Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí

[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp nghệ thuật của Thân Thúy Hà 'Mưa đỏ'

than-thuy-ha.jpg
#Mưa đỏ #phim Mưa đỏ #Thân Thúy Hà #diễn viên Thân Thúy Hà

Bài liên quan

Giải trí

Gia Huy đóng cảnh ăn rắn sống trong phim 'Mưa đỏ', đời thực ra sao?

Trần Gia Huy thực sự đã ăn rắn sống trong một phân cảnh của Mưa đỏ. Nam diễn viên từng là vận động viên trước khi học diễn xuất.

muado1.jpg
Trong phim Mưa đỏ đang gây sốt, Trần Gia Huy vào vai Tấn - người lính trẻ phải ăn rắn sống vì quá đói. Chia sẻ trên Thế Giới Điện Ảnh, nam diễn viên cho biết, anh thực sự đã ăn rắn sống và sau đó nôn ói. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.
muado2.jpg
Gia Huy tiết lộ, anh trải qua nhiều vòng casting, trước khi được đạo diễn Đặng Thái Huyền đích thân gọi đến thử vai. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa.
Xem chi tiết

Giải trí

Biết gì về diễn viên Nguyễn Đình Khang "Mưa đỏ"?

Đình Khang có 10 năm theo học Taekwondo, góp mặt trong Mưa đỏ - phim đang có doanh thu hơn 400 tỷ đồng. 

khang1.jpg
Trong phim Mưa đỏ đang gây sốt, Nguyễn Đình Khang đảm nhận vai Tú - một người lính trẻ gầy gò, nuôi chú chim nhỏ.
tu2.jpg
Nhân vật Tú được nhiều khán giả yêu thích bên các nhân vật Cường, Tạ. Đình Khang chia sẻ trên Quân Đội Nhân Dân, do quay phim trong trời lạnh, anh dùng đủ mọi cách để giữ ấm nhưng không ăn thua, nhiều lúc gồng mình lên để cho người đỡ run.
Xem chi tiết

Giải trí

Nữ chính phim "Mưa đỏ" đẹp rạng ngời đón sinh nhật

Lê Hạ Anh gây chú ý khi đóng vai cô lái đò Hồng trong phim điện ảnh đang gây sốt Mưa đỏ. Mới đây, nữ diễn viên đón sinh nhật bên các đồng nghiệp.

haanh1.jpg
Lê Hạ Anh cho biết, sinh nhật năm nay thật đặc biệt khi cô được đón mừng tuổi mới cùng đoàn phim và khán giả của Mưa đỏ.
haanh2.jpg
"Cảm ơn mọi người đã cùng hát mừng sinh nhật và dành thật nhiều tình cảm ấm áp cho mình", Hạ Anh viết trên trang cá nhân.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

NSND Phạm Thị Thành qua đời

NSND Phạm Thị Thành qua đời

Tiến sĩ, NSND Phạm Thị Thành là nữ đạo diễn sân khấu đương đại đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng Văn học nghệ thuật Nhà nước vào năm 2012.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

NSND Phạm Thị Thành qua đời

NSND Phạm Thị Thành qua đời

Tiến sĩ, NSND Phạm Thị Thành là nữ đạo diễn sân khấu đương đại đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng Văn học nghệ thuật Nhà nước vào năm 2012.