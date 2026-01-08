Hà Nội

Ca sĩ Tuấn Hưng lên tiếng về phong độ trình diễn chưa tốt

Giải trí

Ca sĩ Tuấn Hưng lên tiếng về phong độ trình diễn chưa tốt

Ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ một số lý do giọng hát live của anh chưa tốt trong màn trình diễn song ca cùng Bùi Lan Hương.

Thu Cúc (tổng hợp)
Gần đây, ca sĩ Tuấn Hưng và Bùi Lan Hương song ca bài hát Vẫn nhớ trong một chương trình nghệ thuật. Một số khán giả nhận xét những nốt cao của Tuấn Hưng chưa trọn vẹn như thường thấy. Ảnh: Tiền Phong.
Trước ý kiến phong độ trình diễn chưa tốt, Tuấn Hưng vừa lên tiếng. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ cho biết, anh cảm thấy xấu hổ sau khi nghe lại màn trình diễn của anh vừa qua. Ảnh: Tiền Phong.
Tuấn Hưng giải thích một số lý do khiến anh bị mất phong độ. Cụ thể, nam ca sĩ hát ở một không gian âm nhạc hoàn toàn khác so với bất cứ nơi nào anh từng trình diễn. “Tôi chưa làm quen được với hệ thống âm thanh ở đây, rất hay nhưng rất khó hát", Tiền Phong dẫn lời Tuấn Hưng. Ảnh: Vietnamnet.
Vì không quen với không gian âm nhạc, Tuấn Hưng bối rối khi ra sân khấu nên đã xử lý khác đi so với lúc tập. Ảnh: FB Tuấn Hưng.
Nam ca sĩ còn cho biết, trong ngày biểu diễn, vì bận việc cá nhân nên anh chưa biểu diễn như mong đợi. Tuấn Hưng hứa sẽ rút kinh nghiệm và tiếp tục cải thiện giọng hát. Ảnh: FB Tuấn Hưng.
Theo Vietnamnet, vào tháng 7/2025, nam ca sĩ phẫu thuật polyp dây thanh. Để dây thanh phục hồi hoàn toàn, Tuấn Hưng tạm dừng ca hát. Ảnh: FB Tuấn Hưng.
Theo VOV, tháng 12/2025, Tuấn Hưng ra mắt album Chạm - dự án đánh dấu việc Tuấn Hưng lần đầu đứng ở vai trò người sáng tác chính. Ảnh: FB Tuấn Hưng.
Tuấn Hưng cho biết, anh không dám nhận mình là nhạc sĩ, vì không được đào tạo bài bản. “Hưng chỉ đơn giản là viết cảm xúc của mình”, nam ca sĩ bày tỏ. Ảnh: FB Dân Việt.
Sau biến cố mẹ qua đời, Tuấn Hưng lựa chọn sống chậm, bình dị bên gia đình và âm nhạc.
