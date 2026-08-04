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[VIDEO] Novaland báo lãi gần 1.800 tỷ đồng nửa đầu năm nhờ doanh thu tài chính

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[VIDEO] Novaland báo lãi gần 1.800 tỷ đồng nửa đầu năm nhờ doanh thu tài chính

Novaland ghi nhận lợi nhuận 1.772 tỷ đồng trong 6 tháng, hoàn thành 96% kế hoạch nhờ doanh thu tài chính tăng gấp 3,4 lần.

Minh Quân - Hà Anh
#Kết quả kinh doanh của Tập đoàn Novaland #Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm #Tăng trưởng doanh thu tài chính #Hoàn thành gần 100% kế hoạch năm #Ảnh hưởng của doanh thu tài chính đến lợi nhuận

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