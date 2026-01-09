Hà Nội

Diễn viên nhí Cherry An Nhiên liên tục đóng phim, ngày càng xinh xắn

Giải trí

Bé Cherry An Nhiên sinh năm 2017, đắt show phim ảnh, làm người mẫu nhí. Mới nhất, cô nhóc góp mặt trong phim Gia đình trái dấu.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Cherry An Nhiên)
Trong phim truyền hình Gia đình trái dấu, Cherry An Nhiên vào vai bé Nhi. Theo Báo Lâm Đồng, khi được hỏi về việc vào vai một nhân vật 12 tuổi dù ngoài đời mới 8 tuổi, Cherry An Nhiên giải thích rằng đạo diễn Vũ Trường Khoa chỉ quan tâm đến chiều cao của mình có phù hợp với vai diễn hay không, chứ không kiểm tra về diễn xuất.
Nhân vật bé Nhi của Cherry An Nhiên xuất hiện trong tập 18 phim Gia đình trái dấu, gây bất ngờ khi gọi ông Phi (nghệ sĩ Hoàng Hải đóng) là bố.
Trước Gia đình trái dấu, Cherry An Nhiên góp mặt trong phim Cầu vồng ở phía chân trời, Chúng ta của 8 năm sau, Đừng làm mẹ cáu, Anh có phải đàn ông không, Thương ngày nắng về, Đấu trí, Hương vị tình thân.
Trong cuộc phỏng vấn với Saostar, Cherry An Nhiên chia sẻ về hậu trường quay các cảnh khóc. "Con chỉ mất khoảng vài giây để nghĩ về chuyện thấy rất buồn rồi khóc. Sau khi thấy con khóc các cô chú sẽ bắt đầu cảnh quay", diễn viên nhí cho biết.
Đối với những câu thoại dài, Cherry An Nhiên sẽ nhờ mẹ hoặc các bác, các cô chú trong đoàn làm phim dạy học.
Cherry An Nhiên còn làm người mẫu nhí. Nhiều khán giả khen ngợi cô nhóc có thần thái tự tin, biểu cảm linh hoạt, biết cách tạo dáng và tương tác với ống kính cũng như sàn diễn. Khi catwalk, cô nhóc giữ được bước đi chắc chắn, phong thái tự nhiên, không gượng gạo, thể hiện tốt tinh thần của từng bộ trang phục.
Cherry An Nhiên thường xuyên được các nhà thiết kế và nhãn hàng thiếu nhi lựa chọn cho các show diễn và bộ ảnh thời trang.
Cherry An Nhiên có gương mặt bầu bĩnh, làn da sáng, đôi mắt to tròn. Nụ cười tươi giúp cô nhóc dễ tạo thiện cảm với người đối diện.
Theo Vietnamnet, năm 2021, Cherry An Nhiên có thu nhập khoảng 30 - 50 triệu đồng/tháng.
Mẹ ruột của Cherry An Nhiên tiết lộ, con gái tự lập, tự học kịch bản, ăn uống, nghỉ ngơi theo đoàn khi đi đóng phim.
#Bé Cherry An Nhiên #Cherry An Nhiên #phim Gia đình trái dấu #phim truyền hình Gia đình trái dâu #Cherry An Nhiên đóng phim #diễn viên nhí

