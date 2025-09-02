Mỹ Tâm diện áo dài hát ở Quảng trường Ba Đình trong đại lễ

Ca sĩ Mỹ Tâm cùng nhiều nghệ sĩ hát ở Quảng trường Ba Đình trong Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 3/9, Xử Nữ tài lộc tốt, phất lên nhanh nhưng phải tiết kiệm. Cự giải đừng mong may mắn, tự nỗ lực là tốt nhất.
Nhiều người tin chế độ ẩn danh giúp “vô hình” trực tuyến, nhưng thực tế nó không an toàn như tưởng và có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Hãng mẹ SAIC vừa tung ra thị trường mẫu xe sedan hạng E là Roewe M7 PHEV, dự đoán xe sẽ được bán ở thị trường quốc tế với vai trò là dòng sedan đầu bảng của MG.
Tòa nhà được thiết kế để hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng xanh và là hình mẫu cho công trình xây dựng không phát thải carbon trong tương lai.
Park Min Young gây sốt khi khoe nhan sắc rạng rỡ, làn da căng bóng khiến nhiều người ngỡ ngàng vì vẻ đẹp dường như không thay đổi theo thời gian.
Tử vi dự đoán, từ nay đến giữa tháng 7 âm có 3 con giáp Tài Lộc vượng phát, cát khí dồi dào, vận may ào đến, Phúc Lộc vô biên.
Một quân cờ vua đặc biệt được khai quật ở Na Uy cho thấy sự kết hợp tinh tế giữa chiến lược Trung Cổ và nghệ thuật Ả Rập huyền bí.
Các nhà khảo cổ đã khai quật các kiến trúc ở Thổ Nhĩ Kỳ có niên đại lâu đời hơn bãi đá cổ Stonehenge 7.000 tuổi giúp định hình lại lịch sử loài người.
Người dùng Google Maps đã phát hiện vật thể bí ẩn hình tròn, được cho là UFO, bên dưới một vách đá ở Nam Cực làm dấy lên cuộc tranh luận.
Những người có mặt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử không khỏi rưng rưng xúc động trước bầu không khí hào hùng và thiêng liêng của ngày trọng đại.
Nhiều người lo lắng sạc điện thoại hay laptop qua đêm làm tăng tiền điện, nhưng thực tế mức tiêu thụ thêm chỉ vài trăm đồng mỗi tháng.
BMW M4 Competition Convertible là chiếc xe mạnh mẽ và nó đã trở thành "quái vật" sức mạnh khi bổ sung gói G4M Bi-Turbo Convertible.
Lần đầu tiên, người dân có thể sống lại khoảnh khắc lịch sử qua kính VR, công nghệ AR và AI. Những sự kiện thiêng liêng của dân tộc được tái hiện đầy cảm xúc.
Ít nhất 800 người thiệt mạng và hơn 1.300 người khác bị thương trong trận động đất mạnh 6 độ Richter ở Afghanistan.
Chứng kiến tận mắt các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua trên phố dịp Đại lễ 2/9, nhiều bạn trẻ vô cùng phấn khích và bày tỏ niềm tự hào là con người Việt Nam.
Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), các khối Công an diễu hành qua đường Trần Nhân Tông trong tiếng reo hò của người dân.
Ferrari F8 Tributo sau 5 năm có mặt tại Việt Nam đã trải qua 3 đời chủ và 2 trong số đó đều là các tay chơi đình đám là Cường Đô la và Minh Nhựa.
Trong Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh, sự xuất hiện của bốn khối quân đội nước ngoài trên đường phố tạo nên khí thế hào hùng và đầy hữu nghị.
Trong tiếng nhạc quân hành rộn ràng, hàng vạn bước chân dồn dập, đều tăm tắp tạo nên nhịp điệu hùng tráng, khẳng định sức mạnh và kỷ luật của quân dân Việt Nam.
Cây cảnh dây leo bóng bay được ví như “trái tim tự do”, mang phong thủy may mắn, song người trồng cần phân biệt với tầm bóp để tránh ngộ độc nguy hiểm.