Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Người mẫu Tuyên Dương cao 1m80 gây chú ý ở Miss World Vietnam 2025

Giải trí

Người mẫu Tuyên Dương cao 1m80 gây chú ý ở Miss World Vietnam 2025

Nguyễn Đào Tuyên Dương là người mẫu, nổi bật ở cuộc thi Miss World Vietnam 2025 nhờ chiều cao 'khủng', vóc dáng gợi cảm, gương mặt đẹp không góc chết.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Tuyên Dương)
Vòng chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào tháng 3/2026. Trước đó, vào tháng 12/2025, top 50 thí sinh của cuộc thi đã lộ diện. Một trong những thí sinh gây chú ý là Nguyễn Đào Tuyên Dương.
Vòng chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào tháng 3/2026. Trước đó, vào tháng 12/2025, top 50 thí sinh của cuộc thi đã lộ diện. Một trong những thí sinh gây chú ý là Nguyễn Đào Tuyên Dương.
Tuyên Dương nổi bật nhờ chiều cao 1m80, vóc dáng quyến rũ cùng gương mặt khả ái.
Tuyên Dương nổi bật nhờ chiều cao 1m80, vóc dáng quyến rũ cùng gương mặt khả ái.
Sở hữu chiều cao 'khủng', người đẹp sinh năm 2002 dường như 'lấn át' nhiều thí sinh khác.
Sở hữu chiều cao 'khủng', người đẹp sinh năm 2002 dường như 'lấn át' nhiều thí sinh khác.
Tuyên Dương chuộng phong cách ngọt ngào khi tham gia Miss World Vietnam 2025.
Tuyên Dương chuộng phong cách ngọt ngào khi tham gia Miss World Vietnam 2025.
Người đẹp sinh năm 2002 diện váy dạ hội hồng dáng xòe, thiết kế cúp ngực tinh tế, giúp tôn lên bờ vai thon và vóc dáng mảnh mai, cân đối. Phần chân váy xếp ly mềm mại tạo cảm giác nữ tính, sang trọng. Kiểu tóc búi cao gọn gàng kết hợp lối trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật vẻ đẹp trong trẻo của Tuyên Dương.
Người đẹp sinh năm 2002 diện váy dạ hội hồng dáng xòe, thiết kế cúp ngực tinh tế, giúp tôn lên bờ vai thon và vóc dáng mảnh mai, cân đối. Phần chân váy xếp ly mềm mại tạo cảm giác nữ tính, sang trọng. Kiểu tóc búi cao gọn gàng kết hợp lối trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật vẻ đẹp trong trẻo của Tuyên Dương.
Khi trình diễn thời trang tại Miss World Vietnam 2025, Tuyên Dương gây ấn tượng mạnh với thần thái sắc sảo, chuyên nghiệp của một người mẫu.
Khi trình diễn thời trang tại Miss World Vietnam 2025, Tuyên Dương gây ấn tượng mạnh với thần thái sắc sảo, chuyên nghiệp của một người mẫu.
Không ngoài dự đoán, Tuyên Dương góp mặt trong top 5 đề cử Người đẹp Thời trang thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss World Vietnam 2025. Top 5 đề cử giải thưởng này còn gồm: Nguyễn Lan Nhi, Huỳnh Bích Thoại, Ngô Thị Kiều Anh và Phan Phương Oanh.
Không ngoài dự đoán, Tuyên Dương góp mặt trong top 5 đề cử Người đẹp Thời trang thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss World Vietnam 2025. Top 5 đề cử giải thưởng này còn gồm: Nguyễn Lan Nhi, Huỳnh Bích Thoại, Ngô Thị Kiều Anh và Phan Phương Oanh.
“Một khoảnh khắc thật đẹp khi đó không chỉ là một danh hiệu, mà còn là cơ hội quý giá để được sải bước trên sàn diễn Vietnam Beauty Fashion Fest XIII”, Tuyên Dương viết trên trang cá nhân khi vào top 5 đề cử Người đẹp Thời trang.
“Một khoảnh khắc thật đẹp khi đó không chỉ là một danh hiệu, mà còn là cơ hội quý giá để được sải bước trên sàn diễn Vietnam Beauty Fashion Fest XIII”, Tuyên Dương viết trên trang cá nhân khi vào top 5 đề cử Người đẹp Thời trang.
Trước Miss World Vietnam 2025, Tuyên Dương thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang, làm người mẫu ảnh.
Trước Miss World Vietnam 2025, Tuyên Dương thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang, làm người mẫu ảnh.
Nhiều khán giả đặt kỳ vọng người đẹp sinh năm 2002 sẽ ngày càng tỏa sáng tại Miss World Vietnam 2025.
Nhiều khán giả đặt kỳ vọng người đẹp sinh năm 2002 sẽ ngày càng tỏa sáng tại Miss World Vietnam 2025.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Tuyên Dương)
#Miss World Vietnam 2025 #cuộc thi Miss World Vietnam #Miss World Vietnam #thí sinh Miss World Vietnam

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT