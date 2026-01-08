Hot face sao Việt: Kim Tuyến tươi rói thưởng thức món đậu hũ nóng

Hà Nội

Giải trí

Kim Tuyến tươi rói thưởng thức món đậu hũ nóng. NSND Lan Hương thăm làng làm hương. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 8/1: NSƯT Kim Tuyến tươi rói thưởng thức món đậu hũ nóng bán trên vỉa hè. Ảnh: FB Kim Tuyen
NSND Lan Hương thăm làng làm hương. Ảnh: FB Lan Hương Bông
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân khoe bức ảnh với nhan sắc "trong veo". Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân
Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh được người hâm mộ khen giữ mãi vẻ trẻ trung, xinh đẹp. Ảnh: FB Khổng Tú Quỳnh
Ca sĩ Hồng Nhung diện trang phục điệu đà đến phim trường ghi hình. Ảnh: FB Le Hong Nhung
Người mẫu Ngọc Quyên đưa mẹ ruột và con trai đi nghỉ dưỡng sau khi gác công việc kinh doanh. Ảnh: FB Ngoc Quyen
Gia đình Đăng Khôi - Thuỷ Anh đưa con trai út đi chơi. Ảnh: FB Dang Khoi Nguyen
Ca sĩ Hương Tràm mặc váy đính đá đi diễn. Ảnh: FB Hương Tràm Phạm
Ca sĩ Hiền Thục thả dáng bên hồ, khoe nhan sắc rạng ngời. Ảnh: FB Nguyễn Thị Hiền Thục
Jun Vũ xinh đẹp trong tà áo dài với nhiều hoạ tiết. Ảnh: FB Jun Vũ
