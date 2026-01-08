Hà Nội

NSND Quốc Khánh gây chú ý khi lộ diện

Giải trí

NSND Quốc Khánh gây chú ý khi lộ diện

Ngoài lên tiếng về tin đồn thất thiệt về sức khỏe, NSND Quốc Khánh còn xuất hiện trong buổi gặp gỡ nghệ sĩ Quang Thắng.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Quang Thắng (giữa) vừa đăng tải hình ảnh bên NSND Quốc Khánh. Nhanh chóng, bài đăng gây chú ý bởi mới đây, tin đồn thất thiệt về sức khỏe của nghệ sĩ Quốc Khánh gây xôn xao dư luận. Ảnh: FB Quang Thắng.
Quốc Khánh chia sẻ trên Báo Phụ nữ Việt Nam rằng sức khỏe hiện tại của anh vẫn ổn định, không nghiêm trọng như những đồn đoán trên mạng xã hội. Ảnh: FB Quang Thắng.
Về thông tin không có Táo quân 2026 do NSND Quốc Khánh gặp vấn đề sức khỏe, không thể tiếp tục vào vai Ngọc Hoàng, nam nghệ sĩ chia sẻ trên Znews: “Không phải như vậy đâu. Năm nay không có Táo Quân nhưng sẽ được thay bằng một chương trình mới”. Ảnh: Vietnamnet.
Từ năm 2004 đến năm 2025, Quốc Khánh đảm nhận vai Ngọc Hoàng trong Táo quân. Ảnh: VTV.
Vai Ngọc Hoàng của Quốc Khánh gây ấn tượng bởi ánh mắt, ngữ điệu chậm rãi, những khoảng lặng đúng lúc. Ảnh: Vietnamnet.
Những câu nói tạo trend của nhân vật Ngọc Hoàng do Quốc Khánh đóng gồm: "Bình dân cho nó dễ sống, bình dị cho nó dễ chơi, bình thường cho nó dễ thở, bình tĩnh ắt sẽ gặp thời", “thích màu hồng, ghét sự giả dối". Ảnh: Vietnamnet.
Theo VTV, với những đặc thù riêng của nhân vật Ngọc Hoàng, nghệ sĩ Quốc Khánh ít có cơ hội thể hiện tài lẻ như các Táo. Tuy nhiên, trong một vài năm gần đây, nam nghệ sĩ cũng có cơ hội để thể hiện khả năng ca hát, đánh đàn guitar. Ảnh: VTV.
Quốc Khánh từng tốt nghiệp khóa đào tạo diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam. Anh tham gia nhiều phim: 12A và 4H, Ghen, Tết này ai đến xông nhà, Áo lụa Hà Đông, Những người độc thân vui vẻ. Ảnh: Vietnamnet.
Quốc Khánh đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở Cánh Diều Vàng 2006. Ảnh: Vietnamnet.
