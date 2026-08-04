Arginine - chìa khóa giúp tăng cường miễn dịch chống ung thư và virus

Arginine là một axit amin giúp các tế bào xây dựng các protein. Nồng độ arginine thấp bất thường có liên quan đến một số bệnh, bao gồm ung thư ruột kết.

Nghiên cứu mới nhất của Phòng thí nghiệm Sinh học Ung thư Elizabeth và Đại học Rockefeller (Anh) cho thấy, thiếu hụt arginine có thể làm suy yếu hệ miễn dịch. Khi arginine thiếu hụt, các tế bào phải vật lộn để sản xuất MHC-1, một loại protein giúp cảnh báo hệ thống miễn dịch trước các mối đe dọa như tế bào đột biến và virus xâm nhập.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, bổ sung một lượng vừa phải arginine có khả năng khôi phục biểu hiện của các gen liên quan đến sản xuất MHC-1.

Arginine là axit amin hỗ trợ nhiều chức năng thiết yếu trong cơ thể.

Các nhà nghiên cứu đã thực nghiệm trên một số mô hình bệnh, bao gồm ung thư ruột kết, cúm và SARS-CoV-2.

Kết quả thật bất ngờ và ấn tượng là arginine là axit amin thiếu hụt nhất trong tất cả các bệnh này. Tác giả đứng đầu nghiên cứu - Qiushuang Wu cho biết, các nhà nghiên cứu đã nuôi cấy tế bào để xác định gen và protein bị ảnh hưởng bởi mức độ arginine giảm. Bà phát hiện ra 414 protein có mặt ở mức thấp bất thường. Hầu hết được tạo ra bởi các gen liên quan đến chức năng phân tử được thiết lập của arginine. Trong đó có 3 gen HLA chịu trách nhiệm sản xuất các protein MHC-1.

Hãy nhớ các thực phẩm chứa nhiều arginine, thứ có liên quan mật thiết đến sức đề kháng và tăng khả năng chống ung thư.

Khi các tế bào bị thiếu arginine, ribosome, bộ máy tế bào lắp ráp protein bị đình trệ trong khi cố gắng sản xuất MHC-1. Kết quả là, các tế bào hiển thị ít tín hiệu hơn để cảnh báo các tế bào T về các protein liên quan đến ung thư hoặc virus. Điều này cho phép các tế bào nguy hiểm tiềm tàng thoát khỏi sự phát hiện miễn dịch dễ dàng hơn.

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm lượng arginine trong chế độ ăn uống khác nhau ảnh hưởng đến chuột như thế nào. Chuột được cho ăn một chế độ ăn ít arginine phát triển nhiều khối ung thư ruột kết. Những con chuột nhận được nhiều arginine phát triển ít khối u đại tràng hơn.

Thử nghiệm với chuột bị cúm và SARS-CoV-2 cũng cho thấy, những con chuột có chế độ ăn giàu arginine có các triệu chứng nhẹ hơn khi nhiễm virus. Cho chuột uống arginine sau khi nhiễm cúm cũng cải thiện kết quả phục hồi.

Các phát hiện cho thấy, mức độ arginine giảm có thể giúp giải thích tại sao dinh dưỡng kém và lão hóa có liên quan đến khả năng dễ bị tổn thương hơn đối với một số bệnh ung thư và nhiễm virus.

Mức độ arginine tự nhiên giảm theo tuổi tác, có khả năng làm suy yếu hệ thống miễn dịch để nhận ra các tế bào bất thường hoặc bị nhiễm bệnh.