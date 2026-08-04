Ông Nguyễn Văn Dũng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh bị Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can, bắt bị can về tội danh “Nhận hối lộ”.

Trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh có tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ từ kể ngày 15/7, do bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam phục vụ điều tra về tội danh “”.

Cũng trong ngày 15/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Dũng.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh bị khởi tố tội “Nhận hối lộ”.

Đến ngày 30/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 10 xem xét kỷ luật cán bộ. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (cũ), đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Dũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, , lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Dũng.