Gia Huy đóng cảnh ăn rắn sống trong phim 'Mưa đỏ', đời thực ra sao?

Giải trí

Gia Huy đóng cảnh ăn rắn sống trong phim 'Mưa đỏ', đời thực ra sao?

Trần Gia Huy thực sự đã ăn rắn sống trong một phân cảnh của Mưa đỏ. Nam diễn viên từng là vận động viên trước khi học diễn xuất.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong phim Mưa đỏ đang gây sốt, Trần Gia Huy vào vai Tấn - người lính trẻ phải ăn rắn sống vì quá đói. Chia sẻ trên Thế Giới Điện Ảnh, nam diễn viên cho biết, anh thực sự đã ăn rắn sống và sau đó nôn ói. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.
Gia Huy tiết lộ, anh trải qua nhiều vòng casting, trước khi được đạo diễn Đặng Thái Huyền đích thân gọi đến thử vai. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa.
Gia Huy chia sẻ trên Thế Giới Văn Hóa, cảnh quay anh cảm thấy khó nhất là phân cảnh Tấn ngồi tại Nhà hát Lớn Hà Nội nghe bản giao hưởng Mưa đỏ do đồng đội sáng tác. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa.
"Tôi vừa phải thể hiện niềm tự hào, sự biết ơn, vừa mang theo nỗi áy náy khi mình còn sống để nghe nhạc, còn đồng đội thì mãi mãi nằm lại chiến trường”, Gia Huy bày tỏ. Ảnh: Người Đưa Tin.
Gia Huy nhận hoa từ ê-kíp sau khi hoàn thành vai diễn trong Mưa đỏ. Ảnh: Người Đưa Tin.
Trước Mưa đỏ, nam diễn viên sinh năm 2002 đóng Không thời gian, Những chặng đường bụi bặm, Tình trạng: Đã ly hôn, Có anh, nơi ấy bình yên. Ảnh: Tiền Phong.
Theo Tiền Phong, trước khi hoạt động nghệ thuật, Gia Huy là vận động viên vô địch Đá cầu lứa tuổi trẻ Việt Nam.Ảnh: FB Gia Huy.
Để theo đuổi nghệ thuật, anh thi vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và đã tốt nghiệp. Ảnh: FB Gia Huy.
Gia Huy sở hữu gương mặt điển trai, vóc dáng săn chắc. Ảnh: FB Gia Huy.
Tấn của Mưa đỏ theo đuổi phong cách thời trang nam tính, lịch lãm. Ảnh: FB Gia Huy.
#Mưa đỏ #phim Mưa đỏ #bộ phim Mưa đỏ #diễn viên Mưa đỏ #Trần Gia Huy

