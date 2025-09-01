Hà Nội

Nữ chính phim "Mưa đỏ" đẹp rạng ngời đón sinh nhật

Giải trí

Nữ chính phim "Mưa đỏ" đẹp rạng ngời đón sinh nhật

Lê Hạ Anh gây chú ý khi đóng vai cô lái đò Hồng trong phim điện ảnh đang gây sốt Mưa đỏ. Mới đây, nữ diễn viên đón sinh nhật bên các đồng nghiệp.

Thu Cúc (Ảnh: FB Lê Hạ Anh)
Lê Hạ Anh cho biết, sinh nhật năm nay thật đặc biệt khi cô được đón mừng tuổi mới cùng đoàn phim và khán giả của Mưa đỏ.
"Cảm ơn mọi người đã cùng hát mừng sinh nhật và dành thật nhiều tình cảm ấm áp cho mình", Hạ Anh viết trên trang cá nhân.
Cô lái đò của Mưa đỏ còn gửi lời cảm ơn đến gia đình và những người luôn đồng hành, ủng hộ và tiếp thêm động lực cho cô trên từng chặng đường.
Hạ Anh mong bản thân sẽ luôn giữ được ngọn lửa đam mê, vững vàng và biết ơn.
Nữ diễn viên còn bày tỏ: "Cảm ơn cuộc đời vì đã cho mình những điều tuyệt vời như thế".
Dịp sinh nhật, Hạ Anh thực hiện bộ ảnh áo dài ở Hà Nội.
Nữ diễn viên khoe vẻ dịu dàng, rạng ngời trong tà áo dài.
Hạ Anh từng đóng Lật mặt: 48h, Yêu đi đừng sợ, Cả một đời ân oán phần 2, Lưới trời.
Hạ Anh cho biết, cô tin rằng, chỉ cần mình luôn nghiêm túc với công việc, không ngừng học hỏi và giữ vững đam mê, thì dù chậm một chút, thành quả rồi cũng sẽ đến.
Hạ Anh gây ấn tượng bởi sự mộc mạc trong phim Mưa đỏ.
Tính đến sáng ngày 1/9, phim Mưa đỏ có doanh thu 357 tỷ đồng (theo thống kê của Box Office Vietnam - đơn vị thống kê phòng vé độc lập).
Thu Cúc (Ảnh: FB Lê Hạ Anh)
