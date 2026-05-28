Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

[GALLERY] LG tạo ra đột phá với màn hình gaming FHD 1000 Hz đầu tiên

Tần số quét của màn hình chơi game đã liên tục tăng lên trong những năm gần đây: từ 144 Hz lên 240 Hz, 360 Hz và giờ LG mang đến một bước nhảy đặc biệt.

Tuệ Minh

Tần số quét của màn hình chơi game đã liên tục tăng lên qua các năm: từ 144 Hz lên 240 Hz, 360 Hz và thậm chí cao hơn, với mỗi bước nhảy đều hứa hẹn mang lại lợi thế phản hồi hình ảnh nhỏ cho các game thủ thi đấu chuyên nghiệp.

Mẫu UltraGear 25G590B đã đưa cuộc đua này lên một tầm cao mới, khi LG tuyên bố đây là màn hình chơi game Full HD đầu tiên trên thế giới có tần số quét gốc 1.000 Hz.

Tấm nền 24,5 inch độ phân giải 1080p, tần số quét gốc siêu nhanh và thiết kế tập trung cho game FPS khiến sản phẩm này không hướng đến trải nghiệm điện ảnh chất lượng cao, mà tập trung tối đa vào tốc độ, sự ổn định và giảm thiểu tối đa độ trễ cho các trận đấu e-sports.

Về lý thuyết, một màn hình có thể làm mới tới 1.000 lần mỗi giây sẽ giảm độ trễ hình ảnh và giúp người chơi dễ dàng quan sát các chuyển động nhanh. Trong các tựa game FPS, điều này giúp game thủ theo dõi chuyển động nhanh, phát hiện đối thủ và xác định vị trí sớm hơn, đồng thời duy trì khả năng ngắm bắn chính xác khi di chuyển ngang liên tục.

Đối với phần lớn game thủ phổ thông, điều này nghe có vẻ hơi “quá đà”. Với mắt thường, sự khác biệt giữa 240 Hz và 1.000 Hz gần như không nhận thấy. Những người thực sự hưởng lợi từ tần số quét kỷ lục này là các vận động viên e-sports chuyên nghiệp sở hữu dàn máy có thể xuất ra số khung hình cực cao, nơi việc giảm đi từng phần nhỏ của độ trễ có thể tạo ra khác biệt thực sự.

LG cũng nhấn mạnh rằng tần số quét 1.000 Hz được duy trì ở độ phân giải Full HD mặc định của màn hình – yếu tố giúp sản phẩm này khác biệt so với các màn hình chơi game siêu tần số quét khác. Ở độ phân giải 1080p, việc đạt được số khung hình cực cao trở nên dễ dàng hơn và hình ảnh vẫn rõ nét; đây cũng là tiêu chuẩn phổ biến trong các giải đấu e-sports hiện nay.

Tính năng Motion Blur Reduction Pro được tích hợp nhằm làm sắc nét các vật thể chuyển động nhanh và giảm hiện tượng nhòe hình khi di chuyển tốc độ cao. Nhìn chung, mọi quyết định thiết kế của LG cho tấm nền này đều ưu tiên sự ổn định, độ rõ nét chuyển động và khả năng xác nhận hình ảnh, thay vì mật độ điểm ảnh.

Kích thước màn hình 24,5 inch của 25G590B cũng là lựa chọn có chủ đích. Đây là kích cỡ phổ biến trong e-sports vì người chơi có thể quan sát toàn bộ màn hình trong tầm nhìn tự nhiên, không cần đảo mắt quá nhiều – hoặc tệ hơn là phải xoay đầu.

Chân đế nhỏ gọn giúp tăng không gian di chuột, còn khả năng điều chỉnh độ cao, xoay và nghiêng giúp tối ưu vị trí đặt màn hình. Tấm nền còn được trang bị các vạch căn chỉnh, giúp người dùng dễ dàng tái tạo thiết lập ưa thích ở bất cứ đâu.

88462-d10d50723b2f867bbbd161b26a50377a.jpg

LG cũng bổ sung một số tính năng hỗ trợ AI, bao gồm AI Scene Optimization để điều chỉnh hình ảnh theo thể loại game, và AI Sound giúp tạo hiệu ứng âm thanh không gian và tăng độ rõ ràng cho giao tiếp trong game khi dùng tai nghe tương thích. Đây là những bổ sung hữu ích, nhưng vẫn chỉ là yếu tố phụ so với sứ mệnh cốt lõi của màn hình.

Đối với đa số game thủ, đây có thể là một lựa chọn “quá tầm”. Nhưng với những ai đang tìm kiếm mọi lợi thế nhỏ nhất, đây có thể chính là sự “dư thừa” hợp lý. Màn hình chơi game FHD 1.000 Hz gốc đầu tiên trên thế giới, LG đã thiết lập một chuẩn mực hiệu năng mới cho lĩnh vực thi đấu chuyên nghiệp.

Xem sự khác biệt mà màn hình sở hữu tốc độ 1000hz của LG tạo ra.
New Atlas, Tech Crunch
#Màn hình chơi game cao cấp #Tần số quét 1.000 Hz #Công nghệ giảm thiểu độ trễ #Thiết kế cho e-sports chuyên nghiệp #Tối ưu trải nghiệm tốc độ

Bài liên quan

Số hóa - Xe

ASUS Zenbook DUO 2026 sắp bán tại Việt Nam - Laptop hai màn hình OLED

ASUS Zenbook DUO 2026 về Việt Nam sở hữu thiết kế hai màn hình OLED 3K linh hoạt, vật liệu Ceraluminum và hiệu năng từ chip Intel Core Ultra Series 3.

ASUS Zenbook DUO (UX8407AA) là mẫu laptop thế hệ mới sở hữu thiết kế hai màn hình OLED tích hợp, giúp tối ưu không gian hiển thị và thay đổi hoàn toàn trải nghiệm làm việc di động. Thiết bị này vừa chính thức được mở đặt trước tại thị trường Việt Nam sau khi vinh dự nhận giải Vàng tại iF Design Awards – một trong những giải thưởng thiết kế uy tín nhất thế giới được thành lập từ năm 1953 tại Đức.

Giải pháp đột phá cho bài toán đa nhiệm trên laptop

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Asus Zenbook 14 với CPU AMD Gorgon Point và màn hình OLED

Asus vừa ra mắt dòng laptop 14 inch mới với sức mạnh của bộ xử lý APU AMD Gorgon Point, sở hữu pin 75Wh, màn hình OLED 1200p và RAM LPDDR5X lên đến 32GB.

nghenhin-asus-zenbook-14-2.jpg

Asus vừa ra mắt dòng laptop Zenbook 14 mới trên toàn cầu. Được trang bị bộ xử lý APU AMD Ryzen Gorgon Point, những chiếc laptop 14 inch này thay thế cho các mẫu Krackan Point năm ngoái thay vì các mẫu Intel Arrow Lake-H tương ứng.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Asus, Gigabyte cùng nhau tăng giá card màn hình lên 15%

Mức tăng giá sẽ phụ thuộc vào dung lượng VRAM, theo đó các mẫu GPU có 16GB trở lên nhiều khả năng sẽ chịu mức tăng đầy đủ 15%

AMD và Nvidia có thể chưa công bố việc tăng giá GPU, nhưng các đối tác sản xuất bo mạch của họ thì có thể. Theo NotebookCheck, trích dẫn một báo cáo từ Đài Loan, Asus và Gigabyte dự kiến sẽ tăng giá các dòng card đồ họa RX 9000 và RTX 50-series lên tới 15% vào cuối tháng 1.

056pqh5uamzsncymsgsgefr-1fit-limsize-1200x630v1768915370.jpg
Asus, Gigabyte cùng nhau tăng giá card màn hình lên 15%
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới