling Street.

Ảnh: heritagecalling

Dù có ưu thế về số lượng, quân của Boudica không thể vượt qua lực lượng La Mã được tổ chức và trang bị tốt hơn. Trận chiến kết thúc bằng thất bại nặng nề của quân Celtic. Các nguồn sử liệu cho biết Boudica sau đó qua đời, có thể do tự sát bằng thuốc độc hoặc vì bệnh tật, nhưng chi tiết này vẫn còn nhiều tranh luận.

Điều khiến Boudica trở thành nhân vật đặc biệt không chỉ là cuộc chiến chống La Mã, mà còn là hình ảnh một người phụ nữ lãnh đạo trong thế giới cổ đại vốn do nam giới thống trị. Đối với người La Mã, bà từng là mối đe dọa nghiêm trọng. Nhưng đối với nhiều thế hệ sau này ở Anh, Boudica trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm, tinh thần độc lập và sự phản kháng trước áp bức.

Ngày nay, tượng đài Boudica trên bờ sông Thames ở London vẫn nhắc nhớ về người phụ nữ từng khiến cả một đế chế phải run sợ. Câu chuyện của bà cho thấy ngay cả những đế quốc hùng mạnh nhất cũng có thể gặp thách thức từ những con người quyết tâm bảo vệ tự do của mình.

Xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
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