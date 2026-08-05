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[VIDEO] ACV lãi kỷ lục gần 6.700 tỷ đồng, sân bay Long Thành về đích đúng hạn

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[VIDEO] ACV lãi kỷ lục gần 6.700 tỷ đồng, sân bay Long Thành về đích đúng hạn

ACV đạt lợi nhuận gần 6.700 tỷ đồng trong 6 tháng, vượt kế hoạch, cùng với tiến độ hoàn thành sân bay Long Thành đúng hạn.

Minh Quân - Hà Anh
#Kết quả kinh doanh ACV quý đầu năm #Lợi nhuận vượt kế hoạch #Phát triển dự án sân bay Long Thành #Ảnh hưởng biến động nhân sự #Tăng trưởng ngành hàng không Việt Nam

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