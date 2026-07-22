Người dùng iPhone, iPad và máy Mac đã có thể trải nghiệm Siri AI mới cùng với nhiều cải tiến về hiệu suất trên toàn hệ thống của hệ điều hành.

Những người dùng tiên phong ưa khám phá, vừa được dịp trải nghiệm các bản beta công khai đầu tiên của loạt cập nhật phần mềm Apple năm 2027 đã chính thức ra mắt.

Các bản xem trước của iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate và watchOS 27 hiện đã có thể được cài đặt trực tiếp trên thiết bị của Apple.

iOS 27, MacOS 27 tích hợp Siri mới đã có bản beta rộng rãi

Siri và Apple Intelligence

Điểm nhấn lớn nhất của iOS 27 chính là Siri AI được mong đợi từ lâu. Phiên bản mới này đã chuyển mình từ một hệ thống điều khiển bằng giọng nói cơ bản thành một trợ lý AI hiện đại.

Siri có thể trò chuyện tự nhiên, hiểu các câu hỏi tiếp nối, trả lời các thắc mắc liên quan đến nội dung hiển thị trên màn hình và thực hiện các thao tác đa bước trong ứng dụng.

Trên các thiết bị Apple đời mới, người dùng còn có thể tùy chỉnh độ biểu cảm của giọng nói trợ lý. Ngoài ra, còn có một ứng dụng Siri riêng biệt để lưu trữ lịch sử tương tác của bạn.

Siri mới với nền tảng Google Gemini trở thành thứ đáng mong chờ nhất trong bản cập nhật lần này.

Siri AI hiện có mặt trong bản beta công khai dành cho tất cả các thiết bị hỗ trợ Apple Intelligence. Trong các bản beta dành cho nhà phát triển trước đó, người dùng phải đăng ký vào danh sách chờ để trải nghiệm trợ lý mới này, vì vậy có thể bạn sẽ cần kiên nhẫn.

Hiện tại, Siri mới chỉ hỗ trợ tiếng Anh và chưa được triển khai tại Liên minh châu Âu (EU). Không phải tất cả các tính năng Apple Intelligence đều liên quan đến Siri. Ứng dụng Ảnh (Photos) giờ đây có thêm nhiều công cụ chỉnh sửa mạnh mẽ hơn, bao gồm Spatial Reframing giúp điều chỉnh bố cục sau khi chụp.

Tính năng Extend cho phép mở rộng hình ảnh vượt ra ngoài khung gốc. Công cụ Clean Up cũng được cải tiến, loại bỏ các vật thể không mong muốn hiệu quả hơn. Image Playground giờ đây có thể tạo ra hình ảnh chất lượng cao hơn, bao gồm cả phong cách ảnh thực tế.

Tăng tốc độ và nhiều tính năng mới

Ngay cả khi bạn không quan tâm đến AI, iOS 27 vẫn có những cập nhật đáng chú ý. Apple cam kết cải thiện hiệu năng trên toàn hệ thống. Theo hãng, các ứng dụng khởi động nhanh hơn tới 30%, ảnh mới chụp xuất hiện trong ứng dụng Photos nhanh hơn tới 70%, và tốc độ truyền AirDrop có thể tăng tới 80%.

Ở các lĩnh vực khác, Safari giúp tối ưu hóa quy trình làm việc bằng cách tự động sắp xếp các tab thành nhóm. Tính năng Notify Me mới sẽ theo dõi các trang web để thông báo khi có thay đổi về giá hoặc hàng về lại. Ứng dụng Passwords có thể phát hiện mật khẩu yếu và tự động cập nhật. Trong ứng dụng Shortcuts, bạn có thể tạo tự động hóa mới chỉ bằng cách mô tả mong muốn bằng ngôn ngữ tự nhiên.

iOS 27 (và các hệ điều hành liên quan) cũng đã khắc phục những phàn nàn về thiết kế Liquid Glass ra mắt năm ngoái. Phiên bản mới cải thiện khả năng đọc, đồng thời bổ sung thanh trượt để tùy chỉnh hiệu ứng này.

Sau khi cập nhật lên iOS 27 beta, bạn cũng có thể cài đặt bản beta công khai cho AirPods. Phần mềm mới bổ sung bộ chỉnh âm tùy chỉnh, thanh trượt âm thanh thích ứng và menu cài đặt mới.

watchOS 27, macOS 27 Golden Gate và iPadOS 27

Siri AI cũng sẽ xuất hiện trên Apple Watch, rất hữu ích khi bạn cần trả lời nhanh các câu hỏi trong lúc tập luyện hoặc di chuyển. WatchOS 27 bổ sung Dynamic App Grid, hiển thị các ứng dụng bạn có khả năng cần dùng nhất.

Apple Watch còn có cử chỉ chạm một lần mới, cho phép chọn widget trong Smart Stack để xem thêm thông tin (vẫn có thể chạm hai lần để cuộn). Theo dõi chu kỳ kinh nguyệt bổ sung hỗ trợ giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Workout Buddy cũng được nâng cấp: bổ sung dữ liệu tập luyện mới, có thể hoạt động không cần iPhone ở gần và hỗ trợ tiếng Tây Ban Nha.

Người dùng Apple Watch chỉ cần chạm để hỏi Siri.

Apple định vị Siri AI như một công cụ tăng hiệu suất trên macOS 27 Golden Gate. Tương tự các thiết bị khác, bạn có thể gọi trợ lý trực tiếp từ Spotlight, sử dụng để phân tích nội dung trên màn hình hoặc hỗ trợ viết lách. Ngoài ra, còn có một số cải tiến thiết kế riêng cho Mac như Liquid Glass, thanh công cụ đồng nhất, thanh bên kéo dài toàn màn hình, hình dạng cửa sổ và biểu tượng thanh menu được tinh chỉnh hơn.

Còn với người dùng iPad, iPadOS 27 tích hợp đầy đủ các tính năng của iOS 27, nhưng năm nay không có nhiều điểm riêng biệt cho máy tính bảng. Visual Intelligence cho phép phân tích bất kỳ nội dung nào trên màn hình thông qua ảnh chụp màn hình, hỗ trợ Apple Pencil với chức năng khoanh vùng bạn muốn tìm hiểu.

Hỗ trợ ổ cứng ngoài cũng được nâng cấp: Apple cho biết tốc độ truyền file giữa iPad và SSD giờ đây nhanh gấp năm lần và "nhanh như Finder trên Mac".