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Sạt lở đất đá làm tê liệt giao thông tại Quốc lộ 4D Lào Cai

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Sạt lở đất đá làm tê liệt giao thông tại Quốc lộ 4D Lào Cai

Sạt lở do mưa lớn xảy ra tại khu vực trạm thu phí BOT trên đường tỉnh 155, cầu Móng Sến (Lào Cai), khiến giao thông tê liệt, may mắn không có người bị thương.

Trường Hân t/h
#sạt lở đất #quốc lộ 4D #Lào Cai #giao thông #an toàn #phân luồng

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