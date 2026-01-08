[INFOGRAPHIC] Hai nghệ sĩ tài năng đóng vai Ngọc Hoàng trong Táo quân

Audi xác định vấn đề an toàn ảnh hưởng đến 27.768 xe tại thị trường Mỹ là do bộ dây an toàn ghế sau do Joyson Safety Systems sản xuất, có thể không hoạt động.
NSND Quốc Khánh nổi tiếng với vai Ngọc Hoàng trong Táo quân. Bởi vậy, cuộc sống sau màn ảnh của anh nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.
Loạt ảnh diện bikini mới đây của Phương Trinh Jolie nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” bởi vóc dáng săn chắc.
Hình ảnh dịu dàng, trong trẻo từng gắn liền với tên tuổi LyLy mới đây đã có cú “bẻ lái” đầy ấn tượng.
Huyền Lizzie (tên thật Phan Minh Huyền) gây xao xuyến khi chia sẻ loạt hình ảnh dạo phố trong tà áo dài mang gam màu pastel nhẹ nhàng.
Mới đây, Minh Hằng khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi chia sẻ loạt hình ảnh dạo phố với diện mạo hoàn toàn mới.
Trái ngược với sức nóng của sự nghiệp, đời sống riêng tư của nữ diễn viên Hồng Diễm lại lặng lẽ, kín tiếng suốt nhiều năm.
Liên quan đến việc hình ảnh bị sử dụng khi chưa được sự cho phép, diễn viên Lê Phương khẳng định, cô chưa từng kinh doanh bất kỳ sản phẩm nào trên mạng xã hội.
Sau khi đăng quang Miss Cosmo 2025, người đẹp Mỹ Yolina Lindquist ghi điểm với nhan sắc rạng rỡ, phong thái tự tin.
Đoan Trang cùng chồng và con gái leo núi Yên Tử. Hương Giang tận hưởng khung cảnh phủ đầy tuyết trắng tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Ở tuổi 49, Minh Thư – nữ diễn viên gắn liền với biệt danh “Gái nhảy” vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng gọn gàng.
Lâm Chí Dĩnh trải qua nhiều ca phẫu thuật vì tai nạn xe hơi. Hiện tại, nam diễn viên trở lại với showbiz.
Siêu mẫu Hà Anh cho biết, Thảo Nhi Lê tiếp tục thay đổi, cập nhật bản thân sau khi trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.
Khả Ngân năng động, nhí nhảnh khi quay phim Vạn dặm yêu em. Dự án ra rạp tại Việt Nam vào ngày 9/1.
Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi chia sẻ hình ảnh con trai 14 tuổi cao lớn vượt trội.
BTV Quốc Khánh tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, công tác ở VTV nhiều năm. Mới đây, anh trở thành MC Ai là triệu phú.
Diễn viên Trung Dũng thường xuyên trổ tài nấu ăn, chăm chỉ tập luyện, kín tiếng về đời tư. Đầu năm nay, anh gây chú ý khi tiết lộ trúng số.
Quỳnh Trang, nữ diễn viên sinh năm 2001, đang nhận được nhiều sự quan tâm khi đồng thời góp mặt trong hai bộ phim phát sóng khung giờ vàng trên VTV.
Hai nhà báo Lại Văn Sâm và Phan Đăng từng dẫn dắt Ai là triệu phú. Sau khi rời chương trình, hai MC có nhiều thay đổi trong cuộc sống.
Tham gia Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, Phương Linh cho biết, cô xem đây là cơ hội để học hỏi, trải nghiệm và mở rộng hiểu biết về văn hóa, con người Việt Nam.
Bước sang tuổi 41, nữ ca sĩ Thu Thủy khiến khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc ngày càng rạng rỡ và cuộc sống hôn nhân viên mãn.