Nhan sắc U50 “lão hóa ngược” của Mỹ Tâm khiến công chúng trầm trồ

Giải trí

Ca sĩ Mỹ Tâm không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực, giàu cảm xúc mà còn khiến công chúng trầm trồ bởi nhan sắc “lão hóa ngược” ở tuổi ngoài 40.

Sáng 2/9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh khép lại bằng màn nghệ thuật hoành tráng. Mở đầu, giọng ca nhí Thủy Tiên cất vang “Tiến quân ca”, tiếp nối là “Giai điệu tự hào” từ Mỹ Tâm. Với giọng hát nội lực, giàu cảm xúc, “họa mi tóc nâu” đã lan tỏa nguồn cảm hứng yêu nước, khiến hàng triệu khán giả xúc động.
Không diện trang phục cầu kỳ, Mỹ Tâm chọn áo dài trắng tinh khôi, ôm dáng thanh thoát, điểm xuyết chiếc huy hiệu cờ đỏ sao vàng trang trọng. Tóc búi gọn sau gáy, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng với đôi mắt sáng và bờ môi hồng tự nhiên, mang đến tổng thể vừa giản dị, vừa sang trọng.
Những hình ảnh này ngay lập tức viral bởi vẻ đẹp nền nã và thần thái cuốn hút của nữ ca sĩ.
Ở tuổi ngoài 40, Mỹ Tâm vẫn duy trì làn da tươi trẻ, thần thái cuốn hút và sự tự tin hiếm có.
Công chúng không tiếc lời khen ngợi, gọi cô là minh chứng sống cho nhan sắc duyên dáng, đầy sức sống và ngày càng thăng hạng theo thời gian.
Nữ ca sĩ khiến nhiều người phải trầm trồ về sự trẻ trung của bản thân dù đã ngoài 40 tuổi.
Người đẹp yêu thích những phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên như son sử dụng son màu hồng tươi có độ bóng nhẹ kết hợp với đôi má đào ửng hồng giúp "ăn gian" tuổi thật hiệu quả.
Ngoài ra, phong cách ăn mặc của Mỹ Tâm cũng giúp cô trẻ trung hơn tuổi rất nhiều.
Lối sống vui vẻ, yêu đời cũng được xem là bí quyết giúp Mỹ Tâm trông trẻ hơn tuổi thật.
Mỹ Tâm là một trong những ngôi sao hàng đầu của showbiz Việt. Cô không chỉ được yêu thích bởi tài năng, mà còn bởi lối sống, quan điểm làm nghề chuẩn mực.
Với Mỹ Tâm, dường như thời gian chỉ làm cô đẹp hơn, duyên dáng hơn và thêm phần rạng rỡ. Ảnh: FB My Tam
Ngọc Mai (Tổng hợp)
