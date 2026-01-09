Hà Nội

Vợ chồng diễn viên Cao Minh Đạt đón con đầu lòng

Giải trí

Vợ chồng diễn viên Cao Minh Đạt đón con đầu lòng

Diễn viên Cao Minh Đạt - Trúc Trương chia sẻ, cả hai vừa đón con đầu lòng gia nhập tổ ấm sau 10 năm về chung một nhà.

Diễn viên Cao Minh Đạt túc trực khi Trúc Trương hạ sinh con đầu lòng. Trên trang cá nhân, cặp đôi viết: "Một hành trình diệu kỳ, một tình yêu vô bờ. Cảm ơn con đã đến với ba mẹ". Ảnh: Người Đưa Tin.
Trước đó, chia sẻ trên Vietnamnet, Cao Minh Đạt cho biết, anh háo hức, hồi hộp trong khoảnh khắc chờ đợi con chào đời. Ảnh: FB Trúc Trương Cao Minh Đạt.
Nam diễn viên nói thêm: "Tôi vui vì cuối cùng mình cũng được làm cha sau bao nhiêu năm chờ đợi. Sắp tới có thể bận rộn hơn nhưng tôi vui vì cuối cùng cũng trọn vẹn thiên chức làm cha. Cảm ơn gia đình, bạn bè và khán giả đã luôn ủng hộ, động viên vợ chồng tôi”. Ảnh: FB Trúc Trương Cao Minh Đạt.
Cao Minh Đạt luôn chiều chuộng Trúc Trương từ làm shipper giao hàng, livestream bán hàng cùng vợ đến thường xuyên đưa vợ đi du lịch. Ảnh: FB Trúc Trương Cao Minh Đạt.
Trúc Trương là hậu phương vững chắc của Cao Minh Đạt. Cô thường xuyên quảng bá các dự án phim của Cao Minh Đạt trên mạng xã hội. Ảnh: FB Trúc Trương Cao Minh Đạt.
Sinh năm 1975, Cao Minh Đạt được nhiều khán giả yêu mến nhờ ngoại hình lãng tử, phong trần trên màn ảnh đầu những năm 2000. Ảnh: FB Trúc Trương Cao Minh Đạt.
Cao Minh Đạt tạo dấu ấn với hàng loạt vai diễn trong các phim truyền hình đình đám như Mùi ngò gai, Blouse trắng, Lục Vân Tiên, Tiếng sét trong mưa. Ảnh: FB Trúc Trương Cao Minh Đạt.
Vai diễn Khải Duy trong phim Tiếng sét trong mưa giúp Cao Minh Đạt đoạt giải Nam diễn viên phim được yêu thích nhất ở Mai Vàng 2019. Ảnh: Vietnamnet.
Trong cuộc phỏng vấn với Người Lao Động, Cao Minh Đạt cho biết, khi nhận vai nào, anh cũng đều cố gắng thể hiện tốt nhất có thể trong khả năng của mình. Nam diễn viên không phân biệt vai phản diện, chính diện mà quan tâm mình có thích vai diễn không. Ảnh: Vietnamnet.
Thu Cúc (tổng hợp)
