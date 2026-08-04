Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Ngã từ trên cao, thanh niên 34 tuổi sốc tủy, liệt hai chân

Ngã từ trên cao khiến nam bệnh nhân 34 tuổi bị trượt hoàn toàn thân đốt sống, sốc tủy và liệt hai chân. Phẫu thuật khẩn đã mở ra cơ hội phục hồi vận động.

Thúy Nga

Ngày 3/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận bệnh nhân N.V.H. (34 tuổi, trú tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) được chuyển từ cơ sở y tế tuyến dưới sau tai nạn ngã từ trên cao.

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng liệt hoàn toàn hai chi dưới và bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sốc tủy.

nga-cao.jpg
Bác sĩ xem phim của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương triển khai điều trị nội khoa tích cực nhằm ổn định tình trạng người bệnh, đồng thời thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu để đánh giá mức độ tổn thương.

Kết quả cho thấy bệnh nhân bị chấn thương cột sống ngực - thắt lưng, liệt tủy hoàn toàn kèm sốc tủy và đặc biệt là trượt hoàn toàn một thân đốt sống – dạng tổn thương rất nặng khiến cột sống mất vững nghiêm trọng.

Sau hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ nhận định đây là tình trạng cấp cứu ngoại thần kinh đặc biệt nguy hiểm. Nếu không được phẫu thuật sớm, tủy sống sẽ tiếp tục bị chèn ép, làm tăng nguy cơ mất hoàn toàn chức năng vận động, cảm giác và để lại di chứng tàn phế suốt đời.

nga-cao-1.jpg
Tổn thương cột sống trên phim chụp - Ảnh BVCC

Ngay trong chiều 3/8, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu để đưa cột sống trở về đúng vị trí giải phẫu, cố định vững cột sống và giải phóng chèn ép tủy sống.

Ca mổ do BS.CKII Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, trực tiếp thực hiện cùng ê-kíp ngoại thần kinh – cột sống.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành nắn chỉnh thân đốt sống bị trượt hoàn toàn, cố định cột sống bằng hệ thống nẹp vít và giải ép tủy sống.

Theo các bác sĩ, đây là kỹ thuật có độ khó rất cao bởi cấu trúc giải phẫu vùng cột sống đã bị phá vỡ nghiêm trọng. Mọi thao tác đều phải được thực hiện với độ chính xác tuyệt đối, bởi chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thần kinh và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hồi phục của người bệnh.

Sau khoảng 2 giờ, ca phẫu thuật diễn ra thành công. Bệnh nhân được chuyển về phòng hậu phẫu để tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực. Hiện sức khỏe người bệnh tiến triển tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định.

nga-cao-2.jpg
Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BS.CKII Nguyễn Tiến Dũng cho biết: "Trường hợp bệnh nhân H. bị chấn thương cột sống ngực - thắt lưng kèm liệt tủy, sốc tủy rất nặng. Đây là chấn thương nguy hiểm đòi hỏi phải được xử trí nhanh chóng bởi nếu chậm trễ, tình trạng phù nề, thiếu máu và các tổn thương thứ phát của tủy sống sẽ tiếp tục tiến triển, làm giảm đáng kể khả năng phục hồi.

Vì vậy, ngay khi tình trạng người bệnh ổn định, chúng tôi đã phẫu thuật giải ép, nắn chỉnh và cố định cột sống. Phẫu thuật đúng thời điểm kết hợp điều trị tích cực sau mổ và phục hồi chức năng sớm sẽ giúp nam bệnh nhân trẻ tuổi có thêm cơ hội cải thiện vận động, nâng cao chất lượng cuộc sống về sau".

nga-cao-4.jpg
nga-cao-5.jpg
Hình ảnh tổn thương cột sống trước và sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, khi gặp người bị ngã cao hoặc tai nạn có nghi ngờ chấn thương cột sống cần lưu ý:

- Không tự ý bế, kéo, đỡ hoặc cho người bệnh ngồi dậy, đứng dậy.

- Không xoay, gập hoặc di chuyển cột sống khi chưa được cố định đúng kỹ thuật.

- Gọi cấp cứu hoặc vận chuyển bằng phương tiện phù hợp, bảo đảm cố định cột sống.

- Đưa người bệnh đến cơ sở y tế có chuyên khoa ngoại thần kinh - cột sống trong thời gian sớm nhất.

Việc sơ cứu và vận chuyển không đúng cách có thể khiến tổn thương tủy sống trở nên nghiêm trọng hơn, làm giảm cơ hội phục hồi vận động, thậm chí dẫn đến liệt vĩnh viễn.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Bộ Y tế đề xuất xây dựng bài tập dưỡng sinh phù hợp với người Việt

#hướng dẫn sơ cứu tai nạn ngã cao #Ngã cao #trượt thân đốt sống #sốc tủy #liệt hai chân

Bài liên quan

Sống Khỏe

Ngã khi trèo hái xoài, người đàn ông suýt liệt vì chấn thương cột sống

Chỉ vì trèo cây hái xoài trước sân nhà, người đàn ông 62 tuổi bị chấn thương cột sống, tổn thương tủy sống, liệt hai chân và suýt mất khả năng đi lại.

Người bệnh vào Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện 19-8 trong tình trạng suy giảm nghiêm trọng chức năng vận động sau chấn thương cột sống.

Theo người bệnh, khoảng 5 tuần trước khi nhập viện, thấy cây xoài trước sân nhà sai quả, ông tự trèo lên hái. Nghĩ cành cây đủ chắc để ngồi, nhưng cành bất ngờ gãy khiến ông rơi từ độ cao khoảng 3 m xuống nền đất.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Té ngã tại nhà, bé 9 tuổi bị chấn thương cột sống cổ nguy kịch

Một cú té ngã tại nhà đã khiến bé N.C.Đ.T. (9 tuổi) bị chấn thương cột sống cổ đặc biệt nghiêm trọng, yếu liệt tứ chi tiến triển và nguy cơ mất khả năng vận động vĩnh viễn.

ThS.BS Trần Thị Bích Kim, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện sau khi bị té ngã tại nhà và đã điều trị ban đầu ở bệnh viện tuyến tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng yếu liệt tay chân ngày càng nặng khiến gia đình nhanh chóng chuyển trẻ lên tuyến trên.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống cổ cho thấy mỏm răng đốt sống C2 trượt ra sau, gây chèn ép nặng đoạn tủy cổ cao.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người đàn ông Lào chấn thương sọ não gãy nhiều xương vì bị trâu húc

Cú húc mạnh khiến người đàn ông bị đa chấn thương, trong đó có chấn thương sọ não, gãy nhiều xương sườn, chấn thương cột sống...

Vừa qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận ông Lò Văn Phớ (50 tuổi, trú tại huyện Mường Mày, tỉnh Luông Pha Băng, Lào) gặp tai nạn sinh hoạt hy hữu bị trâu húc vào ngực.

Cú húc mạnh khiến ông bị đa chấn thương, trong đó có chấn thương sọ não, gãy nhiều xương sườn, chấn thương cột sống, gãy xương đòn, gãy cán xương ức và tràn dịch – khí khoang màng phổi trái, đe dọa trực tiếp tính mạng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới