Biết gì về diễn viên Nguyễn Đình Khang "Mưa đỏ"?

Giải trí

Biết gì về diễn viên Nguyễn Đình Khang "Mưa đỏ"?

Đình Khang có 10 năm theo học Taekwondo, góp mặt trong Mưa đỏ - phim đang có doanh thu hơn 400 tỷ đồng. 

Thu Cúc (Tổng hợp, Ảnh: FB Đình Khang)
Trong phim Mưa đỏ đang gây sốt, Nguyễn Đình Khang đảm nhận vai Tú - một người lính trẻ gầy gò, nuôi chú chim nhỏ.
Nhân vật Tú được nhiều khán giả yêu thích bên các nhân vật Cường, Tạ. Đình Khang chia sẻ trên Quân Đội Nhân Dân, do quay phim trong trời lạnh, anh dùng đủ mọi cách để giữ ấm nhưng không ăn thua, nhiều lúc gồng mình lên để cho người đỡ run.
Đình Khang cùng nhiều diễn viên khác của phim Mưa đỏ tham gia nhiều chương trình trong những ngày qua.
Tú của Mưa đỏ góp mặt trong dàn nghệ sĩ tham gia lễ diễu binh, diễu hành.
Trong cuộc phỏng vấn với Ellman, Đình Khang tiết lộ, anh có 10 năm theo học Taekwondo, bén duyên nghệ thuật khi được tiếp xúc với những người bạn ở trường nghệ thuật.
"Chỉ cần nghĩ đến việc được đứng trên màn ảnh, được sống nhiều cuộc đời khác nhau, được hóa thân vào những số phận, tôi đã cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ", anh nói.
Trước Mưa đỏ, Đình Khang đóng các phim: Tết ở làng địa ngục và Đèn âm hồn.
Nam diễn viên sinh năm 2000 từng chia sẻ trên VTV, ngoại hình của anh dễ bị đóng khung với những dạng vai thư sinh, hiền lành nhưng anh tin rằng mình có nhiều tiềm năng để chờ được khám phá, thể hiện với nhiều màu sắc khác.
Đình Khang không ngại vai phụ, chỉ ngại rằng vai diễn của mình nhạt nhòa, không đáng nhớ.
Thu Cúc (Tổng hợp, Ảnh: FB Đình Khang)
#phim Mưa đỏ #Mưa đỏ #phim trăm tỷ Mưa đỏ #phim điện ảnh Mưa đỏ

