[GALLERY] Tận thấy Ford Ranger Wolftrak - đàn em Wildtrak, từ 750 triệu đồng

Ford Thái Lan vừa chính thức giới thiệu xe bán tải Ranger Wolftrak 2026, phiên bản mới được định vị giữa hai biến thể XLS và Wildtrak trong dải sản phẩm Ranger.
Ford Thái Lan vừa chính thức giới thiệu xe bán tải Ranger Wolftrak 2026, phiên bản mới được định vị giữa hai biến thể XLS và Wildtrak trong dải sản phẩm Ranger.
Sáng 3/8, tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.
Lexus đã cho ra mắt ES thế hệ thứ tám tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026 ở Indonesia, mẫu xe này lần đầu tiên có bản thuần điện.
Volkswagen Việt Nam vừa công bố bắt đầu nhận đặt cọc mẫu SUV cỡ lớn ID. ERA 9X có thể mở rộng phạm vi hoạt động đến 1.651 km với giá dự kiến từ dưới 3 tỷ đồng.
Honda Việt Nam (HVN) vừa chính thức ra mắt bán nâng cấp của mẫu xe ga Vario 125 đời 2027, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng về mặt thiết kế lẫn công nghệ.
Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe sedan MG 07 2026 mới có tới 5 phiên bản và giá mở bán từ 125.900-165.900 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 440-580 triệu đồng).
BYD M6 phiên bản hybrid sạc điện vừa chính thức ra mắt tại thị trường Indonesia, mẫu MPV này có giá bán từ 298-390 triệu Rupiah (khoảng 447-585 triệu đồng).
Xiaomi mới đây đã chính thức trình làng mẫu xe SUV Skynomad N70 và N90 2027 mới sử dụng bộ pin cỡ xe điện, kết hợp động cơ xăng đóng vai trò máy phát điện.
Honda X-ADV 750 là một chiếc adventure scooter cân bằng dành cho nhóm khách hàng cần sự kết hợp giữa khả năng di chuyển hằng ngày và những chuyến đi đường dài.
BYD vừa công bố những hình ảnh đầu tiên về khoang nội thất của Sealion 08 2026. Đây là mẫu SUV cỡ lớn thuộc dòng Ocean Series, được định vị ở phân khúc cao cấp.
Forthing là thương hiệu con của Dongfeng tại Trung Quốc chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam, thông qua nhà phân phối Neera Motors với mẫu xe MPV V9 mới.
Trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Toyota đã chính thức ra mắt mẫu xe thuần điện bZ4X Touring 2026 mới tại thị trường Indonesia.
Ngoài "cấu trúc cần số" mới giúp chuyển số mượt mà hơn, mẫu xe thể thao Subaru BRZ 2027 tại Nhật Bản còn có thêm các nâng cấp khác với phiên bản số sàn.
Một chiếc Lexus LX 700h đầu tiên đã được đưa về Việt Nam thông qua đơn vị nhập khẩu tư nhân. Đây là phiên bản hybrid hiệu suất cao của dòng SUV đầu bảng Lexus.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, BMW đã ra mắt iX3 tại thị trường Indonesia, mẫu xe đầu tiên của hãng phát triển trên nền tảng Neue Klasse.
Honda vừa chính thức giới thiệu Accord 2027 tại thị trường Nhật Bản. Xe được tinh chỉnh một số chi tiết thiết kế, bổ sung màu sơn mới và nâng cấp công nghệ...
Mercedes-Benz vừa giới thiệu thế hệ mới của mẫu xe SUV hạng sang GLA với hàng loạt nâng cấp về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động.
Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng, mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Hybrid sắp bán tại Việt Nam và bắt đầu bàn giao cho khách hàng trong tháng 9/2026.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Honda đã giới thiệu mẫu xe điện cỡ nhỏ Super-One 2026 mới và đã thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng.
Với chỉ 730 chiếc được bán trên toàn cầu, Toyota GRMN Corolla phiên bản đặc biệt đang đi theo chiến lược tạo ra sự khan hiếm giống các hãng siêu xe nổi tiếng.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Hyundai đã ra mắt mẫu xe ý tưởng Neira, mẫu MPV điện đầu tiên được phát triển riêng cho thị trường Indonesia.