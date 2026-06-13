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[GALLERY] OPPO Find X9s, flagship nhỏ gọn khiến gen Z mê mẩn

Số hóa - Xe

[GALLERY] OPPO Find X9s, flagship nhỏ gọn khiến gen Z mê mẩn

Sở hữu thiết kế nhỏ gọn, camera giàu cảm xúc và AI thông minh, OPPO Find X9s đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cho người trẻ yêu du lịch.

Thiên Trang (TH)
Trong bối cảnh người dùng ngày càng ưu tiên trải nghiệm thực tế thay vì chỉ quan tâm đến thông số kỹ thuật, OPPO Find X9s nổi lên như một mẫu flagship nhỏ gọn đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của thế hệ trẻ yêu thích di chuyển, khám phá và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống hằng ngày.
Trong bối cảnh người dùng ngày càng ưu tiên trải nghiệm thực tế thay vì chỉ quan tâm đến thông số kỹ thuật, OPPO Find X9s nổi lên như một mẫu flagship nhỏ gọn đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của thế hệ trẻ yêu thích di chuyển, khám phá và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống hằng ngày.
Không chạy theo xu hướng màn hình quá lớn hay thiết kế cồng kềnh, OPPO Find X9s gây ấn tượng nhờ kiểu dáng thanh lịch, dễ cầm nắm và thuận tiện mang theo bên mình suốt cả ngày, từ những buổi cà phê cuối tuần, các hoạt động ngoài trời cho đến những chuyến du lịch ngẫu hứng cùng bạn bè.
Không chạy theo xu hướng màn hình quá lớn hay thiết kế cồng kềnh, OPPO Find X9s gây ấn tượng nhờ kiểu dáng thanh lịch, dễ cầm nắm và thuận tiện mang theo bên mình suốt cả ngày, từ những buổi cà phê cuối tuần, các hoạt động ngoài trời cho đến những chuyến du lịch ngẫu hứng cùng bạn bè.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên OPPO Find X9s nằm ở hệ thống camera được tinh chỉnh bởi Hasselblad, mang đến chất ảnh thiên về cảm xúc với màu sắc tự nhiên, chiều sâu tốt và khả năng tái hiện khung cảnh chân thực thay vì lạm dụng các thuật toán xử lý quá mạnh để tạo hiệu ứng bắt mắt.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên OPPO Find X9s nằm ở hệ thống camera được tinh chỉnh bởi Hasselblad, mang đến chất ảnh thiên về cảm xúc với màu sắc tự nhiên, chiều sâu tốt và khả năng tái hiện khung cảnh chân thực thay vì lạm dụng các thuật toán xử lý quá mạnh để tạo hiệu ứng bắt mắt.
Ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp như ngày mưa, trời nhiều mây hoặc các không gian thiếu sáng, thiết bị vẫn duy trì được độ cân bằng màu sắc, giúp mỗi bức ảnh mang hơi hướng điện ảnh, có chiều sâu và giữ lại được những cảm xúc nguyên bản của khoảnh khắc được ghi lại.
Ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp như ngày mưa, trời nhiều mây hoặc các không gian thiếu sáng, thiết bị vẫn duy trì được độ cân bằng màu sắc, giúp mỗi bức ảnh mang hơi hướng điện ảnh, có chiều sâu và giữ lại được những cảm xúc nguyên bản của khoảnh khắc được ghi lại.
Khả năng chụp chân dung của OPPO Find X9s cũng là yếu tố thu hút đông đảo người dùng nữ khi máy xử lý tông da tự nhiên, giữ được các chi tiết trang điểm, ánh sáng và kết cấu da thật mà không làm mịn quá mức như nhiều smartphone khác trên thị trường hiện nay.
Khả năng chụp chân dung của OPPO Find X9s cũng là yếu tố thu hút đông đảo người dùng nữ khi máy xử lý tông da tự nhiên, giữ được các chi tiết trang điểm, ánh sáng và kết cấu da thật mà không làm mịn quá mức như nhiều smartphone khác trên thị trường hiện nay.
Bên cạnh đó, hàng loạt bộ lọc màu lấy cảm hứng từ các dòng film nổi tiếng giúp người dùng dễ dàng tạo nên những bức ảnh đậm chất cá nhân, từ phong cách cổ điển, điện ảnh cho đến những gam màu trẻ trung phù hợp với xu hướng chia sẻ nội dung trên mạng xã hội.
Bên cạnh đó, hàng loạt bộ lọc màu lấy cảm hứng từ các dòng film nổi tiếng giúp người dùng dễ dàng tạo nên những bức ảnh đậm chất cá nhân, từ phong cách cổ điển, điện ảnh cho đến những gam màu trẻ trung phù hợp với xu hướng chia sẻ nội dung trên mạng xã hội.
Không chỉ tập trung vào khả năng nhiếp ảnh, OPPO Find X9s còn trang bị chế độ Bậc Thầy thân thiện cùng nhiều công cụ AI chỉnh sửa ảnh như xóa vật thể, tăng độ nét, chống lóa và tối ưu chân dung, giúp người dùng tạo ra những khung hình chất lượng cao mà không cần kỹ năng hậu kỳ chuyên sâu.
Không chỉ tập trung vào khả năng nhiếp ảnh, OPPO Find X9s còn trang bị chế độ Bậc Thầy thân thiện cùng nhiều công cụ AI chỉnh sửa ảnh như xóa vật thể, tăng độ nét, chống lóa và tối ưu chân dung, giúp người dùng tạo ra những khung hình chất lượng cao mà không cần kỹ năng hậu kỳ chuyên sâu.
Sự kết hợp giữa thiết kế nhỏ gọn, camera giàu cảm xúc, hiệu năng mạnh mẽ cùng hệ sinh thái AI hữu ích cho du lịch và cuộc sống hằng ngày đã giúp OPPO Find X9s trở thành một trong những flagship đáng chú ý nhất hiện nay dành cho những người trẻ yêu cái đẹp, thích trải nghiệm và muốn kể câu chuyện của riêng mình qua từng khung hình.
Sự kết hợp giữa thiết kế nhỏ gọn, camera giàu cảm xúc, hiệu năng mạnh mẽ cùng hệ sinh thái AI hữu ích cho du lịch và cuộc sống hằng ngày đã giúp OPPO Find X9s trở thành một trong những flagship đáng chú ý nhất hiện nay dành cho những người trẻ yêu cái đẹp, thích trải nghiệm và muốn kể câu chuyện của riêng mình qua từng khung hình.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp
Thiên Trang (TH)
#OPPO Find X9s #smartphone nhỏ gọn #Camera cảm xúc #AI #du lịch

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