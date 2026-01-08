Diễn viên Hải Yến được chồng hết mực chiều chuộng

Hà Nội

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến kết hôn với doanh nhân Calvin Lâm vào năm 2012, có 3 con chung. Mới đây, cô được chồng tháp tùng đi làm xa nhà.

Thu Cúc (tổng hợp)
Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến viết trên trang cá nhân: "Ông xã đưa đi làm một quãng đường dài, từ TP HCM ra Hà Nội rồi về Ninh Bình". Ảnh: FB Hải Yến.
Chồng Hải Yến là doanh nhân Calvin Lâm. Cặp đôi kết hôn năm 2012, có 3 người con chung. Chia sẻ trên Tiền Phong, Hải Yến cho biết, doanh nhân Calvin Lâm là người tâm lý, chiều chuộng, luôn bên cạnh chăm sóc vợ. Ảnh: FB Hải Yến.
Vợ chồng Hải Yến cùng kinh doanh. Theo Dân Việt, cặp đôi mở nhà hàng Pháp, studio dạy múa, trường mầm non, cửa hàng hoa. Ảnh: FB Hải Yến.
Nữ diễn viên được chồng ủng hộ hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FB Hải Yến.
Từ năm 2025, Hải Yến trở lại với màn ảnh. Cô đóng phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh dự kiến ra mắt năm 2026. Ảnh: VOV.
Chia sẻ trên Người Lao Động về nhân vật trong Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh, Hải Yến cho biết: "Hoàng hậu họ Dương là một vai diễn rất đặc biệt với tôi. Khi đọc kịch bản, tôi vừa thấy thương, vừa dành cho bà một sự ngưỡng mộ sâu sắc. Tôi không cố gắng thể hiện nhân vật thật "vĩ đại", mà chỉ mong giữ được cảm xúc chân thật nhất". Ảnh: VOV.
Trong phim Quán Kỳ Nam ra rạp năm 2025, Hải Yến đóng vai Kỳ Nam - một phụ nữ lớn tuổi, sống bằng nghề nấu ăn cho người dân trong cư xá. Ảnh: Tiền Phong.
Theo VTV, để nhập vai Kỳ Nam, Hải Yến đã tham gia các buổi luyện thanh nhằm điều chỉnh giọng nói từ cao, trong thành trầm lặng, phù hợp với tính cách của nhân vật. Đồng thời, nữ diễn viên nghiên cứu kỹ các cử chỉ, thói quen và nhịp sống của nhân vật để tạo sự đồng nhất giữa hình thức và nội dung. Ảnh: VTV.
Hải Yến bắt đầu đóng phim từ năm 12 tuổi. Cô từng góp mặt trong các phim: Mùa hè chiều thẳng đứng, Người Mỹ trầm lặng, Chuyện của Pao, Chơi vơi , Cánh đồng bất tận, Vũ khúc con cò, Cha và con và… Hải Yến đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cánh Diều Vàng 2005, giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam 2007. Ảnh: VTV.
