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[VIDEO] Hamas đồng ý giải giáp theo thỏa thuận hòa bình của ông Trump

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[VIDEO] Hamas đồng ý giải giáp theo thỏa thuận hòa bình của ông Trump

Hamas chấp thuận giải giáp theo thỏa thuận hòa bình của ông Trump tại Dải Gaza, mở ra hướng đi mới cho hòa bình khu vực.

Minh Quân - Hà Anh
#thỏa thuận hòa bình Gaza #giải giáp Hamas theo giai đoạn #vai trò của ông Trump trong hòa bình #tác động của thỏa thuận tới xung đột Israel-Palestine #tương lai hòa bình khu vực

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