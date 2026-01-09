Hà Nội

Hot face sao Việt: Diệp Lâm Anh tự hào với thân hình không mỡ thừa

Giải trí

Diệp Lâm Anh tự hào với thân hình không mỡ thừa. Bà xã diễn viên Chi Bảo chụp ảnh dưới tán lá vàng cuối mùa thu ở Hàn Quốc.

Tin tức sao Việt 9/1: Lý Thuỳ Chang - bà xã diễn viên Chi Bảo chụp ảnh dưới tán lá vàng cuối mùa thu ở Hàn Quốc. Ảnh: FB Chang.TV
Diệp Lâm Anh tự hào với thân hình không mỡ thừa, đặc biệt là vòng hai nổi rõ các múi cơ. Ảnh: FB Diệp Lâm Anh
Ca sĩ Tóc Tiên khoe vẻ gợi cảm ở hậu trường một buổi trao giải tại TP HCM. Ảnh: FB Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Siêu mẫu Xuân Lan khoe nhan sắc xinh đẹp của con gái bên hoa cẩm tú cầu. Ảnh: FB Nguyen Xuan Lan
Thúy Diễm được ông xã Lương Thế Thành khen trong trẻo, ngọt ngào khi thử phong cách trang điểm mới. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Thuý Diễm
Khánh Thi, Phan Hiển cùng con gái út chụp ảnh dưới nắng nhẹ. Ảnh: FB Khanh Thi Phan Hien
Midu 'tan chảy' trước phần thi người mẫu của con gái Nhã Phương. Ảnh: FB Midu
Diễn viên Quang Thắng khoe ảnh cùng 'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh đi ăn lẩu cùng bạn bè. Ảnh: FB Đặng Quang Thắng
Ngọc Mai (Tổng hợp)
