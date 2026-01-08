Hà Nội

NSND Quốc Khánh sống giản dị, kín tiếng

Giải trí

NSND Quốc Khánh sống giản dị, kín tiếng

NSND Quốc Khánh nổi tiếng với vai Ngọc Hoàng trong Táo quân. Bởi vậy, cuộc sống sau màn ảnh của anh nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, chia sẻ với Znews, nghệ sĩ Quốc Khánh khẳng định sức khỏe của nghệ sĩ hiện bình thường. Về thông tin Táo quân năm nay dừng lại do Quốc Khánh gặp vấn đề sức khỏe, không thể tiếp tục đóng vai Ngọc Hoàng, người trong cuộc cho biết: “Không phải như vậy đâu”. Ảnh: Tiền Phong.
Ngoài đời, nghệ sĩ Quốc Khánh sống bình dân. Theo Vietnamnet, anh cho biết, bản thân thích ăn mặc đơn giản, không dùng đồ hiệu. Ảnh: Tiền Phong.
Năm 2018, nam nghệ sĩ cho biết, anh không sử dụng Facebook. “Tôi không chơi Facebook nhưng vẫn theo dõi được tất cả những gì cần xem tôi sẽ xem, có mục đích rõ ràng”, Quốc Khánh nói. Ảnh: Vietnamnet.
Theo Công An Nhân Dân Online, Quốc Khánh dành nhiều thời gian rỗi bên bàn bi-a, câu cá. Ảnh: Vietnamnet.
Trong cuộc phỏng vấn với Người Đưa Tin, nam nghệ sĩ tiết lộ, anh thường không bao giờ nghe số lạ và chỉ sau 12 giờ trưa mới nghe máy từ người quen. Ảnh: Người Đưa Tin.
“Người nghệ sĩ đi làm, hoặc đi chơi về thì phải có thời gian nghỉ ngơi. Tôi phải phân chia thời gian như vậy thì mới tái tạo được năng lượng làm việc”, anh nói. Ảnh: Tiền Phong.
Quốc Khánh nghỉ hưu từ năm 2022. Nam diễn viên không hụt hẫng vì nghỉ hưu nhưng vẫn làm được nghề. Ảnh: Gia Đình Xã Hội.
“Tôi còn sức, vẫn đi diễn và làm cộng tác viên của Nhà hát Kịch Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng có nhiều dự án bên ngoài mời tôi làm phim, diễn trong chương trình, sự kiện”, Quốc Khánh nói. Ảnh: VOV.
Theo Tiền Phong, Quốc Khánh gần như không tham gia sự kiện, không nhận lời quảng cáo. Nam ca sĩ nói lương diễn viên không đủ sống, phải “làm cái này cái khác để cải thiện cuộc sống, lấy ngắn nuôi dài. Tuy nhiên Quốc Khánh từ chối chia sẻ về công việc kiếm sống khác ngoài công việc diễn viên. Ảnh: Dân Việt.
Nghệ sĩ Quốc Khánh không tiết lộ chuyện tình cảm. Về việc độc thân nhiều năm, anh bày tỏ rằng mỗi người một suy nghĩ, không phải chạy theo ai cả, bản thân cảm thấy cuộc sống vui vẻ, thoải mái thì theo. Ảnh: Vietnamnet.
