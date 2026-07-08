iOS 27 beta 2 tiết lộ AirPods Pro tích hợp camera

Nhà phát triển Sam Henri Gold phát hiện rằng bản beta 2 của iOS 27 có chứa các tham chiếu đến một sản phẩm sắp ra mắt của Apple với tên mã B790.

Apple từ lâu đã được cho là đang phát triển một phiên bản AirPods Pro 3 mới có tích hợp camera, dự kiến sẽ mang công nghệ Trí tuệ Thị giác (Visual Intelligence) lên AirPods. Giờ đây, iOS 27 beta 2 đã hé lộ một số gợi ý về tính năng tiềm năng của sản phẩm này.

Airpods mới sở hữu camera mở ra nhiều ứng dụng độc đáo.

Nhà phát triển Sam Henri Gold đã phát hiện rằng iOS 27 beta 2 xuất hiện các tham chiếu đến một sản phẩm mới của Apple với tên mã B790, nhiều khả năng là mẫu AirPods tích hợp camera đang được đồn đoán.

Sam Henri Gold đã tìm thấy một loạt thông báo hệ thống liên quan đến tên mã B790 trong iOS 27 beta 2, tiết lộ nhiều chi tiết quan trọng về cách AirPods tích hợp camera có thể hoạt động với Trí tuệ Thị giác.

Dựa vào chi tiết “hai hình ảnh từ camera ở hai bên đầu người dùng”, gần như chắc chắn rằng B790 ám chỉ mẫu AirPods tích hợp camera đang được đồn đoán. Ban đầu, Gold suy đoán đây có thể là kính AI của Apple, nhưng dựa trên tên mã – nhiều khả năng đây là AirPods có camera.

Đoạn mã về Airpods mới tích hợp camera được phát hiện trong iOS 27 Beta 2.

Một điểm đáng chú ý là tên mã trong bản rò rỉ phần mềm này là B790, trong khi Bloomberg lại cho biết tên mã là B798. Tuy nhiên, điều này có thể chỉ phản ánh các giai đoạn phát triển khác nhau của sản phẩm.

AirPods tích hợp camera từng được kỳ vọng ra mắt trong năm nay, nhưng đã bị trì hoãn do các sự cố phần mềm. Hiện tại, sản phẩm này dự kiến sẽ trình làng vào mùa thu năm sau, cùng thời điểm với iPhone kỷ niệm 20 năm.

Về lý thuyết, AirPods có camera sẽ rất hữu ích khi người dùng có thể hỏi Siri các câu hỏi theo ngữ cảnh về môi trường xung quanh mà không cần lấy iPhone ra – giúp thao tác nhanh chóng hơn nhờ Trí tuệ Thị giác.