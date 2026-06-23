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[INFOGRAPHIC] DJI Osmo Pocket 4P, camera bỏ túi "2 mắt" quay 4K 240fps

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] DJI Osmo Pocket 4P, camera bỏ túi "2 mắt" quay 4K 240fps

Osmo Pocket 4P là thế hệ mới nhất của dòng camera cầm tay siêu nhỏ gọn từ DJI, nổi bật với hệ thống camera kép lần đầu xuất hiện trên dòng Pocket.

Thiên Trang
camera-19-6.jpg
#DJI #Osmo Pocket 4P #camera bỏ túi #quay 4K #camera kép #cầm tay

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