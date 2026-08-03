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[GALLERY] Tận thấy Ford Ranger Wolftrak - đàn em Wildtrak, từ 750 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Tận thấy Ford Ranger Wolftrak - đàn em Wildtrak, từ 750 triệu đồng

Ford Thái Lan vừa chính thức giới thiệu xe bán tải Ranger Wolftrak 2026, phiên bản mới được định vị giữa hai biến thể XLS và Wildtrak trong dải sản phẩm Ranger.

Nguyễn Anh
Ford Ranger Wolftrak 2026 mới ra mắt thị trường Thái Lan là mẫu bán tải hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách mạnh mẽ, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng vận hành đa dụng với tùy chọn dẫn động một cầu hoặc hai cầu.
Ford Ranger Wolftrak 2026 mới ra mắt thị trường Thái Lan là mẫu bán tải hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách mạnh mẽ, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng vận hành đa dụng với tùy chọn dẫn động một cầu hoặc hai cầu.
Về thiết kế, bán tải Ford Ranger Wolftrak vẫn giữ kiểu dáng Double Cab 4 cửa quen thuộc nhưng được bổ sung nhiều chi tiết nhận diện riêng. Điểm nhấn nằm ở lưới tản nhiệt thiết kế mới với các chi tiết trang trí màu xanh Lime Green đặc trưng của dòng Wolftrak.
Về thiết kế, bán tải Ford Ranger Wolftrak vẫn giữ kiểu dáng Double Cab 4 cửa quen thuộc nhưng được bổ sung nhiều chi tiết nhận diện riêng. Điểm nhấn nằm ở lưới tản nhiệt thiết kế mới với các chi tiết trang trí màu xanh Lime Green đặc trưng của dòng Wolftrak.
Xe cũng được trang bị cụm đèn pha LED C-Clamp, đèn hậu LED, bộ mâm hợp kim 17 inch sơn tối màu đi kèm lốp 255/70 R17, ốp cua lốp màu đen, thanh thể thao phía sau cabin, bệ bước hai bên cùng lớp lót thùng hàng tiêu chuẩn.
Xe cũng được trang bị cụm đèn pha LED C-Clamp, đèn hậu LED, bộ mâm hợp kim 17 inch sơn tối màu đi kèm lốp 255/70 R17, ốp cua lốp màu đen, thanh thể thao phía sau cabin, bệ bước hai bên cùng lớp lót thùng hàng tiêu chuẩn.
Ford Ranger Wolftrak có kích thước tổng thể dài 5.370 mm, rộng 1.918 mm, cao 1.884 mm và chiều dài cơ sở 3.270 mm. Khoảng sáng gầm đạt 229 mm, trong khi khả năng lội nước lên tới 800 mm, đáp ứng tốt nhu cầu vận hành trên nhiều dạng địa hình.
Ford Ranger Wolftrak có kích thước tổng thể dài 5.370 mm, rộng 1.918 mm, cao 1.884 mm và chiều dài cơ sở 3.270 mm. Khoảng sáng gầm đạt 229 mm, trong khi khả năng lội nước lên tới 800 mm, đáp ứng tốt nhu cầu vận hành trên nhiều dạng địa hình.
Khoang nội thất được thiết kế theo phong cách riêng của Wolftrak với ghế bọc da kết hợp da tổng hợp, logo Wolftrak thêu trên tựa lưng hàng ghế trước, điều hòa tự động hai vùng độc lập, chìa khóa thông minh và nút bấm khởi động.
Khoang nội thất được thiết kế theo phong cách riêng của Wolftrak với ghế bọc da kết hợp da tổng hợp, logo Wolftrak thêu trên tựa lưng hàng ghế trước, điều hòa tự động hai vùng độc lập, chìa khóa thông minh và nút bấm khởi động.
Về công nghệ, Ranger Wolftrak được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch kết hợp màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch hỗ trợ hệ điều hành SYNC 4A. Xe tương thích Apple CarPlay và Android Auto không dây, kết nối Bluetooth, điều khiển từ xa thông qua ứng dụng Ford App Connect cùng hệ thống âm thanh 4 loa.
Về công nghệ, Ranger Wolftrak được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch kết hợp màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch hỗ trợ hệ điều hành SYNC 4A. Xe tương thích Apple CarPlay và Android Auto không dây, kết nối Bluetooth, điều khiển từ xa thông qua ứng dụng Ford App Connect cùng hệ thống âm thanh 4 loa.
Xe được tích hợp bốn chế độ lái gồm Normal, Eco, Tow/Haul và Slippery, cùng hệ thống treo trước tay đòn kép độc lập và treo sau sử dụng nhíp lá. Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ diesel EcoBlue 2.0L Turbo 4 xi-lanh, sản sinh công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 405 Nm.
Xe được tích hợp bốn chế độ lái gồm Normal, Eco, Tow/Haul và Slippery, cùng hệ thống treo trước tay đòn kép độc lập và treo sau sử dụng nhíp lá. Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ diesel EcoBlue 2.0L Turbo 4 xi-lanh, sản sinh công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 405 Nm.
Động cơ kết hợp hộp số tự động 10 cấp, đi kèm tùy chọn dẫn động cầu sau hoặc hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian (Part-time 4WD). Riêng phiên bản 4WD được trang bị thêm khóa vi sai cầu sau điều khiển điện tử nhằm tăng khả năng vượt địa hình.
Động cơ kết hợp hộp số tự động 10 cấp, đi kèm tùy chọn dẫn động cầu sau hoặc hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian (Part-time 4WD). Riêng phiên bản 4WD được trang bị thêm khóa vi sai cầu sau điều khiển điện tử nhằm tăng khả năng vượt địa hình.
Danh sách trang bị an toàn bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESP, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA, hệ thống chống lật, ga tự động, camera lùi, 6 túi khí, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, hệ thống gọi cứu hộ khẩn cấp, móc ghế trẻ em ISOFIX và hệ thống chống trộm Immobilizer.
Danh sách trang bị an toàn bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESP, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA, hệ thống chống lật, ga tự động, camera lùi, 6 túi khí, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, hệ thống gọi cứu hộ khẩn cấp, móc ghế trẻ em ISOFIX và hệ thống chống trộm Immobilizer.
Tại thị trường Thái Lan, Ford Ranger Wolftrak 2026 được phân phối với hai phiên bản gồm 2.0 Turbo 10AT 2WD có giá 949.000 Baht (tương đương 750 triệu đồng) và 2.0 Turbo 10AT 4WD giá 1.089.000 Baht (tương đương 860 triệu đồng).
Tại thị trường Thái Lan, Ford Ranger Wolftrak 2026 được phân phối với hai phiên bản gồm 2.0 Turbo 10AT 2WD có giá 949.000 Baht (tương đương 750 triệu đồng) và 2.0 Turbo 10AT 4WD giá 1.089.000 Baht (tương đương 860 triệu đồng).
Video: Giới thiệu mẫu xe bán tải Ford Ranger Wolftrak 2026.
Nguyễn Anh
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