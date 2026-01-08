Á hậu Quỳnh Châu gây trầm trồ vóc dáng thon gọn khi mang bầu

Dù đang trong thai kỳ, Á hậu Quỳnh Châu vẫn khiến netizen không khỏi trầm trồ bởi vóc dáng thon gọn.
Ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ một số lý do giọng hát live của anh chưa tốt trong màn trình diễn song ca cùng Bùi Lan Hương.
Mẫu bán tải Mitsubishi Triton vừa ra mắt tại Thái Lan với thiết kế đầu xe mới, nhưng chỉ áp dụng cho một phiên bản duy nhất là Street 2026.
Elon Musk gây tranh cãi khi giáo dục 14 người con theo mô hình phi truyền thống, không tin trường học cũ và cho rằng AI sẽ thay thế ngoại ngữ.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 9/1, Sư Tử vượt qua được gièm pha và gặt hái được thành tựu khó ai sánh bằng. Xử Nữ có ý tưởng tốt, nhận lợi ích tối đa.
Nissan vừa ra mắt phiên bản đặc biệt X-Trail Rock Creek Multi-Bed tại Nhật Bản, bổ sung loạt trang bị hướng đến nhu cầu cắm trại, du lịch và ngủ lại trên xe.
Nằm ở cực bắc Myanmar, Vườn quốc gia Hkakabo Razi là vùng đất hoang dã hiếm hoi, nơi thiên nhiên gần như còn nguyên vẹn tuyệt đối.
Con dấu thời Trung cổ có khắc hình xe ngựa La Mã này được dùng làm con dấu riêng đóng cho các văn bản hành chính.
Kim Tuyến tươi rói thưởng thức món đậu hũ nóng. NSND Lan Hương thăm làng làm hương.
Giữa khung cảnh tuyết phủ trắng xóa, vóc dáng quyến rũ của nữ streamer gốc Việt Vyvan Le trở thành tâm điểm thiêu đốt mọi ánh nhìn.
Trận chiến giành phần còn lại của Pokrovsk vẫn diễn ra ác liệt, Nga tuyên bố đã chiếm được còn Ukraine phủ nhận, nhưng đánh giá của nhà báo Mỹ đã chứng minh.
Với cảnh sắc mùa đông độc đáo và văn hóa đặc trưng, Sa Pa nổi bật trong bảng xếp hạng du lịch châu Á, thu hút du khách quốc tế.
Khu vườn của vợ chồng diễn viên Chi Bảo với nhiều loại rau hữu cơ xanh mướt, non mơn mởn khiến ai cũng xuýt xoa.
Ngoài lên tiếng về tin đồn thất thiệt về sức khỏe, NSND Quốc Khánh còn xuất hiện trong buổi gặp gỡ nghệ sĩ Quang Thắng.
Mới đây, Toyota đã chính thức công bố giá bán Yaris Ativ 2026 tại Thái Lan - dòng sedan chiến lược vốn được biết đến với tên gọi Vios tại thị trường Việt Nam.
Nhiều người lao vào tranh cãi khi chưa biết rõ về công nghệ liên quan đến chiếc vòng zoom độc đáo trên chiếc Xiaomi 17 Ultra phiên bản hợp tác với Leica.
Mai Dora vừa khiến người hâm mộ 'phải lòng' khi hóa thân thành nàng thiên thần sa ngã đầy ma mị và quyến rũ trong bộ ảnh mới nhất.
Mỗi khi siêu du thuyền quốc tế neo đậu trên vịnh Hạ Long, người dân và du khách lại đổ về ven biển chụp ảnh, tạo nên “bến cảng triệu view”.
Mùa xuân 2026, 3 con giáp nổi bật với khả năng nắm bắt cơ hội, mở rộng đầu tư, tăng thu nhập và hưởng cuộc sống viên mãn.
Một doanh nhân trả 3,2 triệu USD để mua con cá ngừ nặng 243 kg trong phiên chợ ở Tokyo, Nhật Bản ngày 5/1/2026. Trước đó, một số kỷ lục khác đã được thiết lập.
Xuất hiện trên đường phố với thời trang táo bạo, Minh Hằng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi khéo léo khoe vóc dáng săn chắc cùng mốt lộ nội y.