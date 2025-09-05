Gia Huy đóng cảnh ăn rắn sống trong phim 'Mưa đỏ', đời thực ra sao?
Trần Gia Huy thực sự đã ăn rắn sống trong một phân cảnh của Mưa đỏ. Nam diễn viên từng là vận động viên trước khi học diễn xuất.
Biết gì về diễn viên Nguyễn Đình Khang "Mưa đỏ"?
Đình Khang có 10 năm theo học Taekwondo, góp mặt trong Mưa đỏ - phim đang có doanh thu hơn 400 tỷ đồng.
Nữ chính phim "Mưa đỏ" đẹp rạng ngời đón sinh nhật
Lê Hạ Anh gây chú ý khi đóng vai cô lái đò Hồng trong phim điện ảnh đang gây sốt Mưa đỏ. Mới đây, nữ diễn viên đón sinh nhật bên các đồng nghiệp.
Cuộc sống của Hồ Ngọc Hà ở tuổi 41
Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà hoạt động trong showbiz nhiều năm qua. Mới đây, cô xin lỗi vì một bài đăng.
Hot face sao Việt: Ca sĩ Lệ Quyên đăng ảnh mặt mộc trước giờ ngủ
Ca sĩ Lệ Quyên đăng ảnh mặt mộc trước giờ ngủ. Phương Linh khoe thềm ngực với áo hai dây thiết kế khoét cổ sâu.
Nghệ sĩ Ngọc Trinh và dàn diễn viên ‘Mùi ngò gai’ giờ ra sao?
Angela Phương Trinh, Hồng Ánh, Ngọc Trinh... từng gây chú ý khi đóng phim Mùi ngò gai năm 2006. Mới đây, diễn viên Ngọc Trinh qua đời.
Lee Kwang Soo đóng cặp cùng Hoàng Hà, ngoài đời có bạn gái xinh đẹp
Lee Kwang Soo hẹn hò Lee Sun Bin trong 7 năm qua. Hiện tại, nam diễn viên Hàn Quốc hợp tác với Hoàng Hà trong phim Tay anh giữ một vì sao.
NSND Phạm Thị Thành qua đời
Tiến sĩ, NSND Phạm Thị Thành là nữ đạo diễn sân khấu đương đại đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng Văn học nghệ thuật Nhà nước vào năm 2012.
Noo Phước Thịnh tuổi 36 vẫn bảnh bao, visual đỉnh cao khiến fan mê mẩn
Bước sang tuổi 36, Noo Phước Thịnh vẫn giữ vững phong độ ngoại hình. Hình ảnh đời thường mới đây càng chứng minh visual của anh dường như bị thời gian bỏ quên.
Ca sĩ Mỹ Tâm, bé Thủy Tiên lên 'hot search'
Phần thể hiện của Mỹ Tâm và bé Thủy Tiên trong chương trình nghệ thuật kết thúc Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh gây chú ý.
[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp nghệ thuật của Thân Thúy Hà 'Mưa đỏ'
Trong phim điện ảnh 'Mưa đỏ', Thân Thúy Hà đóng vai mẹ của nhân vật Quang. Trước đó, cô tham gia nhiều dự án nghệ thuật.
Nam diễn viên Tùng Yuki song hành cùng Mỹ Tâm ở nhiều sự kiện
Nam diễn viên Tùng Yuki có mối quan hệ thân thiết với ca sĩ Mỹ Tâm trong nhiều năm qua.