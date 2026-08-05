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[VIDEO] Các tập đoàn Thái Lan thu lợi khủng khi đầu tư vào Việt Nam

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[VIDEO] Các tập đoàn Thái Lan thu lợi khủng khi đầu tư vào Việt Nam

SCG, ThaiBev, Central Retail và CP Foods đạt kết quả kinh doanh ấn tượng tại Việt Nam trong nửa đầu 2026 nhờ chiến lược dài hạn.

Minh Quân - Hà Anh
#Kết quả kinh doanh tập đoàn Thái Lan tại Việt Nam #Chiến lược đầu tư dài hạn của các tập đoàn Thái #Hiệu quả đầu tư của SCG #ThaiBev #Central Retail #CP Foods

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