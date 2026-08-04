Thanh niên 18 tuổi thủng ruột non vì nuốt mảnh xương gà sắc nhọn

Đau bụng kéo dài nhiều ngày, nam thanh niên 18 tuổi được phát hiện mảnh xương gà xuyên thủng ruột non, gây áp xe ổ bụng và phải phẫu thuật cấp cứu.

Các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức vừa phẫu thuật nội soi thành công cho nam bệnh nhân 18 tuổi bị thủng ruột non do nuốt phải mảnh xương gà sắc nhọn.

Áp xe ổ bụng do xương gà gây thủng ruột

Bệnh nhân C.V.T. (sinh năm 2008, ngụ phường Hiệp Bình, TP HCM) nhập viện sau khoảng 4 ngày đau bụng kéo dài. Ban đầu, người bệnh xuất hiện những cơn đau quặn quanh rốn, sau đó cơn đau giảm dần nhưng chuyển thành đau âm ỉ, khu trú ở hố chậu phải. Trong thời gian này, bệnh nhân không sốt, không nôn ói nhưng tiêu lỏng khoảng hai lần mỗi ngày.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Khi cơn đau không thuyên giảm, bệnh nhân đi khám, các bác sĩ chỉ định chụp CT bụng và phát hiện hình ảnh dị vật xuyên thành đoạn cuối ruột non, kèm tụ khí và dịch quanh vị trí tổn thương, nghi ngờ gây thủng ruột và hình thành áp xe ổ bụng. Người bệnh lập tức được chuyển đến Khoa Cấp cứu để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Khi nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo nhưng có biểu hiện môi khô, lưỡi bẩn cùng các dấu hiệu nhiễm trùng. Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ xác định người bệnh bị áp xe ổ bụng do dị vật đường tiêu hóa gây thủng ruột non và chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật nội soi, ê-kíp ghi nhận một mảnh xương gà hình chữ V, có nhiều cạnh sắc nhọn, kích thước khoảng 2 x 3 cm, đã xuyên thủng đoạn gần cuối ruột non.

Các bác sĩ tiến hành lấy dị vật, khâu phục hồi vị trí thủng ruột non trong một thì mổ, đồng thời rửa sạch ổ bụng để kiểm soát tình trạng nhiễm trùng. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, kéo dài khoảng 70 phút.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKI. Nguyễn Văn Sang, khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, đây là biến chứng nguy hiểm của dị vật đường tiêu hóa, nhất là ở những trường hợp người bệnh đến viện muộn hoặc không hề biết mình đã nuốt phải dị vật.

"Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, dị vật sắc nhọn có thể gây thủng đường tiêu hóa, viêm phúc mạc, áp xe ổ bụng, nhiễm trùng huyết và nhiều biến chứng nguy hiểm khác, thậm chí đe dọa tính mạng", BSCKI. Nguyễn Văn Sang cho biết.

Theo BSCKI. Nguyễn Văn Sang, mỗi năm Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức tiếp nhận nhiều trường hợp nuốt phải dị vật như xương cá, xương gà, vỏ thuốc, hòn bi và nhiều vật thể khác ở cả trẻ em lẫn người lớn.

Phần lớn các trường hợp được phát hiện sớm có thể lấy dị vật bằng nội soi tiêu hóa. Tuy nhiên, không ít người bệnh nhập viện muộn do chủ quan hoặc không biết mình đã nuốt phải dị vật, khiến dị vật gây tổn thương đường tiêu hóa, thậm chí dẫn đến thủng ruột, viêm phúc mạc, áp xe ổ bụng và nhiễm trùng huyết.

Xương gà được lấy ra thành công - Ảnh BVCC

Cảnh giác khi đau bụng sau bữa ăn có xương

BSCKI. Nguyễn Văn Sang phân tích, nguyên nhân nuốt dị vật thường xuất phát từ sự bất cẩn trong ăn uống, khi thực phẩm còn lẫn xương hoặc các vật cứng. Trẻ nhỏ dễ nuốt phải dị vật do hiếu động, trong khi một số trường hợp gặp ở người mắc bệnh lý tâm thần hoặc rối loạn hành vi.

Ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể xuất hiện cảm giác nuốt vướng, nuốt đau, khạc hoặc nôn ra máu. Khi dị vật đã di chuyển xuống đường tiêu hóa và gây biến chứng, các triệu chứng thường gặp là đau bụng kéo dài, nôn ói, tiêu lỏng hoặc sốt.

Tùy từng trường hợp, bác sĩ sẽ chỉ định chụp X-quang, CT hoặc nội soi tiêu hóa để xác định vị trí dị vật và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Phát hiện sớm không chỉ giúp hạn chế biến chứng mà còn tăng khả năng can thiệp ít xâm lấn, rút ngắn thời gian điều trị và phục hồi cho người bệnh.

Đối với những trường hợp đã gây thủng đường tiêu hóa hoặc nhiễm trùng ổ bụng, phẫu thuật là biện pháp cần thiết để xử trí triệt để.

Cách phòng tránh nuốt phải dị vật đường tiêu hóa - Ăn chậm, nhai kỹ, đặc biệt với các món cá, gà hoặc thực phẩm có nhiều xương. - Kiểm tra kỹ thức ăn trước khi ăn để loại bỏ xương và vật cứng. - Không ngậm tăm sau bữa ăn. - Cất giữ các vật nhỏ ngoài tầm với của trẻ em. - Người mắc bệnh lý tâm thần hoặc rối loạn hành vi cần được người thân theo dõi, giám sát.

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