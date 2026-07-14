Google Chrome đưa nút quay lại 'thần thánh' lên Android

Chrome trên Android lần đầu tiên sẽ được bổ sung nút quay lại chuyên biệt, tính năng được người dùng iOS vốn xem là 'thần thánh'.

Mỗi khi Google ra mắt ứng dụng hoặc tính năng mới chỉ trên một nền tảng, họ sẽ ưu tiên Android thay vì iOS. Dù sao thì Google cũng là “cha đẻ” của Android, nên việc người dùng Android được trải nghiệm sản phẩm mới của Google trước tiên nghe có vẻ hợp lý.

Tuy nhiên, thực tế có một vài tính năng lại đi ngược lẽ thường. Đôi khi, Google phát hành các tính năng mới cho một số ứng dụng của mình trên iOS trước, rồi mới mang sang Android.

Nút quay lại đã xuất hiện trên Chrome dành cho Android.

Ví dụ, hồi tháng 4 vừa qua, công ty đã ra mắt ứng dụng AI chuyển đổi giọng nói thành văn bản “Edge Eloquent” chỉ dành cho thiết bị Apple.

Và một thứ nữa rất nổi tiếng nhưng từ rất rất lâu rồi chỉ có trên iOS mà không có trên Android. Google hiện đang triển khai Chrome 150 với một thay đổi dành cho thiết bị Android, đó là nút quay lại chuyên dụng. Bạn sẽ nhận thấy thay đổi này sau khi cập nhật ứng dụng Chrome trên Android và mở menu ba chấm.

Khác với Android, iOS không có nút quay lại riêng, nên việc Google bổ sung nút này cho Chrome trên iOS và nó được xem là nút chức năng 'thần thánh' cho những người sở hữu iPhone nhưng thích Chrome.

Trong khi đó, người dùng Android vốn đã có nút quay lại toàn hệ thống, nhưng trải nghiệm này không thực sự trực quan khi duyệt web, bởi bạn có thể không chắc mình đang quay lại một trang web hay trở về ứng dụng trước đó.

Trước đây, bạn chỉ có tùy chọn chuyển tiếp trang trong ứng dụng Chrome, còn muốn quay lại thì phải dựa vào nút quay lại hoặc thao tác cử chỉ của hệ điều hành Android.

Đây là một thay đổi nhỏ, nhưng giúp Chrome trên Android trở nên giống với Chrome trên máy tính hơn, đồng thời cũng giúp người mới chuyển sang Android dễ làm quen hơn.

Tổng thể các tính năng mới trong bản cập nhật Chrome 150.

Người dùng cũng sẽ nhận thấy nút thông tin trang web (i) không còn nằm cùng hàng với các nút điều hướng nữa. Giờ đây, nó được đưa vào trong menu mở rộng dưới mục “Kiểm soát trang web”.

Ngoài ra, “Thêm vào màn hình chính” đã được đổi thành “Cài đặt và tạo lối tắt”. Nếu bạn quen với việc thêm trang web ra màn hình chính, có thể bạn sẽ nghĩ rằng Google đã loại bỏ tính năng này trong bản cập nhật mới.

Về việc cập nhật, ứng dụng của bạn có thể tự động cập nhật. Tuy nhiên, bạn cũng có thể kiểm tra thủ công bằng cách truy cập trang Chrome trên Play Store. Ngoài ra, bạn có thể vào hồ sơ cá nhân trong Play Store, nhấn “Quản lý ứng dụng & thiết bị”, sau đó dưới mục “Cập nhật có sẵn”, chọn “Xem chi tiết” để tìm Chrome.