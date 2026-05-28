[GALLERY] LG tạo ra đột phá với màn hình gaming FHD 1000 Hz đầu tiên

Tần số quét của màn hình chơi game đã liên tục tăng lên qua các năm: từ 144 Hz lên 240 Hz, 360 Hz và thậm chí cao hơn, với mỗi bước nhảy đều hứa hẹn mang lại lợi thế phản hồi hình ảnh nhỏ cho các game thủ thi đấu chuyên nghiệp.

Mẫu UltraGear 25G590B đã đưa cuộc đua này lên một tầm cao mới, khi LG tuyên bố đây là màn hình chơi game Full HD đầu tiên trên thế giới có tần số quét gốc 1.000 Hz.

Tấm nền 24,5 inch độ phân giải 1080p, tần số quét gốc siêu nhanh và thiết kế tập trung cho game FPS khiến sản phẩm này không hướng đến trải nghiệm điện ảnh chất lượng cao, mà tập trung tối đa vào tốc độ, sự ổn định và giảm thiểu tối đa độ trễ cho các trận đấu e-sports.

Về lý thuyết, một màn hình có thể làm mới tới 1.000 lần mỗi giây sẽ giảm độ trễ hình ảnh và giúp người chơi dễ dàng quan sát các chuyển động nhanh. Trong các tựa game FPS, điều này giúp game thủ theo dõi chuyển động nhanh, phát hiện đối thủ và xác định vị trí sớm hơn, đồng thời duy trì khả năng ngắm bắn chính xác khi di chuyển ngang liên tục.

Đối với phần lớn game thủ phổ thông, điều này nghe có vẻ hơi “quá đà”. Với mắt thường, sự khác biệt giữa 240 Hz và 1.000 Hz gần như không nhận thấy. Những người thực sự hưởng lợi từ tần số quét kỷ lục này là các vận động viên e-sports chuyên nghiệp sở hữu dàn máy có thể xuất ra số khung hình cực cao, nơi việc giảm đi từng phần nhỏ của độ trễ có thể tạo ra khác biệt thực sự.

LG cũng nhấn mạnh rằng tần số quét 1.000 Hz được duy trì ở độ phân giải Full HD mặc định của màn hình – yếu tố giúp sản phẩm này khác biệt so với các màn hình chơi game siêu tần số quét khác. Ở độ phân giải 1080p, việc đạt được số khung hình cực cao trở nên dễ dàng hơn và hình ảnh vẫn rõ nét; đây cũng là tiêu chuẩn phổ biến trong các giải đấu e-sports hiện nay.

Tính năng Motion Blur Reduction Pro được tích hợp nhằm làm sắc nét các vật thể chuyển động nhanh và giảm hiện tượng nhòe hình khi di chuyển tốc độ cao. Nhìn chung, mọi quyết định thiết kế của LG cho tấm nền này đều ưu tiên sự ổn định, độ rõ nét chuyển động và khả năng xác nhận hình ảnh, thay vì mật độ điểm ảnh.

Kích thước màn hình 24,5 inch của 25G590B cũng là lựa chọn có chủ đích. Đây là kích cỡ phổ biến trong e-sports vì người chơi có thể quan sát toàn bộ màn hình trong tầm nhìn tự nhiên, không cần đảo mắt quá nhiều – hoặc tệ hơn là phải xoay đầu.

Chân đế nhỏ gọn giúp tăng không gian di chuột, còn khả năng điều chỉnh độ cao, xoay và nghiêng giúp tối ưu vị trí đặt màn hình. Tấm nền còn được trang bị các vạch căn chỉnh, giúp người dùng dễ dàng tái tạo thiết lập ưa thích ở bất cứ đâu.

LG cũng bổ sung một số tính năng hỗ trợ AI, bao gồm AI Scene Optimization để điều chỉnh hình ảnh theo thể loại game, và AI Sound giúp tạo hiệu ứng âm thanh không gian và tăng độ rõ ràng cho giao tiếp trong game khi dùng tai nghe tương thích. Đây là những bổ sung hữu ích, nhưng vẫn chỉ là yếu tố phụ so với sứ mệnh cốt lõi của màn hình.

Đối với đa số game thủ, đây có thể là một lựa chọn “quá tầm”. Nhưng với những ai đang tìm kiếm mọi lợi thế nhỏ nhất, đây có thể chính là sự “dư thừa” hợp lý. Màn hình chơi game FHD 1.000 Hz gốc đầu tiên trên thế giới, LG đã thiết lập một chuẩn mực hiệu năng mới cho lĩnh vực thi đấu chuyên nghiệp.