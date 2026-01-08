Hà Nội

Á hậu Quỳnh Châu gây trầm trồ vóc dáng thon gọn khi mang bầu

Giải trí

Á hậu Quỳnh Châu gây trầm trồ vóc dáng thon gọn khi mang bầu

Dù đang trong thai kỳ, Á hậu Quỳnh Châu vẫn khiến netizen không khỏi trầm trồ bởi vóc dáng thon gọn.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Cách đây không lâu, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu xác nhận đang mang thai con đầu lòng, đánh dấu cột mốc mới trong cuộc sống hôn nhân. Người đẹp cho biết cô và ông xã vô cùng hạnh phúc khi đón nhận tin vui này sau thời gian kết hôn.
Sau khi công bố mang thai, nhan sắc của Quỳnh Châu càng được người hâm mộ quan tâm.
Trong loạt ảnh đời thường được đăng tải, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu ghi điểm với hình ảnh nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy cuốn hút.
Bên cạnh những thiết kế váy suông, dáng rộng khéo léo che bụng bầu, cô còn tự tin diện các trang phục ôm sát, mang hơi hướng cá tính như quần soóc lửng kết hợp áo ôm gọn cơ thể.
Những lựa chọn này không chỉ thể hiện sự thoải mái mà còn tôn lên vóc dáng thon gọn hiếm có của người đẹp khi mang thai.
Dễ nhận thấy, ngoại trừ vòng bụng bầu đang lớn dần theo thời gian, thân hình của Quỳnh Châu vẫn giữ được sự nuột nà, cân đối.
Gương mặt tươi tắn, làn da rạng rỡ cùng nụ cười tràn đầy năng lượng càng khiến hình ảnh bà bầu của cô trở nên đặc biệt.
Kể từ khi có tin vui, Á hậu ưu ái những đôi giày bệt vừa tiện lợi vừa đảm bảo sự an toàn, nhưng vẫn phù hợp với phong cách thanh lịch quen thuộc.
Không chỉ vóc dáng, thần thái của Quỳnh Châu cũng là điểm khiến người hâm mộ dành nhiều lời khen.
Sau khi kết hôn cùng chồng doanh nhân, người đẹp ngày càng toát lên vẻ sang chảnh, đằm thắm và mặn mà. Nhiều netizen nhận xét cô ra dáng “dâu hào môn” đúng chuẩn, từ phong cách thời trang đến khí chất ngày càng cuốn hút.
