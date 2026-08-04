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[VIDEO] Phó thủ tướng ký cải cách tổng thể thị trường tài chính đến 2045

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[VIDEO] Phó thủ tướng ký cải cách tổng thể thị trường tài chính đến 2045

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký đề án cải cách thị trường tài chính hướng tới chuẩn quốc tế, mục tiêu phát triển chứng khoán hiệu quả đến 2045.

Minh Quân - Hà Anh
#cải cách tổng thể thị trường tài chính #chuẩn quốc tế cho thị trường tài chính #phát triển thị trường chứng khoán #định hướng huy động vốn dài hạn #đề án đến năm 2045

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