[INFOGRAPHIC] Mỹ Tâm tài sắc vẹn toàn

Cận cảnh nhan sắc của hot girl 26 tuổi nhưng 4 đời chồng và điểm chung đều thuộc dạng 'hôn nhân chớp nhoáng trắc trở'.
Nam diễn viên Tùng Yuki có mối quan hệ thân thiết với ca sĩ Mỹ Tâm trong nhiều năm qua.
Trong phim điện ảnh 'Mưa đỏ', Thân Thúy Hà đóng vai mẹ của nhân vật Quang. Trước đó, cô tham gia nhiều dự án nghệ thuật.
Bước sang tuổi 36, Noo Phước Thịnh vẫn giữ vững phong độ ngoại hình. Hình ảnh đời thường mới đây càng chứng minh visual của anh dường như bị thời gian bỏ quên.
Tiến sĩ, NSND Phạm Thị Thành là nữ đạo diễn sân khấu đương đại đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng Văn học nghệ thuật Nhà nước vào năm 2012.
Lee Kwang Soo hẹn hò Lee Sun Bin trong 7 năm qua. Hiện tại, nam diễn viên Hàn Quốc hợp tác với Hoàng Hà trong phim Tay anh giữ một vì sao.
Trần Gia Huy thực sự đã ăn rắn sống trong một phân cảnh của Mưa đỏ. Nam diễn viên từng là vận động viên trước khi học diễn xuất.
Ca sĩ Lệ Quyên đăng ảnh mặt mộc trước giờ ngủ. Phương Linh khoe thềm ngực với áo hai dây thiết kế khoét cổ sâu.
Angela Phương Trinh, Hồng Ánh, Ngọc Trinh... từng gây chú ý khi đóng phim Mùi ngò gai năm 2006. Mới đây, diễn viên Ngọc Trinh qua đời.
Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà hoạt động trong showbiz nhiều năm qua. Mới đây, cô xin lỗi vì một bài đăng.
Được mệnh danh là “Nữ hoàng nước mắt” của màn ảnh Hàn, Kim Ji Won gây mê bởi vẻ đẹp ngọt ngào, làn da mịn màng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
2 nghệ sĩ Công Ninh và Ngọc Trinh từng gắn bó tình cảm trong 10 năm. Mới đây, trước sự ra đi đột ngột của Ngọc Trinh, diễn viên Công Ninh vô cùng thương tiếc.
Các nhóc tì nhà ca sĩ Phạm Quỳnh Anh thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. Mới đây, Phạm Quỳnh Anh gây chú ý khi lên tiếng bảo vệ ba cô con gái của mình.
Hoàng Yến Chibi từng gây chú ý khi xuất hiện vài giây trên sóng Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia 19 năm trước. Giờ đây, cô trở thành nữ ca sĩ xinh đẹp, gợi cảm.
Tóc Tiên khoe sắc vóc trong tà áo dài trắng. Linh Rin đón sinh nhật bên ông xã Phillip Nguyễn.
Đình Khang có 10 năm theo học Taekwondo, góp mặt trong Mưa đỏ - phim đang có doanh thu hơn 400 tỷ đồng.
Diễn viên Lê Phương cùng cậu con trai Cà Pháo và con gái Bông thổi nến mừng tuổi mới bên gia đình.
NSƯT Ngọc Trinh qua đời lúc 11h30 ngày 1/9. Trước khi mất, nữ diễn viên phim Mùi ngò gai thường xuyên chia sẻ hình ảnh bản thân trên trang cá nhân.
Phương Trinh Jolie cùng con gái diện áo dài mừng Tết Độc lập. Bảo Ngọc chụp ảnh cùng người hâm mộ trước giờ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành A80.
Park Min Young gây sốt khi khoe nhan sắc rạng rỡ, làn da căng bóng khiến nhiều người ngỡ ngàng vì vẻ đẹp dường như không thay đổi theo thời gian.
Hoa hậu Hà Kiều Anh cùng con gái, ca sĩ Tuấn Hưng... thức xuyên đêm chờ xem diễu binh, diễu hành 2/9.