Ford Việt Nam triển khai loạt ưu đãi trong tháng 8/2026 với chính sách bảo hành 5 năm, hỗ trợ lãi suất 0% và giá bán đặc biệt cho một số mẫu xe.

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Ford Việt Nam vừa công bố chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua xe trong tháng 8/2026 với nhiều chính sách về tài chính và dịch vụ hậu mãi. Đáng chú ý, hãng áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn lên đến 5 năm hoặc 150.000 km cho ba dòng xe Ranger, Everest và Territory, đồng thời triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 0% đối với một số mẫu xe và điều chỉnh giá bán đặc biệt cho hai phiên bản Ranger XLS.

Ford Việt Nam triển khai ưu đãi tháng 8/2026, bảo hành ôtô tới 5 năm.

Theo thông báo từ Ford Việt Nam, chương trình "Chọn Ford, Trọn An tâm" được triển khai trên toàn hệ thống đại lý ủy quyền từ ngày 1/8 đến hết ngày 31/8/2026. Bên cạnh các ưu đãi tài chính, chương trình tập trung vào việc gia tăng quyền lợi trong quá trình sử dụng xe thông qua chính sách bảo hành và các dịch vụ sau bán hàng.

Điểm đáng chú ý nhất là chính sách bảo hành tiêu chuẩn mới áp dụng cho Ford Ranger, Ford Everest và Ford Territory. Theo đó, khách hàng mua ba dòng xe này sẽ được hưởng thời gian bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, thay vì thời hạn bảo hành ngắn hơn như trước đây.

Theo thông báo từ Ford Việt Nam, chương trình "Chọn Ford, Trọn An tâm" được triển khai trên toàn hệ thống đại lý ủy quyền từ ngày 1/8 đến hết ngày 31/8/2026.

Đối với Ford Everest, ngoài chính sách bảo hành mới, khách hàng còn được tặng thẻ thay dầu và lọc dầu nhớt (OSP) có thời hạn 5 năm hoặc 10 lần sử dụng, tùy điều kiện nào đến trước. Quyền lợi này giúp giảm một phần chi phí bảo dưỡng định kỳ trong quá trình sử dụng.

Trong khi đó, khách hàng mua Ford Territory Platinum, phiên bản cao cấp nhất vừa được giới thiệu của dòng Territory, và hoàn tất thủ tục mua xe trong tháng 8/2026 cũng sẽ nhận được thẻ OSP với quyền lợi tương tự.

Khách hàng mua Ford Territory Platinum phiên bản cao cấp nhất và hoàn tất thủ tục mua xe trong tháng 8/2026 cũng sẽ nhận được thẻ OSP với quyền lợi tương tự.

Ở mảng xe điện, Ford tiếp tục duy trì gói ưu đãi dành cho Mustang Mach-E, bao gồm bộ sạc tại nhà, bộ sạc cầm tay cùng các quyền lợi sử dụng hệ thống sạc công cộng theo chính sách hiện hành của chương trình. Bên cạnh các chính sách hậu mãi, Ford Việt Nam cũng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ tài chính trong tháng 8.

Đối với Ford Territory, khách hàng được hỗ trợ lãi suất cố định 0% trong 9 tháng, với giá trị hỗ trợ tối đa 41 triệu đồng tùy phiên bản.

Ford tiếp tục duy trì gói ưu đãi dành cho Mustang Mach-E, bao gồm bộ sạc tại nhà, bộ sạc cầm tay cùng các quyền lợi sử dụng hệ thống sạc công cộng theo chính sách hiện hành của chương trình.

Ở nhóm xe thương mại, các phiên bản Ford Transit Trend, Transit Premium 16 chỗ và Transit Premium 18 chỗ được áp dụng chương trình hỗ trợ lãi suất cố định 0% trong 4 tháng. Giá trị hỗ trợ lần lượt là 18 triệu đồng, 20 triệu đồng và 22 triệu đồng.

Đối với dòng bán tải Ford Ranger, hai phiên bản Ranger XLS 4x2 và Ranger XLS 4x4 được áp dụng mức giá bán đặc biệt lần lượt 707 triệu đồng và 776 triệu đồng. Chính sách giá này có hiệu lực đến hết ngày 30/9/2026, đồng thời đi kèm chế độ bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km.

Ford Transit Trend, Transit Premium 16 chỗ và Transit Premium 18 chỗ được áp dụng chương trình hỗ trợ lãi suất cố định 0% trong 4 tháng.

Ngoài các ưu đãi dành cho sản phẩm, Ford Việt Nam cho biết tiếp tục mở rộng các dịch vụ hậu mãi trên toàn hệ thống như ứng dụng kết nối FordPass, dịch vụ bảo dưỡng nhanh, nhận và giao xe tận nơi, dịch vụ sửa chữa lưu động và tiêu chuẩn dịch vụ Ford Signature nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng xe.

Theo kế hoạch, chương trình "Chọn Ford, Trọn An tâm" được triển khai tại toàn bộ hệ thống đại lý ủy quyền của Ford Việt Nam từ ngày 1/8 đến hết ngày 31/8/2026. Một số chính sách như giá bán ưu đãi của Ranger XLS sẽ được duy trì đến hết ngày 30/9/2026.