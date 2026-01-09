Hà Nội

Sĩ Thanh mê hoặc fan với màn khoe body, thành quả của tập luyện miệt mài

Giải trí

Thời gian gần đây, Sĩ Thanh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới khoe vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn.

Thiên Anh
Trong những khung hình được đăng tải, nhan sắc của Sĩ Thanh vẫn giữ được nét trẻ trung quen thuộc.
Gương mặt thanh thoát, làn da mịn màng cùng nụ cười nhẹ đầy tự tin giúp Sĩ Thanh toát lên nguồn năng lượng tích cực.
Dù trang điểm tối giản, tập trung vào vẻ đẹp tự nhiên, Sĩ Thanh vẫn ghi điểm nhờ thần thái rạng rỡ, khỏe khoắn đúng chất một cô nàng yêu thể thao và chăm sóc bản thân nghiêm túc.
Điểm nhấn lớn nhất trong loạt ảnh chính là vóc dáng săn chắc của Sĩ Thanh. Vòng eo thon gọn, cơ bụng rõ nét cùng thân hình cân đối cho thấy thành quả rõ rệt từ quá trình tập luyện đều đặn.
Không chỉ đơn thuần khoe body, thần thái tự tin và phong cách sống năng động của Sĩ Thanh còn truyền cảm hứng tích cực đến nhiều khán giả, đặc biệt là phái nữ theo đuổi lối sống lành mạnh.
Sĩ Thanh nhiều lần chia sẻ việc cô duy trì tập yoga, gym và các bộ môn vận động khác như một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày.
Việc luyện tập không chỉ giúp giữ vóc dáng mà còn mang lại tinh thần thoải mái, cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân cho Sĩ Thanh. Chính sự kiên trì ấy đã giúp nữ ca sĩ giữ phong độ hình thể đáng ngưỡng mộ dù đã hoạt động nghệ thuật nhiều năm.
Sĩ Thanh tên thật là Nguyễn Thị Phương Thanh, được biết đến là một nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò VJ/MC tại YAN TV, ghi dấu ấn qua các chương trình dành cho giới trẻ như Chỉ có thể là YAN, 100 độ.
Sau thành công với vai trò VJ/MC Sĩ Thanh lấn sân sang ca hát với loạt ca khúc mang màu sắc trẻ trung, cá tính như Oh my chuối, Gái già lắm chiêu.
Song song với âm nhạc, Sĩ Thanh cũng tham gia diễn xuất và để lại ấn tượng trong một số bộ phim như Chiến dịch chống ế, Giấc mộng đêm hè.
