Liz Kim Cương khoe nhan sắc miễn chê khi đi workshop học vẽ

Giải trí

Nữ ca sĩ Liz Kim Cương mới đây khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt khoảnh khắc tham gia workshop học vẽ.

Thiên Anh
Tạm rời xa ánh đèn sân khấu, Liz Kim Cương xuất hiện với hình ảnh đời thường nhưng vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ nhan sắc rạng rỡ, gương mặt tươi tắn và thần thái nhẹ nhàng, thư thái.
Trong những bức ảnh được chia sẻ, Liz Kim Cương diện trang phục giản dị, khoác tạp dề vẽ loang màu sơn, tạo cảm giác gần gũi và đầy chất nghệ sĩ.
Gương mặt xinh xắn với đường nét hài hòa, làn da mịn màng cùng nụ cười tươi nhẹ giúp nữ ca sĩ toát lên vẻ đẹp tự nhiên, không cần trang điểm cầu kỳ.
Khi tập trung pha màu hay đưa cọ lên toan vẽ, ánh nhìn chăm chú và biểu cảm dịu dàng của Liz Kim Cương khiến nhiều người nhận xét cô mang nét cuốn hút rất riêng.
Thần thái của Liz Kim Cương trong workshop được đánh giá là vừa nhẹ nhàng vừa tích cực. Không tạo dáng quá nhiều trước ống kính, cô vẫn ghi điểm bởi phong thái thoải mái, tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm sáng tạo.
Những khoảnh khắc cười mỉm, cúi đầu ngắm bức tranh hay đứng cạnh tác phẩm dang dở đều toát lên năng lượng bình yên, đúng tinh thần của một buổi học nghệ thuật.
Liz Kim Cương tên thật là Đinh Ngọc Phi Linh (một số nguồn cũng gọi là Lệ Kim Cương hoặc Phan Kim Cương), sinh năm 1993. Cô được khán giả biết đến rộng rãi sau khi tham gia cuộc thi Ngôi sao Việt 2014, từ đó từng bước khẳng định bản thân trong làng nhạc V-pop.
Sau cuộc thi, Liz Kim Cương trở thành trưởng nhóm nhạc nữ LIME – nhóm nhạc từng tạo được dấu ấn với phong cách trẻ trung, hiện đại.
Sau khi LIME tan rã, Liz Kim Cương hoạt động solo và dần xây dựng hình ảnh riêng. Cô phát hành nhiều ca khúc như Tâm tư giữ riêng em, Phải thật hạnh phúc cùng loạt bản cover nhận được phản hồi tích cực nhờ giọng hát nội lực, cảm xúc.
Thời gian gần đây, Liz Kim Cương cũng cho thấy sự thay đổi trong phong cách, từ hình ảnh nhẹ nhàng sang gợi cảm, quyến rũ hơn nhưng vẫn giữ được nét tinh tế.
