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[VIDEO] Vì sao thuế nhắm bác sĩ, luật sư, môi giới và diễn viên?

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[VIDEO] Vì sao thuế nhắm bác sĩ, luật sư, môi giới và diễn viên?

Cơ quan thuế tăng cường kiểm tra thu nhập của bác sĩ, luật sư, môi giới bất động sản và diễn viên để xử lý lỗ hổng thuế lớn.

Minh Quân - Hà Anh
#Chính sách thuế nhắm vào ngành nghề dịch vụ #Rà soát và truy thu thuế ngành nghề đặc thù #Lỗ hổng thu thuế từ giao dịch tiền mặt #Ảnh hưởng của thuế đến bác sĩ #luật sư #môi giới

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