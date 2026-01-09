Vợ chồng diễn viên Cao Minh Đạt đón con đầu lòng

Diễn viên Cao Minh Đạt - Trúc Trương chia sẻ, cả hai vừa đón con đầu lòng gia nhập tổ ấm sau 10 năm về chung một nhà.
Theo kế hoạch, Toyota Hilux 2026 sẽ ra mắt thị trường Việt vào ngày 19/1 tới và 500 khách hàng đầu tiên đặt xe sớm sẽ nhận được nhiều quyền lợi, quà tặng.
Truyền thông Trung Quốc khẳng định robot nước này đang thống trị CES 2026, từ robot hình người, robot chiến đấu đến thú cưng AI giá rẻ, dễ tiếp cận.
Chính quyền Bali dự kiến áp dụng kiểm tra năng lực tài chính để kiểm soát lượng khách và bảo vệ tài nguyên du lịch.
Diệp Lâm Anh tự hào với thân hình không mỡ thừa. Bà xã diễn viên Chi Bảo chụp ảnh dưới tán lá vàng cuối mùa thu ở Hàn Quốc.
Sau màn nhá hàng hồi tháng 9/2025, hãng độ danh tiếng Mugen vừa chính thức công bố danh sách nâng cấp dành cho Honda Prelude thế hệ mới tại Nhật Bản.
Ẩn mình giữa rừng rậm miền Trung nước Ý, kim tự tháp Etruscan là di tích bí ẩn phản ánh thế giới tinh thần cổ xưa ít được biết đến.
Sở hữu màu sắc rực rỡ và tập tính xã hội phức tạp, khỉ mặt chó (Mandrillus sphinx) là một trong những loài linh trưởng ấn tượng nhất châu Phi.
Nguyễn Đào Tuyên Dương là người mẫu, nổi bật ở cuộc thi Miss World Vietnam 2025 nhờ chiều cao 'khủng', vóc dáng gợi cảm, gương mặt đẹp không góc chết.
Hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 song nhiều nhà vườn tại thủ phủ quất Tứ Liên (Hà Nội) đã tiêu thụ khoảng 50% số cây trong vườn.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/1, Cự Giải chăm chỉ tài lộc tới cửa. Thiên Bình đầu tư đừng chạy theo xu hướng, hãy làm việc mình hiểu biết nhất.
Trở lại 'đường đua thời trang sau thời gian 'ở cữ', Ly Phạm khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa với phong cách và thần thái cuốn hút.
Sau khi Quân đội Nga tuyên bố chiếm được khu đô thị Pokrovsk, phản ứng của phía Ukraine là gì?
Chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, cơ ngơi 50.000m2 của Vân Trang ở Đồng Tháp rực rỡ với gam màu đỏ, vàng chủ đạo.
Bé Cherry An Nhiên sinh năm 2017, đắt show phim ảnh, làm người mẫu nhí. Mới nhất, cô nhóc góp mặt trong phim Gia đình trái dấu.
Tại CES 2026, ASUS ROG trình làng loạt laptop gaming mỏng nhẹ nhưng hiệu năng bùng nổ, đánh dấu 20 năm không ngừng đổi mới công nghệ.
Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng đang xôn xao trước bộ ảnh nóng bỏng của một cô gái check-in bên chiếc Mercedes-Benz G-Class giữa khung cảnh tuyết trắng xóa.
Sắc phượng vàng phủ khắp phố núi Bảo Lộc những ngày đầu năm, tạo khung cảnh thơ mộng, trở thành “thỏi nam châm” hút du khách ghé thăm, check-in.
Trong tháng 1/2026 nhắc nhở 3 con giáp này cần chậm lại một chút để tránh những rắc rối trong học tập và công việc.
Cư trú dọc dãy núi biên giới Đông Bắc Ấn Độ và Tây Bắc Myanmar, người Naga là cộng đồng bản địa sở hữu bản sắc văn hóa đặc biệt và lịch sử lâu đời.
Một người dò tìm kim loại ở Scotland đã tình cờ phát hiện ra một đồng xu bạc quý hiếm có khắc hình Vua David I trong khu rừng ở Scotland.