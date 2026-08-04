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[VIDEO] Phố Wall đánh giá AI qua lợi nhuận, Big Tech phân hóa rõ rệt

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[VIDEO] Phố Wall đánh giá AI qua lợi nhuận, Big Tech phân hóa rõ rệt

Báo cáo quý II/2026 cho thấy nhà đầu tư chú trọng khả năng chuyển đổi AI thành lợi nhuận hơn là quy mô chi tiêu.

Minh Quân - Hà Anh
#Phân tích lợi nhuận Phố Wall #Chênh lệch hiệu quả Big Tech #Báo cáo tài chính quý II/2026 #Chuyển đổi chiến lược AI trong doanh nghiệp #Ảnh hưởng của AI đến thị trường chứng khoán

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