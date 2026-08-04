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Kho tri thức

Quần đảo kỳ diệu mặt trời không lặn 6 tháng, đẹp như một thế giới khác

Khi mùa hè đến, một quần đảo phía trên Vòng Bắc Cực bỗng biến thành thế giới cổ tích với núi tuyết, biển xanh và ánh mặt trời không bao giờ tắt.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nằm ngoài khơi bờ biển phía Bắc Na Uy, quần đảo Lofoten là một trong những điểm đến thiên nhiên ấn tượng nhất châu Âu. Nơi đây nổi tiếng với những dãy núi đá dựng đứng vươn lên từ biển, những làng chài nhỏ với mái nhà đỏ đặc trưng và cảnh quan hoang sơ tưởng như chỉ xuất hiện trong phim giả tưởng. Đặc biệt, mùa hè ở Lofoten mang đến một trải nghiệm độc đáo: mặt trời lúc nửa đêm, khi ánh sáng ban ngày kéo dài suốt nhiều tuần.

Ảnh: Wikimedia Commons

Lofoten nằm trên vùng biển Na Uy, phía trên Vòng Bắc Cực, nhưng nhờ ảnh hưởng của dòng hải lưu nóng Bắc Đại Tây Dương, khí hậu nơi đây ôn hòa hơn nhiều so với những khu vực khác cùng vĩ độ. Vào mùa hè, nhiệt độ thường dao động khoảng 10–20°C, rất lý tưởng cho các hoạt động khám phá thiên nhiên như đi bộ đường dài, chèo kayak, leo núi và ngắm cảnh ven biển.

Ảnh: Wikimedia Commons

Điểm đặc biệt nhất của Lofoten là sự kết hợp giữa núi và biển trong một không gian cực kỳ nhỏ. Những đỉnh núi như Reinebringen hay Himmeltindan cao không quá lớn so với nhiều dãy núi trên thế giới, nhưng địa hình dựng đứng sát biển tạo nên khung cảnh hùng vĩ. Từ trên cao, du khách có thể nhìn xuống những vịnh nước xanh thẳm, các hòn đảo nhỏ và những ngôi làng nằm nép mình giữa thiên nhiên.

Mùa hè cũng là thời điểm Lofoten khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ nhất. Những đồng cỏ xanh trải dài, hoa dại nở ven đường, chim biển bay trên các vách đá và những bãi biển cát trắng xuất hiện giữa vùng đất tưởng như thuộc về băng giá. Một số bãi biển nổi tiếng như Haukland hay Uttakleiv thậm chí có màu nước trong xanh không kém các vùng biển nhiệt đới.

Ảnh: visitlofoten

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, Lofoten còn lưu giữ văn hóa biển lâu đời của người Na Uy. Từ hàng trăm năm trước, các làng chài tại đây đã phát triển nghề đánh bắt cá tuyết Bắc Cực. Những giá phơi cá bằng gỗ cao lớn, gọi là "hjell", vẫn xuất hiện trên nhiều hòn đảo, tạo nên hình ảnh đặc trưng của vùng đất này.

Một trong những trải nghiệm khó quên nhất khi đến Lofoten vào mùa hè là thức dậy lúc nửa đêm dưới ánh sáng vàng nhạt của mặt trời. Do nằm gần cực Bắc, Mặt Trời không lặn hoàn toàn trong khoảng thời gian từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 7. Người ta có thể đi bộ trên núi, chèo thuyền hoặc chụp ảnh lúc 2h sáng mà không cần ánh đèn.

Tuy nhiên, vẻ đẹp của Lofoten cũng đi kèm trách nhiệm bảo tồn. Sự nổi tiếng ngày càng tăng khiến khu vực này phải đối mặt với áp lực từ du lịch đại chúng. Việc bảo vệ môi trường tự nhiên, hệ sinh thái biển và văn hóa địa phương đang trở thành nhiệm vụ quan trọng để giữ nguyên vẻ đẹp đặc biệt của quần đảo.

Lofoten không chỉ là một điểm đến du lịch, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của thiên nhiên vùng cực Bắc. Nơi đây cho thấy Trái Đất vẫn còn những góc nhỏ vừa hoang dã, vừa kỳ diệu, nơi con người có thể cảm nhận rõ ràng sự rộng lớn và vẻ đẹp không giới hạn của hành tinh.

Xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Lofoten #Na Uy #mặt trời không lặn #thiên nhiên #du lịch #văn hóa biển

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