Cắn gãy thìa khi ăn sữa chua, bé 20 tháng tuổi suýt thủng dạ dày

Một mảnh thìa nhựa gãy khi ăn sữa chua đã khiến bé trai 20 tháng tuổi ở Hà Nội phải nội soi cấp cứu vì dị vật sắc nhọn gây thủng đường tiêu hóa.

Chiều 4/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận bệnh nhi H.N.M. (20 tháng tuổi, Hà Nội) trong tình trạng cấp cứu sau khi nuốt phải một mảnh thìa nhựa bị gãy khi đang ăn sữa chua.

Dị vật sắc nhọn suýt gây biến chứng nguy hiểm

Theo người nhà, khoảng 16h cùng ngày, bé M. tự xúc thìa sữa chua đầu tiên. Do đang trong giai đoạn ngứa răng lợi, trẻ cắn mạnh vào chiếc thìa nhựa đang cầm trên tay khiến thìa gãy đôi. Một nửa mảnh vỡ đã bị nuốt vào đường tiêu hóa.

May mắn, dị vật không rơi vào đường thở nên trẻ không xuất hiện các biểu hiện như ho sặc, tím tái hay khó thở. Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ thăm khám cho trẻ - Ảnh BVCC

Tại Khoa Cấp cứu, trẻ tỉnh táo, môi hồng, tự thở tốt, phổi thông khí rõ, chưa ghi nhận dấu hiệu suy hô hấp. Tuy nhiên, các bác sĩ nhận định đây là dị vật có cạnh sắc, tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương đường tiêu hóa, thậm chí dẫn đến thủng hoặc tắc ruột nếu không được lấy ra kịp thời.

Sau khi đánh giá tình trạng bệnh nhi, ê-kíp quyết định gây mê và tiến hành nội soi cấp cứu để lấy dị vật.

BSCKI Lê Thu Trang cho biết: "Dị vật sắc nhọn khi đi qua đường tiêu hóa có thể gây xây xước, chảy máu, thậm chí thủng thực quản hoặc dạ dày. Vì vậy, chúng tôi quyết định nội soi lấy dị vật càng sớm càng tốt để hạn chế nguy cơ biến chứng".

Nội soi lấy thành công mảnh thìa nhựa trong dạ dày

Theo bác sĩ Nguyễn Tất Đạt, Trung tâm Nội soi tiêu hóa và Thăm dò chức năng, kết quả nội soi ghi nhận niêm mạc thực quản của bệnh nhi đã bị viêm trợt do mảnh thìa cọ xát trong quá trình di chuyển xuống dạ dày.

Tại dạ dày, các bác sĩ phát hiện một nửa chiếc thìa nhựa có kích thước khoảng 2,5 cm x 2 cm nằm trong lòng dạ dày.

Mảnh nhựa thìa trong dạ dày trẻ - Ảnh BVCC

"Rất may, thời điểm này dạ dày không còn nhiều thức ăn nên việc xác định vị trí và tiếp cận dị vật diễn ra thuận lợi", bác sĩ Nguyễn Tất Đạt chia sẻ.

Nhờ áp dụng kỹ thuật nội soi cùng sự phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp, mảnh thìa nhựa đã được lấy ra an toàn. Bệnh nhi tránh được nguy cơ thủng dạ dày, xuất huyết tiêu hóa cũng như nhiều biến chứng nguy hiểm khác và tiếp tục được theo dõi sau can thiệp.

Theo các bác sĩ, nếu dị vật sắc nhọn tiếp tục di chuyển xuống ruột, nguy cơ gây thủng thành ống tiêu hóa, nhiễm trùng ổ bụng hoặc tắc ruột là hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, việc phát hiện sớm và xử trí kịp thời đóng vai trò quyết định trong hạn chế biến chứng.

Từ trường hợp trên, BSCKI Lê Thu Trang khuyến cáo, trẻ từ 1–3 tuổi là nhóm có nguy cơ cao nuốt phải dị vật do đang trong giai đoạn mọc răng, thường xuyên đưa đồ vật vào miệng để cắn hoặc gặm.

Phụ huynh nên lựa chọn các dụng cụ ăn uống được làm từ chất liệu an toàn, bền và khó gãy như silicone chuyên dụng dành cho trẻ em; hạn chế sử dụng các loại thìa nhựa cứng, giòn, dễ nứt vỡ.

Bên cạnh đó, cha mẹ cần luôn quan sát khi trẻ tự ăn hoặc vui chơi, không để trẻ cầm các vật nhỏ hoặc vật dễ vỡ mà không có người lớn theo dõi.

Khi trẻ có biểu hiện ho sặc, tím tái, khó thở hoặc nghi ngờ nuốt phải dị vật, cần nhanh chóng thực hiện sơ cứu đúng cách như vỗ lưng, ấn ngực hoặc thủ thuật Heimlich phù hợp với từng lứa tuổi, đồng thời đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí.

Mảnh thìa nhựa được lấy ra - Ảnh BVCC

Các bác sĩ cũng đặc biệt lưu ý phụ huynh tuyệt đối không tự ý móc họng hoặc áp dụng các mẹo dân gian như cho trẻ uống nhiều nước, nuốt cơm hoặc thức ăn to để "đẩy" dị vật xuống. Những cách xử trí sai lầm này có thể khiến dị vật di chuyển sâu hơn, làm tăng nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa hoặc đường thở, gây hậu quả nghiêm trọng.

Khi nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, cha mẹ cần làm gì? - Bình tĩnh, theo dõi tình trạng hô hấp và ý thức của trẻ. - Nếu trẻ ho sặc, tím tái, khó thở, cần sơ cứu đúng kỹ thuật theo lứa tuổi và gọi cấp cứu ngay. - Không tự ý móc họng hoặc dùng tay lấy dị vật khi không nhìn thấy rõ. - Không cho trẻ nuốt cơm, bánh, chuối hoặc uống nhiều nước để "đẩy" dị vật xuống. - Đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được chụp chiếu, nội soi hoặc xử trí kịp thời, đặc biệt khi nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật sắc nhọn, pin cúc áo, nam châm hoặc vật có kích thước lớn.

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