Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mỹ Tâm diện áo dài hát ở Quảng trường Ba Đình trong đại lễ

Giải trí

Mỹ Tâm diện áo dài hát ở Quảng trường Ba Đình trong đại lễ

Ca sĩ Mỹ Tâm cùng nhiều nghệ sĩ hát ở Quảng trường Ba Đình trong Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9.

Thu Cúc (tổng hợp)
Tham gia biểu diễn ở Quảng trường Ba Đình trong Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9, ca sĩ Mỹ Tâm diện áo dài trắng tinh khôi. Ảnh: FB Mỹ Tâm.
Tham gia biểu diễn ở Quảng trường Ba Đình trong Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9, ca sĩ Mỹ Tâm diện áo dài trắng tinh khôi. Ảnh: FB Mỹ Tâm.
Phía nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh "họa mi tóc nâu" bên các em nhỏ trong lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: FB Mỹ Tâm.
Phía nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh "họa mi tóc nâu" bên các em nhỏ trong lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: FB Mỹ Tâm.
Hình ảnh Mỹ Tâm bên đoàn thiếu nhi nhanh chóng gây chú ý. Ảnh: FB Mỹ Tâm.
Hình ảnh Mỹ Tâm bên đoàn thiếu nhi nhanh chóng gây chú ý. Ảnh: FB Mỹ Tâm.
Mỹ Tâm tươi tắn khi chụp ảnh cùng ca sĩ Phương Mỹ Chi trong lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi.
Mỹ Tâm tươi tắn khi chụp ảnh cùng ca sĩ Phương Mỹ Chi trong lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi.
Hoa hậu Bảo Ngọc diện áo dài đỏ in hình cờ đỏ sao vàng khi tham gia đại lễ. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Hoa hậu Bảo Ngọc diện áo dài đỏ in hình cờ đỏ sao vàng khi tham gia đại lễ. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc chụp ảnh kỷ niệm cùng rapper Đen Vâu. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc chụp ảnh kỷ niệm cùng rapper Đen Vâu. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Lương Thuỳ Linh (ngoài cùng bên trái) cùng nhiều nghệ sĩ thức trắng đêm chờ đợi lễ diễu binh. Ảnh: FB Lương Thuỳ Linh.
Lương Thuỳ Linh (ngoài cùng bên trái) cùng nhiều nghệ sĩ thức trắng đêm chờ đợi lễ diễu binh. Ảnh: FB Lương Thuỳ Linh.
Lan Ngọc, Khả Ngân, Hoàng Yến Chibi đều diện áo dài trắng. Ảnh: FB Ninh Dương Lan Ngọc.
Lan Ngọc, Khả Ngân, Hoàng Yến Chibi đều diện áo dài trắng. Ảnh: FB Ninh Dương Lan Ngọc.
MC Nguyên Khang đăng tải loạt ảnh bên các nghệ sĩ sau lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: FB Nguyên Khang.
MC Nguyên Khang đăng tải loạt ảnh bên các nghệ sĩ sau lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: FB Nguyên Khang.
Nhiều nàng hậu tham gia lễ diễu binh như Vân Nhi, Hà Trúc Linh, Châu Anh. Ảnh: FB Nguyên Khang.
Nhiều nàng hậu tham gia lễ diễu binh như Vân Nhi, Hà Trúc Linh, Châu Anh. Ảnh: FB Nguyên Khang.
Các diễn viên: Bảo Hân, Trương Quỳnh Anh, Lâm Vỹ Dạ, Minh Luân... tham gia lễ diễu binh. Ảnh: FB Huỳnh Lập.
Các diễn viên: Bảo Hân, Trương Quỳnh Anh, Lâm Vỹ Dạ, Minh Luân... tham gia lễ diễu binh. Ảnh: FB Huỳnh Lập.
Thu Cúc (tổng hợp)
#ca sĩ Mỹ Tâm #Mỹ Tâm #đại lễ 2/9 #Quốc khánh 2/9 #diễu binh #diễu hành

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT