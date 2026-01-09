Hà Nội

Diệp Lâm Anh diện bikini táo bạo khoe vóc dáng đầu năm

Giải trí

Cựu người mẫu Diệp Lâm Anh gây chú ý với bộ ảnh diện bikini hai mảnh nổi bật, khoe trọn sắc vóc giữa biển trời nắng gió. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Diệp Lâm Anh khiến mạng xã hội xôn xao khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đưa hai con đi nghỉ dưỡng tại Phan Thiết. Bên cạnh đó, cựu người mẫu còn gây chú ý khi hào hứng đăng tải bộ ảnh diện đồ bơi hai mảnh màu xanh dương nổi bật.
Bộ bikini hai mảnh màu xanh dương giúp cô trở thành tâm điểm chú ý, tôn lên vóc dáng săn chắc, vòng eo thon gọn cùng làn da khỏe khoắn.
Nhiều khán giả nhận xét, so với trước đây, Diệp Lâm Anh không chỉ giữ được hình thể đáng ngưỡng mộ mà còn toát lên thần thái tự tin, quyến rũ và trưởng thành hơn.
Sau những biến cố trong hôn nhân, hình ảnh hiện tại của cô mang màu sắc bình yên, chủ động tận hưởng cuộc sống theo cách tích cực.
Diệp Lâm Anh tự tin diện những trang phục độc đáo, phô trọn đường cong cơ thể gợi cảm.
Từ khi còn trẻ cho đến giai đoạn mang thai, sinh con, Diệp Lâm Anh luôn duy trì hình ảnh chỉn chu, xinh đẹp trong mắt công chúng.
Hiện tại, Diệp Lâm Anh đang tận hưởng cuộc sống độc thân bình yên, êm ấm bên hai con. Người đẹp dành nhiều thời gian để chăm sóc con cái, thường xuyên đưa các bé đi du lịch, vui chơi.
Diệp Lâm Anh được nhận xét ngày càng bốc lửa khi có tin đồn yêu bạn trai kém 11 tuổi, người mẫu Phạm Kiên.
Gu thời trang đời thường của Diệp Lâm Anh cũng được nhận xét trẻ trung hơn từ khi yêu.
Dù là mẹ hai con, Diệp Lâm Anh gần như không có dấu hiệu sinh nở với vòng eo nổi rõ cơ bụng số 11 nhờ chăm chỉ luyện tập.
