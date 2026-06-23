[INFOGRAPHIC] DJI Osmo Pocket 4P, camera bỏ túi "2 mắt" quay 4K 240fps

Osmo Pocket 4P là thế hệ mới nhất của dòng camera cầm tay siêu nhỏ gọn từ DJI, nổi bật với hệ thống camera kép lần đầu xuất hiện trên dòng Pocket.
Hà Nội vừa phê duyệt thí điểm hành lang vận tải drone dọc sông Hồng và quốc lộ 1A, bắt đầu từ Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
Sức hút của mẫu xe SUV Toyota RAV4 2026 mới đang khiến nhiều đại lý tại Mỹ rơi vào tình trạng “cháy hàng”, khi lượng xe về đến đâu gần như được bán hết đến đó.
Ít ai biết Ajinomoto không chỉ nổi tiếng với bột ngọt mà còn nắm giữ hơn 95% thị phần vật liệu ABF, mắt xích chiến lược của ngành chip AI toàn cầu.
Khủng hoảng nguồn cung nhựa PPE đang khiến giá bo mạch PCB tăng tới 40%, đe dọa kéo theo làn sóng tăng giá smartphone, laptop và thiết bị AI.
Jaecoo J6 từng trưng bày tại Việt Nam sắp được bán ở Đông Nam Á, cụ thể tại Thái Lan. Xe được kỳ vọng có giá bán dưới 1 triệu baht (khoảng 799 triệu đồng).
AI đang tạo ra hàng triệu ca khúc mỗi ngày, chiếm 18% lượng nhạc mới phát hành và làm dấy lên lo ngại về bản quyền, việc làm của nghệ sĩ.
Mẫu xe MPV thuần điện Kia Carens EV 2026 sẽ được lắp ráp tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Indonesia với 3 phiên bản và chạy tới tới 490 km/sạc.
Dù smartphone đã trở thành vật bất ly thân của hàng tỷ người, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn kiên quyết không sử dụng iPhone hay Android vì lý do an ninh.
Nissan Kicks e-POWER thế hệ mới đã chính thức ra mắt tại Nhật Bản, với mức giá dao động từ 2.999.700 – 4.248.200 yên (tương đương khoảng 490– 695 triệu đồng).
Xiaomi đã tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thông minh của mình bằng việc ra mắt một mẫu máy pha cà phê espresso di động chạy bằng pin vô cùng độc đáo.
Giữ điện thoại quá gần mắt không chỉ gây mỏi mắt mà còn làm tăng nguy cơ đau cổ, cong cột sống. Đây là khoảng cách chuẩn được chuyên gia khuyến nghị.
CEO mới của Toyota - Kenta Kon cho rằng hãng thanh lọc đội hình đang sở hữu quá nhiều mẫu xe và biến thể, kéo theo chi phí phát triển ngày càng tăng.
Mẫu xe DFSK E5 Plus đã có mặt tại thị trường Indonesia và được công bố có thể sẽ đến những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam và Thái Lan trong năm nay.
Chi phí AI tăng chóng mặt khiến Microsoft cân nhắc đưa DeepSeek của Trung Quốc vào Copilot, tạo nên nghịch lý giữa lúc Mỹ siết chặt công nghệ AI.
AI agent đang trở thành tâm điểm trên smartphone, nhưng thực tế công nghệ này mới chỉ ở mức "nửa tự động", chưa thể thay con người đưa ra mọi quyết định.
Bắt tay cùng hãng Soho Home ở London, Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo Soho House One sở hữu nội thất được trang trí như các địa điểm nghỉ dưỡng của Soho.
Lần đầu tiên Sony đưa công nghệ tụ tràn lên LYTIA L910, cảm biến 50 megapixel sẽ được trang bị trên các điện thoại thông minh vào cuối mùa hè này.
Loa thông minh Google Home sau gần 1 năm ra mắt sẽ chính thức có mặt, cho phép người dùng đặt hàng từ hôm nay.
Freelander 8 2027 mới tích hợp kiến trúc điện cao áp, hệ động lực điện với máy xăng sạc pin (EREV) cho tầm hoạt động 221km chưa cần tới động cơ đốt trong.
Năng lượng mặt trời lần đầu vượt than đá về sản lượng điện tại Mỹ, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong cuộc đua chuyển đổi sang năng lượng sạch.
Khoản chênh lệch tới 10.000 USD mang đến hàng loạt phụ kiện đi kèm cho Suzuki Jimny XL nhưng không bổ sung thêm dù chỉ một mã lực so với phiên bản tiêu chuẩn.